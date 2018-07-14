Motorola E5 Play, Go sürümüyle tekrar piyasaya sunuluyor!

Geçtiğimiz aylarda “düşük bütçeyle iyi performans yakalamayı” hedefleyerek MOTO E5 ve MOTO G6 olmak üzere toplam 6 modelden oluşan 2 farklı seri piyasaya sunan Motorola, ne yazık ki hedeflediği başarıya ulaşamadı.

Bunun üzerine serinin çeşitli modellerini güncelleyerek yeniden piyasaya süreceğini açıkladı. İlk olarak serinin en yeni üyesi olan MOTO E5 Play’in Android Go sürümü ile tekrar piyasaya sunulacağı duyuruldu. Diğer modellerden hangilerinin Android Go sürümüne geçeceği hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

"Daha büyük ekran, daha düşük RAM, daha uygun fiyat" sloganıyla yola çıkan Motorola, cihazda hem yazılımsal, hem de fiziksel değişikliklerin olacağına dikkat çekti. Cihazın Amerika ve çevre ülkelerde 109 dolardan alıcıyla buluşması planlanıyor.

https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/moto-e5-play-android-oreo-go-edition-price-specifications-1883177