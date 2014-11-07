Motorola, Droid Turbo'nun global versiyonu Moto Maxx'ı Brezilya'da resmiyete kavuşturdu





Motorola'nın yeni amiral gemi modeli Droid Turbo'yu lanse etmesinin ardından global bir versiyonun da yolda olduğu iddia edilmiş ve Brezilya'daki etkinlik davetiyesi ile birlikte bu iddia teyit edilmişti. Droid Turbo global pazara Moto Maxx olarak çıkacak.





Her iki model arasında tasarım ve donanım açısından bir fark yok. Droid Turbo modeli ABD'de 32GB veya 64GB versiyonları ile ve balistik naylon arka kısım seçenekleri ile geliyordu. Moto Maxx ise sadece 64GB ve balistik naylon arka kısım standart olarak gelecek.





Balistik naylon kavramı sert ve dayanıklı bir naylon malzemeyi ifade ediyor. İkinci dünya savaşında kurşun ve şarapnellerden korunmak için geliştirilen bu materyal yerini Kevlar'a bırakmıştı. Hali hazırda valiz, teçhizat kemeri gibi eşya ve ekipmanlarda kullanılıyor. Model balistik naylon altında DuPont Kevlar katmanı yerleştirmiş ve sağlamlığı daha da artırmış.





Moto Maxx modelinde 5.2 inçlik QHD ekran, 2.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon 805 yongaseti, 3GB RAM, 20.7MP çözünürlükte arka kamera, 3900mAh gücünde batarya, Android 4.4 KitKat işletim sistemi, 11.2mm kalınlık gibi özellikler aynen devam ettiriliyor.





Moto Maxx modeli an itibariyle 870$ karşılığında Brezilya'da satışa sunuldu. Ay ortasında Meksika, sonrasında ise diğer Latin Amerika ülkelerinde piyasaya çıkacak. Böylece model tüm Amerika kıtalarında raflara çıkmış olacak. Ancak Avrupa ve Asya ülkelerinde ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı.