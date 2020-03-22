Motorola Moto G8 Power Lite'ın fiyatı ortaya çıktı

Motorola, yakın gelecekte orta seviye cihazı Moto G8 Power'ın daha düşük bir donanıma ve daha uygun bir fiyat etiketine sahip olan versiyonu Moto G8 Power Lite'ı tanıtmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde sırasıyla cihazın render görüntüleri ve teknik özelliklerinden önemli kısmı ortaya çıkmış, daha sonrasında ise cihaz Google Play Geliştirici Konsolu kayıtlarında ortaya çıkmıştı.

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Şimdi ise İtalya kaynaklı yeni bir sızıntı cihazın Avrupa fiyatını ortaya çıkarttı. Ayrıca yeni sızıntı fiyatla birlikte cihazın yeni fotoğraflarını, olası çıkış tarihini ve cihazla ilgili bir kaç detayı daha içeriyor.

İddiaya göre cihaz önümüzdeki ay resmi olarak tanıtılacak ve Avrupa'da 190 euroluk bir fiyat etiketi ile alıcı bulacak.

Önceki sızıntılarda da bahsedildiği gibi cihaz 5.000 mAh'lik bir batarya ile geliyor. Arka kamera kurulumunda 16 MP'lik bir ana kamera ile sırasıyla 8 MP ve 2 MP çözünürlüklerinde iki sensör yer alıyor.

Cihaz, 6,5 inçten biraz daha geniş ancak 720 x 1600 pikselden biraz daha düşük çözünürlüktü bir ekranla geliyor ve ekran su damlası biçiminde bir çentiğe ev sahipliği yapıyor.

Moto G8 Power Lite'ı büyük kardeşi Moto G8 Power'dan ayıran en büyük farklar arasında yonga seti yer alıyor. Moto G8 Power'da Snapdragon 665 yonga seti yer alırken Moto G8 Power Lite'ta MediaTek Helio P35 yonga seti yer alıyor.Yonga setine 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

https://www.gsmarena.com/motorola_moto_g8_power_lite_price_and_availability_surface_online_along_with_more_images-news-42164.php

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