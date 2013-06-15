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Motorola Moto X modeline ait yeni detaylar sızdırıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Motorola Moto X modeline ait yeni detaylar sızdırıldı
Motorola'nın iddialı bir akıllı telefon hazırlığında olduğu bir süre teknoloji gündemini meşgul ettikten sonra projenin rafa kalktığı haberi gelmişti. Ancak yeni iddialar projenin halen devam ettiğini gösteriyor.

Motorola patronu da modelin varlığını doğrulamıştı. Moto X modelinin ne zaman pazara sunulacağı bilinmemekle birlikte evleaks ekibi bazı bilgilere ulaşmış.

Amiral gemi modelinden ziyade orta üst seviye bir cihaz olacak Moto X modelinde 1.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 Plus çift çekirdekli işlemcisi yer alıyor. 720p çözünürlükte ekran, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 10MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.2.2 işletim sistemi şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Moto X modelini dikkat çekici yapan ise özelleştirilebilir bir yapıda olması. Neler sunulacağı tam olarak bilinmese de farklı donanım konfigürasyonlarının yapılabileceği ifade ediliyor. 


http://androidheadlines.com/2013/06/motorolas-moto-x-specifications-have-been-leaked.html Yorum Yaz
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Tíara`S 6 yıl en beğenilen
Ekranı 4.3'' boyutunda ve konudaki tasarıma yakın bir telefon olursa kesin gözüyle bakıyorum ki alırım..İnşallah Türkiyedede satışa çıkar. Ben 4.3'' üzeri ekrana sahip telefonları sevmiyorum.Bir telefonun ideal ekran boyutu bence 4'' ve 4.3'' arası olması gerek.Bu benim düşüncem tabi.

Yılda iki telefon üretsin ama onlarda güzel olsun yeter ki.Ha güncellemeyide eksik etmesinler yalnız ( Gerçi 4.2.2 diyorlar.Bakalım.. )

Eğer ki NeXuS 5'i Motorola yaparsa ki ben onların yapacaklarını düşünüyorum.Birde bu cihazı satışa çıkarsınlar.Pazarlamasını ve reklamlarınıda iyi yaptılar mı..İşte o zaman Motorola kendine gelir.Sonra ver elini yılda 3 model çıkartmaya ( Giriş - Orta - Üst ).Şimdi Motorola yavaş yavaş unutuluyor.Bol reklam ve Avrupaya yayılmak şart.

Samsung alıpta,telefonu dışarıya çıkarttığımda diğer kişiler ile aramızdaki tek farkın ekran büyüklüğünden ibaret olduğunu görmek istemem ( Bütün modellerinin tasarımları aynı gözümde ).Bu yüzden Motorolanın yeri ve kalitesi bende her zaman ayrı biryerdedir..Samsung mantara bağladı.Ardında HTC takip ediyor.Sonrada Sony ( Xperia Z'den sonraki modelleri birbirlerine çok benzemeye başladı ).Gerçi HTC'nin son telefonu güzel olmuş diğerlerinden daha farklı.
Fakat belirtmem gereken bir husus var burada.Beni kesinlikle yanlış anlamayın.Sony ve HTC'nin tasarımları gayet güzel.Burada demek istediğim çıkardıkları modellerin sadecene ekran boyutundan ibaret olup tipte ufak değişiklikler yapmaları idi.Gerçi telefon üreticeleri bir telefona daha ne tasarım ekleyebilirler orasıda aşikar ya.Fakat yılda az telefon çıkartsalar bu kadar göze batmıyacakları düşüncesindeyim.Neyse o onların bileceği bir iş.Ben sadecene kendi düşüncemi belirtmek istedim.

Ağabey şu resimdeki konsepte bir cihaz çıkartsalar varya off..


Ekranı 4.3'' boyutunda ve konudaki tasarıma yakın bir telefon olursa kesin gözüyle bakıyorum ki alırım..İnşallah Türkiyedede satışa çıkar. Ben 4.3'' üz...
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okan_cehapelioglu 6 yıl
hayda ne umduk ne bulduk
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Zenci Forvet 6 yıl
Güzel beğendim.
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Biyturs_OnSr 6 yıl
Ouya cihazına benzedi bu, ha geldi ha gelecek, bakalım daha ne kadar bekleyeceğiz..
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Carfreak 6 yıl
Motorola Türkiye'yi sallamıyor, gelene kadar ohoo..
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kesbi 6 yıl
Çıkana kadar iyice külüstür oalcak alet. Yakında giriş seviyesi diye sürerler ortaya.
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar motorola atrix telefon kullandim bir süre kesinlikle Motorola piyasaya adam gibi donse ne samsung kalır ne bisey. note2 var elimde daha bir kişi sormadi aa bu ne diye tavuktan firlamis yumurta gibi tum telefonlari ayni adamlarin ama atrix elimde olunca 4 ekran olmasına rağmen hemen dikkay çekiyordu.
+ ek olarak bu Samsung kulaklik dışında bir sey vermezkeb Motorola dock station veriyor her telefonuna ki 309 tl ye yakın bir fiyati var
diğer cihazlarda para vererek aldigimiz guvenlik kasko uzaktan kilitleme vs uygulamalari motoblur diye bir hesaplari var oradan suresiz bedava kullanıyorsunuz.
+Motorolanin kendi ara yüzü ise bence cok daha guzel. Zaten touchwiz i konusmaya bile gerek yok rezil
kısaca ben Nokia ve Motorolayi cok ozledm Nokia dönüyor hadi be Moto sıra sende
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gently weeps 6 yıl
Abovvv millet motorola hayranıymış haberimiz yokmuş
plus nedir diyen yok ama...
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yuksek 6 yıl
Motorola'dan iyi haberler gelmesi beni memnun ediyor. Motorola cihazları kalite, stil, öncü teknolojiler, dayanıklılık, stabilite açısından şimdiye kadar kulllandıklarım içinde -bana göre- en iyileriydi. Kaç yaşında olduğunu hatırlamadığım L9'umu hâlâ keyifle kullanmaya devam ediyorum.
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weneorn 6 yıl gently weeps
gently weeps

Abovvv millet motorola hayranıymış haberimiz yokmuş
plus nedir diyen yok ama...

Plus düşük fiyat garantisidir
(en azından yurtdışında
)...
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malicalik13 6 yıl
Şimdi burada konuşuyorsunuz ama S3'ten genel anlamda daha kaliteli bir cihaz.En azından S3'üm gibi 4 çekirdekli işlemcisi yok ama 2 GB RAM var benim RAM telefona yetmiyor.Note 2 öyle değil.Artık 2 GB lazım...
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weneorn 6 yıl
Bu özelliklerle gelsin, birde nexus gibi saf android olursa tamamdır. Motorolaların pil sıkıntısı çekmediği bir gerçek. Özellikleri böyle tuttuklarına göre nexus 4 e yakın bir fiyat politikası izlerler. O zaman bu alet satar arkadaş
...
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burakesan 6 yıl
Tam ayarında bir cihaz. Ne 1080P kadar gereksiz ne de 480p kadar 'pikselli'.
4 çekirdekli ve 8 çekirdekli cihazlar ortalığı mesken tutunca, 2 çekirdekli cihazlar millete bir garip geliyor. Halbuki 1.7GHZ'de çalışan, A9 ve A15 mimarisinin sentezi olan bu işlemci, bence 'benchmark egosu' olmayan bilinçli tüketiciler için yeterde artar. 2GB ram böyle bir cihaza oldukça yakışmış. Kamera konusuna gelirsek, ben, kalitesi fotoğraf çekmek istediğinizi varsayarak, fotoğrafın fotoğraf makinesinde çekilmesinden yanayım. Ha, Motorola böyle dengeli bir cihazda ,bildiğim kadarıyla Motorola'ya has, batarya ömrü sağlayabilirlerse çok başarılı bir cihaza dönüşebilir. Tabii, benim ve aynı görüşe sahip kişilerin gözünde...
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Krauser DMC 6 yıl
Motorola razr maxx gibi büyük bataryalı bir telefon olsun. Üst seviye olmasına gerek yok.
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OverClocK1ng 6 yıl
Oraya küçücük bir mono hoparlör koyarlarsa, ses mes de çıkmaz, benim gözümde de beş para etmez. Yıl olmuş 2013, hâlâ adam gibi ses çıkartmayan 2000 liralık telefonlar görüyoruz. Kamerası S4 kadar olmasa da ses konusuna bir tek HTC'nin önem verdiğini görüyorum. Adamlar Beats Audio'dan tut, ön tarafta konumlandırılmış adam gibi hoparlör bile koyuyorlar.

Artık kamerası da adam gibi olan, pili de adam gibi yüksek olan, sesi de adam gibi yüksek ve kaliteli çıkan ve "Gerçekten akıllı telefon diyebileceğim" bir cihaz görmek istiyorum yahu...
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Beklediğimiz telefon bu değil di
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eggeli 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Oraya küçücük bir mono hoparlör koyarlarsa, ses mes de çıkmaz, benim gözümde de beş para etmez. Yıl olmuş 2013, hâlâ adam gibi ses çıkartmayan 2000 liralık telefonlar görüyoruz. Kamerası S4 kadar olmasa da ses konusuna bir tek HTC'nin önem verdiğini görüyorum. Adamlar Beats Audio'dan tut, ön tarafta konumlandırılmış adam gibi hoparlör bile koyuyorlar.

Artık kamerası da adam gibi olan, pili de adam gibi yüksek olan, sesi de adam gibi yüksek ve kaliteli çıkan ve "Gerçekten akıllı telefon diyebileceğim" bir cihaz görmek istiyorum yahu...


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