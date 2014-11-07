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Motorola, Droid Turbo'nun global versiyonu Moto Maxx'ı Brezilya'da resmiyete kavuşturdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Motorola, Droid Turbo'nun global versiyonu Moto Maxx'ı Brezilya'da resmiyete kavuşturdu

Motorola'nın yeni amiral gemi modeli Droid Turbo'yu lanse etmesinin ardından global bir versiyonun da yolda olduğu iddia edilmiş ve Brezilya'daki etkinlik davetiyesi ile birlikte bu iddia teyit edilmişti. Droid Turbo global pazara Moto Maxx olarak çıkacak.

Her iki model arasında tasarım ve donanım açısından bir fark yok. Droid Turbo modeli ABD'de 32GB veya 64GB versiyonları ile ve balistik naylon arka kısım seçenekleri ile geliyordu. Moto Maxx ise sadece 64GB ve balistik naylon arka kısım standart olarak gelecek. 

Balistik naylon kavramı sert ve dayanıklı bir naylon malzemeyi ifade ediyor. İkinci dünya savaşında kurşun ve şarapnellerden korunmak için geliştirilen bu materyal yerini Kevlar'a bırakmıştı. Hali hazırda valiz, teçhizat kemeri gibi eşya ve ekipmanlarda kullanılıyor. Model balistik naylon altında DuPont Kevlar katmanı yerleştirmiş ve sağlamlığı daha da artırmış.

Moto Maxx modelinde 5.2 inçlik QHD ekran, 2.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon 805 yongaseti, 3GB RAM, 20.7MP çözünürlükte arka kamera, 3900mAh gücünde batarya, Android 4.4 KitKat işletim sistemi, 11.2mm kalınlık gibi özellikler aynen devam ettiriliyor. 

Moto Maxx modeli an itibariyle 870$ karşılığında Brezilya'da satışa sunuldu. Ay ortasında Meksika, sonrasında ise diğer Latin Amerika ülkelerinde piyasaya çıkacak. Böylece model tüm Amerika kıtalarında raflara çıkmış olacak. Ancak Avrupa ve Asya ülkelerinde ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı. 

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franklinda 5 yıl
ülkemizdeki fiyatlar ile çok büyük farklar mevcut abd versiyonu 250 dolar satış fiyatında ise bu ürün 400 doları geçmemesi lazım vergiler ile en fazla 500 dolar olsa 1200tl üstüne kesinlikle çıkmaz ki satış politikası yayılmacı ise bin tl altıda olabilir
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Sıkörtıl 5 yıl
Türkiye ye gelirse fiyat kurbanı olabilir muhtemelen. ülkemizdeki samsung ve apple kafası sağolsun
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kajmeran89 5 yıl
Mx4 den once gelirse bunu alirim hangisi once gelecek bakalim umarim gelir tabii TR ye
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ciroer 5 yıl
bunla kavgaya gidilir kafa göz kırar
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ø 5 yıl
Motorola'nın maharetlerini Nexus 6'da göreceğiz.
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Lightr 5 yıl
Batarya güzel
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 5 yıl
Ülkemize gelir umarım.
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kemalboran 5 yıl
Ocak'ta Amerika'ya gideceğim, acaba Verizon Motorola Droid Turbo'yu kontratsız unlocked olarak bulabilir miyim, ya da muadili Motorola Moto Maxx'i. Bulursam her iki model de Türkiye'de sorunsuz çalışır mı, bir de Türkçe dil seçeneği olur mu. Gitmişken güzel bir telefonla döneyim istiyorum, hiç olmadı Nexus 6 alırım. Ancak gönlüm Moto Maxx ya da Droid Turbo'dan yana.
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sbimrenk 5 yıl kemalboran
verizonwireless.com/...

hocam bu verizonun kendi sitesi ve full price olarak belirtmişler 599 dolar, bende gidecek bir arkadaşıma aldırabilirim ama dil konusunda emin değilim ingilizce olması benim için farketmez gözüm kapalı alırım eğer bulursam...
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thestell 5 yıl
7 ve 9 mm arası ideal.
Bu ise odun kalıyor. Bataryası buyukse buyuk ama odun.
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uçan tekme 5 yıl
sd 810 lu telefonları tercih etmek daha mantıklı olacak 2015 yılında.
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Alp Er Timur 5 yıl
8.9 mm ye kalın diyenler vardı bu telefon nedir peki
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aycibin 5 yıl E30a Biner Yan Yan Gider
E30a Biner Yan Yan Gider
11.2 mm mi ?


Ne var 3900mah baska nasil sigsin? Ince isteyen gitsin 1800mah bataryali samsung alpha alsin.buyuk batarya isteyene cok az model var.ayrica bataryali kilif takinca o incecik telefonlarin kalinligi 2cm oluyor.
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