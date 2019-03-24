Motorola One Vision delikli ekran ve 3.290 mAh pille gelecek

Lenovo bünyesinde yer alan Motorola’nın yeni birkaç telefon çıkarma hazırlığında olduğunu biliyoruz. Bunlardan biri olan Motorola One Vision'ın yeni bir görseli ortaya çıktı. Görünüşe bakılırsa cihaz Samsung ve Huawei gibi şirketlerin son çıkardığı telefonlar gibi delikli ekran tasarımına sahip olacak.

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Yayınlanan görsel One Vision'ın çift arka kamera ve tek ön kamera ile geleceğini gösteriyor. Ayrıca bakır rengindeki arka panelinin dikkat çektiğini belirtmek gerekir. Akıllı telefonun Çin gibi bazı pazarlarda P40 olarak adlandırılacağı söyleniyor. ‘One’ ismi cihazın uluslararası varyantı için kullanılıyor.

Bazı özellikleri belli oldu

Bu arada telefonda kullanılan pilin görseli de internete düştü. Bataryanın üzerindeki etiket 3.290 mAh kapasiteli olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte cihazın kısa süre önce Geekbench'te ortaya çıktığını hatırlatalım.

Geekbench listesi One Vision'ın Exynos 9610 yonga seti ve 6 GB RAM ile güçlendirildiğini ortaya koydu. Ayrıca akıllı telefonun 48 megapiksel kamera, 6.2 inç ekran, arka panele yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, USB Type-C portu ve 3.5 mm kulaklık girişine sahip olması bekleniyor.

http://www.slashleaks.com/l/motorola-one-vision-render