Moto G8 Power Lite'ın özellikleri belli oldu

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Lenovo bünyesindeki Motorola, önümüzdeki günlerde Moto G8 Power Lite adlı akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Geçtiğimiz gün sızan render görüntülerinin ardından şimdi de cihazın teknik detayları gün yüzüne çıktı.

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Çentikli ekranla gelecek

Google Play Console'da yer alan görsele bakacak olursak, Moto G8 Power Lite, delikli ekran yerine, çentikli ekran tasarımıyla gelecek. Arka panelin resmi mevcut değil ancak önceki sızıntılarda akıllı telefonun üçlü kamera kurulumuna sahip olduğunu görmüştük. Play Console'daki özellikler tablosu bunlara ek olarak, Helio P35 yonga seti, 4GB RAM ve Android'in eski sürümü (9.0 Pie) gibi diğer özellikleri onaylıyor.

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720p+ çözünürlük sunan ekranla gelmesi beklenen akıllı telefonun, 6.4 inçten büyük bir ekrana sahip olacağı belirtilmiş. Modeli numarasının XT2055-1 olduğu açıklanan Moto G8 Power Lite'ın, 5.000 mAh kapasiteli pili de FCC tarafından onaylanmıştı. Şirketin yeni akıllı telefonu ne zaman tanıtacağı ise şimdilik belli değil ancak uzun bir süre beklemeyeceğimizi söyleyebiliriz.

https://www.gsmarena.com/moto_g8_power_lite_revealed_by_the_google_play_console__android_9_pie_on_helio_p35-news-42059.php

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