Motorola Moto X modeline ait yeni detaylar sızdırıldı

Motorola'nın iddialı bir akıllı telefon hazırlığında olduğu bir süre teknoloji gündemini meşgul ettikten sonra projenin rafa kalktığı haberi gelmişti. Ancak yeni iddialar projenin halen devam ettiğini gösteriyor.





Motorola patronu da modelin varlığını doğrulamıştı. Moto X modelinin ne zaman pazara sunulacağı bilinmemekle birlikte evleaks ekibi bazı bilgilere ulaşmış.





Amiral gemi modelinden ziyade orta üst seviye bir cihaz olacak Moto X modelinde 1.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 Plus çift çekirdekli işlemcisi yer alıyor. 720p çözünürlükte ekran, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 10MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.2.2 işletim sistemi şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Moto X modelini dikkat çekici yapan ise özelleştirilebilir bir yapıda olması. Neler sunulacağı tam olarak bilinmese de farklı donanım konfigürasyonlarının yapılabileceği ifade ediliyor.



