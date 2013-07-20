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Motorola Moto X, 1 Ağustos'ta resmen tanıtılacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
854
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Motorola Moto X, 1 Ağustos'ta resmen tanıtılacak

Motorola'nın önce X Phone olarak internete sızan ve sonradan Moto X olarak revize edilen iddialı bir model üzerinde çalıştığı yılın ilk aylarından bu yana dedikodu kazanında yer almaktaydı. Zaman zaman model ile ilgili bilgi ve görseller internete sızsa da Google'dan resmi bir hareket gelmemişti.

Projenin rafa kalktığı iddiaları gündeme gelmiş olsa da Google resmi olarak etkinlik davetiyelerini göndermeye başladı. Moto X davetiyeye göre 1 Ağustos tarihinde New York'ta yapılacak bir etkinlikte resmi olarak tanıtılacak. 

Motorola'nın Moto X cihazı donanımı ile bir amiral gemi sınıfına girmiyor. 4.7 inçlik 720p ekran, 1.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 Pro 4 çekirdekli işlemci, Android 4.2.2 işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut. Modelin kamerası ise 10MP çözünürlükte ancak Clear Pixel teknolojisi ile kalite konusunda rakiplerinin önüne geçeceği konuşuluyor.

Cihazı bugüne kadar popüler tutan konu ise kişiselleştirme seçenekleri. Tabi bu iç donanım anlamında değil. Kaynaklar modelin arka kasa materyali, renk ve desen, batarya, arka kısımda metin işlemesi yapabilme şeklinde seçeneklerin olduğunu belirtiyor. Bunlar kullanıcının kolayca seçebildiği opsiyonlar olacak.

Modelin diğer bir özelliği ise tamamen ABD'de üretiliyor olması. Fiyat ve satış politikası gibi detaylar ise 1 Ağustos tarihindeki etkinlikte belli olacak.

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vankomisin 6 yıl en beğenilen
En iyi telefon olmayacak belki ama olması gereken telefona en yakın telefon olacak benim gözümde. Yemişim full hd ekranı snapdragon 800ü sense ini gözle takibini. Gayet yeterli güzel bir telefon işte. Avrupa piyasasına girer mi bilmiyorum ama girerse güzel olur.
En iyi telefon olmayacak belki ama olması gereken telefona en yakın telefon olacak benim gözümde. Yemişim full hd ekranı snapdragon 800ü sense ini gözle takibin...
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Ehlika 6 yıl yumyjikk
yumyjikk
Sadece Amerikada Satılacak Telefon icin neden reklam yapılırki Anlamadım gitti.Aynı haberler sadece Cin'de satılacak telefonlar icinde gecerli.Bunların yerine Site adının hakkını verecek haberler yapılsa forum adına daha faydalı olur...

Haberi okumadın herhalde Amerika da satılacak demiyor bütün üretimi orda yapılacak diyor.
yumyjikkSadece Amerikada Satılacak Telefon icin neden reklam yapılırki Anlamadım gitti.Aynı haberler sadece Cin'de satılacak telefonlar icinde...
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malkooklam 6 yıl
gec kaldilar arkasi gelmesi lazim,
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kesbi 6 yıl
Neden s600 koymazlar anlamıyorum. S4 zaten nexusta kullandınız. Nexusun şekil değiştirmişini yapmanın alemi ne şimdi. s4 ısınıyor, pil tüketimi fazla, daha eski bir işlemci. Madem yeni diye çıkartıyorsunuz s600 koyun, rami ddr3 yapın, pilini artırın, özel bir ses çipi koyun, özel bir kamera yapın vs. Fark yaratmıyorsanız dünyayı benzer telefonlarla çöplüğe çevirmeyin artık.
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tekin-71 6 yıl
cryzboy43

tekin-71 Bu eski donanımlı telefonu niye bu kadar merak ediyosunuz anlamıyorum.İçinde bizi uzaya çıkaracak teknolojide varda bizim mi haberimiz yok.Eminim ki bi çoğunuzun elinde olsa 2 gün sonra değiştirirsiniz ben Snapdragon 800lü istiyom baba diye.
cogumuzun cebınde 2000tl yok da ondan adamlar daha uygun ve oyun konusunda akıcı bı tel cıkarcaklar uzerınde stock olcak olmasa bıle arkasında google var ılk guncelleme alan fırma olacagı kesın daha ne olsun ...


İlk önce bu telefon 1400 liradan aşagı olmaz.BU kadar para veren 2000 lirada verir. Ayrıca google desteği stock rom istiyosan git nexus al kardeş.Burda cahil ergenler gib firmayı savunma.
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mehmedaltair 6 yıl
Hello Moto
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.i. 6 yıl
Bence motonun üst modeli değil, şimdiye kadar söylenen özellliklerle s4'e rakip olamaz.. Arkasından üst modeller tanıtılır diye düşünüyom..

gsmarena.com/...
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Salona 6 yıl
crashris
web101
armanatilgan
web101 Tam istediğim özelliklere sahip Ülkemize gelirse alırım
Aynı özelliklere sahip nexus 4 var neden onu almıyorsun?
Nexusun tasarımı hoşuma gitmiyor
nexus da motorola gibi pil ayrıca kasa kalitesi yok ayrıca şık değil ayrıca optimizasyonu yok. sence yeterli mi bu sebepler ?

Hocam kasa kalitesi dandik demişsin yetmemiş pil gücü de zayıf demişsin ve bunları Motorola için demişsin. Sana çok yazmasın sen kapat biz seni sonra arayalım?
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Fatih617 6 yıl
Buradaki çoğu kişiye çılgınca gelecek ama bence ekranın Full HD yerine HD olması sebebiyle en iyi telefonlardan biri olacaktır.
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El Fuego 6 yıl
Forum tacirlerine yeni bir malzeme olmadan inşaallah ülkemize yasal yolardan ithal edilir ve satın alırız.

Motorola iyidir, sağlamdır, uzun zaman hizmet eder. Donanım da iyi. Temiz bir yazılım ve hoş bir arayüzle gelsin, bakarız.
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Part Of The Nature 6 yıl
Sanırsam kevlar hdmi gibi özellikler yok. Sağlam bir batarya 2gb ram ve diğer özellikleri ile Razr ı değiştirmeme sebep olabilir.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
razr maxx gibi3500 mah bataryayla çıkarsa dört dörtlük bi tel olur
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crashris 6 yıl
web101
Orijinalden alıntı: armanatilgan
Orijinalden alıntı: web101 Tam istediğim özelliklere sahip Ülkemize gelirse alırım
Aynı özelliklere sahip nexus 4 var neden onu almıyorsun?
Nexusun tasarımı hoşuma gitmiyor

nexus da motorola gibi pil ayrıca kasa kalitesi yok ayrıca şık değil ayrıca optimizasyonu yok. sence yeterli mi bu sebepler ?
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