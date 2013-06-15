Motorola Moto X modeline ait yeni detaylar sızdırıldı

Haber Editörü
Motorola'nın iddialı bir akıllı telefon hazırlığında olduğu bir süre teknoloji gündemini meşgul ettikten sonra projenin rafa kalktığı haberi gelmişti. Ancak yeni iddialar projenin halen devam ettiğini gösteriyor.
Motorola patronu da modelin varlığını doğrulamıştı. Moto X modelinin ne zaman pazara sunulacağı bilinmemekle birlikte evleaks ekibi bazı bilgilere ulaşmış.
Amiral gemi modelinden ziyade orta üst seviye bir cihaz olacak Moto X modelinde 1.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 Plus çift çekirdekli işlemcisi yer alıyor. 720p çözünürlükte ekran, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 10MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.2.2 işletim sistemi şeklinde diğer özellikleri mevcut.
Moto X modelini dikkat çekici yapan ise özelleştirilebilir bir yapıda olması. Neler sunulacağı tam olarak bilinmese de farklı donanım konfigürasyonlarının yapılabileceği ifade ediliyor.
http://androidheadlines.com/2013/06/motorolas-moto-x-specifications-have-been-leaked.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yılda iki telefon üretsin ama onlarda güzel olsun yeter ki.Ha güncellemeyide eksik etmesinler yalnız ( Gerçi 4.2.2 diyorlar.Bakalım.. )
Eğer ki NeXuS 5'i Motorola yaparsa ki ben onların yapacaklarını düşünüyorum.Birde bu cihazı satışa çıkarsınlar.Pazarlamasını ve reklamlarınıda iyi yaptılar mı..İşte o zaman Motorola kendine gelir.Sonra ver elini yılda 3 model çıkartmaya ( Giriş - Orta - Üst ).Şimdi Motorola yavaş yavaş unutuluyor.Bol reklam ve Avrupaya yayılmak şart.
Samsung alıpta,telefonu dışarıya çıkarttığımda diğer kişiler ile aramızdaki tek farkın ekran büyüklüğünden ibaret olduğunu görmek istemem ( Bütün modellerinin tasarımları aynı gözümde ).Bu yüzden Motorolanın yeri ve kalitesi bende her zaman ayrı biryerdedir..Samsung mantara bağladı.Ardında HTC takip ediyor.Sonrada Sony ( Xperia Z'den sonraki modelleri birbirlerine çok benzemeye başladı ).Gerçi HTC'nin son telefonu güzel olmuş diğerlerinden daha farklı.
Fakat belirtmem gereken bir husus var burada.Beni kesinlikle yanlış anlamayın.Sony ve HTC'nin tasarımları gayet güzel.Burada demek istediğim çıkardıkları modellerin sadecene ekran boyutundan ibaret olup tipte ufak değişiklikler yapmaları idi.Gerçi telefon üreticeleri bir telefona daha ne tasarım ekleyebilirler orasıda aşikar ya.Fakat yılda az telefon çıkartsalar bu kadar göze batmıyacakları düşüncesindeyim.Neyse o onların bileceği bir iş.Ben sadecene kendi düşüncemi belirtmek istedim.
Ağabey şu resimdeki konsepte bir cihaz çıkartsalar varya off..