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Motorola E5 Play, Go sürümüyle tekrar piyasaya sunuluyor!

Motorola, E5 serisinde yepyeni bir pazarlama hamlesine başvurdu. Serinin en yeni üyesi olan Moto E5'in Android Go sürümüyle tekrar piyasaya sunulacağı duyuruldu.
10 ay
1,9b
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2
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Geçtiğimiz aylarda “düşük bütçeyle iyi performans yakalamayı” hedefleyerek MOTO E5 ve MOTO G6 olmak üzere toplam 6 modelden oluşan 2 farklı seri piyasaya sunan Motorola, ne yazık ki hedeflediği başarıya ulaşamadı.

Motorola E5 Play, Go sürümüyle tekrar piyasaya sunuluyor!
 
Bunun üzerine serinin çeşitli modellerini güncelleyerek yeniden piyasaya süreceğini açıkladı. İlk olarak serinin en yeni üyesi olan MOTO E5 Play’in Android Go sürümü ile tekrar piyasaya sunulacağı duyuruldu. Diğer modellerden hangilerinin Android Go sürümüne geçeceği hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.
"Daha büyük ekran, daha düşük RAM, daha uygun fiyat" sloganıyla yola çıkan Motorola, cihazda hem yazılımsal, hem de fiziksel değişikliklerin olacağına dikkat çekti. Cihazın Amerika ve çevre ülkelerde 109 dolardan alıcıyla buluşması planlanıyor.

https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/moto-e5-play-android-oreo-go-edition-price-specifications-1883177 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yorumculuklar 10 ay
Bu tip cihazların uygulamalardan dolayı o kadar çok performansı düşüyor ki insanlar bulaşmaya korkuyor, doğal olarak talep de azalıyor. Sd821 ve 3gb ram li cihazımda Spotify ve Google Maps yanyana çalışmakta zorlanıyor. Birisi alt tarafı müzik çalan bir uygulama, kaynak ihtiyacı neden bu kadar fazla oluyor. Bu Go sürümlerinin de zamanla şişeceğine inanıyorum.
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