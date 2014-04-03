Motorola Moto G Forte resmiyet kazandı





Motorola'nın şimdiye kadar ki en başarılı satış yapan akıllı telefonu ilan edilen ve İngiltere'de firmanın yüzde 8 pazar payı elde etmesini sağlayan Moto G'nin devam modeli Moto G Forte resmi olarak lanse edildi.





Meksika perakendecilerinde satışa başlayan Moto G Forte aslında önceki nesilden herhangi bir donanım farkı içermiyor. Tek farkı kutu içerisinde 20$'lık Grip Shell dayanıklı kılıf ile çıkıyor olması.





Moto G Forte modelinde yer alan donanım özellikleri ise 4.5 inçlik 720p ekran, 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongaseti, Android 4.4 işletim istemi, 5MP çözünürlükte arka kamera, 8GB artırılabilir hafıza, 1GB RAM şeklinde sıralanıyor.





Moto G Forte şimdilik sadece Latin Amerika ülkeleri için satışta kalacak. Cihaz kontratlı olarak ücretsizken, kontratsız fiyatının yine 200$ altında olacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Motorola-Moto-G-Forte-gets-official---its-not-exaclty-a-new-Moto-G_id54693