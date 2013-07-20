Motorola Moto X, 1 Ağustos'ta resmen tanıtılacak





Motorola'nın önce X Phone olarak internete sızan ve sonradan Moto X olarak revize edilen iddialı bir model üzerinde çalıştığı yılın ilk aylarından bu yana dedikodu kazanında yer almaktaydı. Zaman zaman model ile ilgili bilgi ve görseller internete sızsa da Google'dan resmi bir hareket gelmemişti.





Projenin rafa kalktığı iddiaları gündeme gelmiş olsa da Google resmi olarak etkinlik davetiyelerini göndermeye başladı. Moto X davetiyeye göre 1 Ağustos tarihinde New York'ta yapılacak bir etkinlikte resmi olarak tanıtılacak.





Motorola'nın Moto X cihazı donanımı ile bir amiral gemi sınıfına girmiyor. 4.7 inçlik 720p ekran, 1.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 Pro 4 çekirdekli işlemci, Android 4.2.2 işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut. Modelin kamerası ise 10MP çözünürlükte ancak Clear Pixel teknolojisi ile kalite konusunda rakiplerinin önüne geçeceği konuşuluyor.





Cihazı bugüne kadar popüler tutan konu ise kişiselleştirme seçenekleri. Tabi bu iç donanım anlamında değil. Kaynaklar modelin arka kasa materyali, renk ve desen, batarya, arka kısımda metin işlemesi yapabilme şeklinde seçeneklerin olduğunu belirtiyor. Bunlar kullanıcının kolayca seçebildiği opsiyonlar olacak.





Modelin diğer bir özelliği ise tamamen ABD'de üretiliyor olması. Fiyat ve satış politikası gibi detaylar ise 1 Ağustos tarihindeki etkinlikte belli olacak.