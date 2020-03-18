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    Moto G8 Power Lite'ın özellikleri belli oldu

    Teknoloji üreticisi Motorola'nın yakın bir tarihte piyasaya sürmeye hazırlandığı Moto G8 Power Lite'ın teknin özellikleri ortaya çıktı. Cihaz Helio P35 yonga seti ile geliyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Moto G8 Power Lite'ın özellikleri belli oldu
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    Lenovo bünyesindeki Motorola, önümüzdeki günlerde Moto G8 Power Lite adlı akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Geçtiğimiz gün sızan render görüntülerinin ardından şimdi de cihazın teknik detayları gün yüzüne çıktı.

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    Çentikli ekranla gelecek

    Google Play Console'da yer alan görsele bakacak olursak, Moto G8 Power Lite, delikli ekran yerine, çentikli ekran tasarımıyla gelecek. Arka panelin resmi mevcut değil ancak önceki sızıntılarda akıllı telefonun üçlü kamera kurulumuna sahip olduğunu görmüştük. Play Console'daki özellikler tablosu bunlara ek olarak, Helio P35 yonga seti, 4GB RAM ve Android'in eski sürümü (9.0 Pie) gibi diğer özellikleri onaylıyor.

    Moto G8 Power Lite'ın özellikleri belli oldu
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    720p+ çözünürlük sunan ekranla gelmesi beklenen akıllı telefonun, 6.4 inçten büyük bir ekrana sahip olacağı belirtilmiş. Modeli numarasının XT2055-1 olduğu açıklanan Moto G8 Power Lite'ın, 5.000 mAh kapasiteli pili de FCC tarafından onaylanmıştı. Şirketin yeni akıllı telefonu ne zaman tanıtacağı ise şimdilik belli değil ancak uzun bir süre beklemeyeceğimizi söyleyebiliriz.



    https://www.gsmarena.com/moto_g8_power_lite_revealed_by_the_google_play_console__android_9_pie_on_helio_p35-news-42059.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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