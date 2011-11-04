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Motorola, Facebook odaklı cep telefonu geliştirdi; İşte MotoKey Social

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
34,1b
1
45
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Motorola, Facebook odaklı cep telefonu geliştirdi; İşte MotoKey Social
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Haftalar önce en büyük sosyal ağ ve paylaşım sitelerinden Facebook'un, dünya çapında 750 milyonu aşkın üyeye sahip olduğu açıklanmış; sitenin bu kadar popüler olması belli başlı cep telefonu üreticilerinin dikkatinden kaçmamıştı. INQ ve HTC firmalarının ardından Motorola da Facebook tutkunlarını hedef alanlar kervanına katıldı.
Motorola EX225 MotoKey Social'ın fiziksel özelliklerine baktığımızda 105.5 mm uzunluğunda, 60 mm genişliğinde, 9.98 mm kalınlığında ve yalnızca 87 gram ağırlığında tasarlandığını görüyoruz. QWERTY klavye donanımı ile 2.4-inç boyutunda - 320 x 240 piksel (QVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranı bir araya getiren cep telefonu, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ve çift band (850, 900 MHz) WCDMA alt yapısı desteği sunuyor.
Wi-Fi 802.11 b/g ve Bluetooth 2.1 gibi kablosuz bağlantı teknolojilerini bünyesinde barındıran MotoKey Social'ın 64 MB RAM'i ve 128 MB ROM'u (50 MB'ı kullanılabilir) bulunuyor. Kapasite microSD kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar arttırılabiliyor. 3 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen ve 910 mAh'lik bataryayla gelen cep telefonu üzerinde Facebook'a erişim için kısayol tuşu konumlandırılmış. Bu tuş sayesinde doğrudan Facebook hesabınıza erişebiliyorsunuz, fotoğraflarınızı veya girdiğiniz siteleri arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz.
Motorola MotoKey Social'ın fiyatı hakkında ise bilgi bulunmuyor.
Motorola, Facebook odaklı cep telefonu geliştirdi; İşte MotoKey Social
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http://www.motorola.com/Consumers/CA-EN/Consumer-Products-and-Services/Mobile-Phones/MOTOKEY-SOCIAL-CA-EN#anchor Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kulak Misafiri 8 yıl en beğenilen
Bu nedir arkadaş böyle, hesap makinası gibi...
Yanıtla +17
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KURSAD. 8 yıl
Fabrikadan kendi imkanlarıyla doğmuş.
3 Yanıt Yanıtla +8
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swat882 8 yıl
10 tane satmaz
1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 7 yıl
Türkiye'de facebook sapigi kiz ergenlerimiz varkem cok guzel satilir siz kafanizi yormayin
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Mobile Prof. 8 yıl
At klozete sifonu cek.
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IMPEDIMENTA 8 yıl
Allahını seversen telefon üretme motorola
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Lightning 8 yıl
Tasarımını hesap makinesine benzettim
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8 yıl
tipe bak ya tipi de bozuk
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haymatloshan 8 yıl
Motorla google'la birliktelik yapıyor ama nedense hala üst seviye model sunamadılar.Böyle gereksiz kulvarlarda ilerlemeye devam etsinler
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docekic 8 yıl
aboxzux
Androidli değildir herhalde.64 MB ramle android açılmaz çünkü.

adam haklı beyler
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Volkanbaba 8 yıl
Bunu alanı döverim.
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aboxzux 8 yıl
Androidli değildir herhalde.64 MB ramle android açılmaz çünkü.
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Recharged 8 yıl
Çok basit bir tasarımı var.Sadece sosyal medya odaklı bir telefon ben fazla iş yapacağını düşünmüyorum.
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ByMuRaT25 8 yıl
elektronik malzeme ısrafı
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bsliali 8 yıl
tasarımı çok kötü ya biraz görsellik yapsalarmış keşke :)
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Fatih 8 yıl
Motorola'ya yakışmış böyle saçma tasarımlı telefon üretmek.
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EinsteinBaran 8 yıl
Hayatta almam.
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aykut.. 8 yıl
Boşa çıkarılmış bi alet
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mertekin 8 yıl
Sözkonusu facebook'sa benim telefonda tek tuşla giriyor bu siteye.Bu telefonun tek ilgi çeken yanı hem dokunmatik hemde kalvyeli olması.
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