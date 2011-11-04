Motorola, Facebook odaklı cep telefonu geliştirdi; İşte MotoKey Social

Haftalar önce en büyük sosyal ağ ve paylaşım sitelerinden Facebook'un, dünya çapında 750 milyonu aşkın üyeye sahip olduğu açıklanmış; sitenin bu kadar popüler olması belli başlı cep telefonu üreticilerinin dikkatinden kaçmamıştı. INQ ve HTC firmalarının ardından Motorola da Facebook tutkunlarını hedef alanlar kervanına katıldı.

Motorola EX225 MotoKey Social'ın fiziksel özelliklerine baktığımızda 105.5 mm uzunluğunda, 60 mm genişliğinde, 9.98 mm kalınlığında ve yalnızca 87 gram ağırlığında tasarlandığını görüyoruz. QWERTY klavye donanımı ile 2.4-inç boyutunda - 320 x 240 piksel (QVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranı bir araya getiren cep telefonu, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ve çift band (850, 900 MHz) WCDMA alt yapısı desteği sunuyor.



Wi-Fi 802.11 b/g ve Bluetooth 2.1 gibi kablosuz bağlantı teknolojilerini bünyesinde barındıran MotoKey Social'ın 64 MB RAM'i ve 128 MB ROM'u (50 MB'ı kullanılabilir) bulunuyor. Kapasite microSD kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar arttırılabiliyor. 3 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen ve 910 mAh'lik bataryayla gelen cep telefonu üzerinde Facebook'a erişim için kısayol tuşu konumlandırılmış. Bu tuş sayesinde doğrudan Facebook hesabınıza erişebiliyorsunuz, fotoğraflarınızı veya girdiğiniz siteleri arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz.



Motorola MotoKey Social'ın fiyatı hakkında ise bilgi bulunmuyor.



http://www.motorola.com/Consumers/CA-EN/Consumer-Products-and-Services/Mobile-Phones/MOTOKEY-SOCIAL-CA-EN#anchor