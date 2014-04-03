Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola Moto G Forte resmiyet kazandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
413
1
21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Motorola Moto G Forte resmiyet kazandı

Motorola'nın şimdiye kadar ki en başarılı satış yapan akıllı telefonu ilan edilen ve İngiltere'de firmanın yüzde 8 pazar payı elde etmesini sağlayan Moto G'nin devam modeli Moto G Forte resmi olarak lanse edildi.

Meksika perakendecilerinde satışa başlayan Moto G Forte aslında önceki nesilden herhangi bir donanım farkı içermiyor. Tek farkı kutu içerisinde 20$'lık Grip Shell dayanıklı kılıf ile çıkıyor olması. 

Moto G Forte modelinde yer alan donanım özellikleri ise 4.5 inçlik 720p ekran, 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongaseti, Android 4.4 işletim istemi, 5MP çözünürlükte arka kamera, 8GB artırılabilir hafıza, 1GB RAM şeklinde sıralanıyor. 

Moto G Forte şimdilik sadece Latin Amerika ülkeleri için satışta kalacak. Cihaz kontratlı olarak ücretsizken, kontratsız fiyatının yine 200$ altında olacağı tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Motorola-Moto-G-Forte-gets-official---its-not-exaclty-a-new-Moto-G_id54693 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cosica 5 yıl en beğenilen
bu nasıl bir pazarlama şekli ya? Kılıf için yapsalarmış ya tanıtımı. Madem aralarında fark yok.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sarge61 5 yıl Sasaki Kojiro
Sasaki Kojiro

ekrem71

Cihaz kontratlı olarak ücretsizken, kontratsız fiyatının yine 200$ altında olacağı tahmin ediliyor.

Bizde ise kontratsız 800 olan ortalama bir cihaz kontratlı 1000 TL'yi geçiyor. Nedir bu Türkiye'nin bu adamlardan çektiği. Niye Devlet vatandaşının bu şekilde kazıklanmasına göz yumar hala anlamış değilim.

Kazıklayanlardan biri de devlet o yüzden
Sasaki Kojiroekrem71Cihaz kontratlı olarak ücretsizken, kontratsız fiyatının yine 200$ altında olacağı tahmi...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Furkan_Sahin_ 5 yıl
1 GB RAM ne lan ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 5 yıl
hemen moto g'mi satıp bunu almam lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
müntekim 5 yıl
8 Gb artırabilir hafıza sadece kaynak haberin yorumlarında var , resmi hiç bir bilgide göremedim.Gören varsa bilgilendirirse iyi olur?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bgirengir 5 yıl
motorola moto x kullanıyorum. beyaz olanı. satmak istiyorum. amerikadan att operatöründen alınma. sim kilitsiz. pasaport kayıtlı. nokta çiziksiz. almak isteyen özelden ulaşsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bbuzol 5 yıl
forte ates dusurucu ozelligi de var :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 5 yıl bbuzol
forte kuvvetli demek hocam. cihazın ya kasa kalitesi arttırılmış yada batarya ömründe de iyileştirme olmuştur diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sasaki Kojiro 5 yıl ekrem71
ekrem71

Cihaz kontratlı olarak ücretsizken, kontratsız fiyatının yine 200$ altında olacağı tahmin ediliyor.

Bizde ise kontratsız 800 olan ortalama bir cihaz kontratlı 1000 TL'yi geçiyor. Nedir bu Türkiye'nin bu adamlardan çektiği. Niye Devlet vatandaşının bu şekilde kazıklanmasına göz yumar hala anlamış değilim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sarge61 5 yıl Sasaki Kojiro
Sasaki Kojiro

ekrem71

Cihaz kontratlı olarak ücretsizken, kontratsız fiyatının yine 200$ altında olacağı tahmin ediliyor.

Bizde ise kontratsız 800 olan ortalama bir cihaz kontratlı 1000 TL'yi geçiyor. Nedir bu Türkiye'nin bu adamlardan çektiği. Niye Devlet vatandaşının bu şekilde kazıklanmasına göz yumar hala anlamış değilim.

Kazıklayanlardan biri de devlet o yüzden
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orhanyıldız 5 yıl
Tr'de 800 lira
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
foz54 5 yıl
mogo g yurtdışında çok güzel ama ülkemizde maalesef 750 lira olunca öyle bahsedildiği gibi mükemmel olmuyor çünkü tasarım kişisel olsa da telefon biraz kalın, sanal tuşlara rağmen çerçevede büyük boşluk var ve kamera idare eder düzeyde.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Blood Money 5 yıl
Kılıfı ayrı satsalardı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
catastrop 5 yıl
Andorid 4.4 düşük ramli (512 mb) cihazlarda çalışmak için optimize edilmiş bir işletim sistemi. 1 gb'ta rahat çalışıyor olması lazım.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aykut.. 5 yıl
Tek farklılık Grip Shell olmasımı ? Öteki Moto G'de arttırabilir hafıza yoktu şimdi yazdığınıza göre var, bir farkda bu sanırım gözünüzden kaçmış.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Brky 5 yıl
demek android 4.4 için 1 gb ram yeterliymiş. ötekiler 4.2 yi zor veriyor.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
413 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, motorola ve motorola moto g
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Intel Pentium G3430 video inceleme "20.yılını kutlayan Pentium işlemci ailesinin yeni modeli testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim