Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola One Vision delikli ekran ve 3.290 mAh pille gelecek

Motorola'nın yakında piyasaya süreceği One Vision adlı yeni akıllı telefonu ile ilgili detaylar netleşiyor. Cihazın delikli ekranla geleceğini gösteren yeni bir görsel yayınlandı.
1 ay
3b
1
7
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Lenovo bünyesinde yer alan Motorola’nın yeni birkaç telefon çıkarma hazırlığında olduğunu biliyoruz. Bunlardan biri olan Motorola One Vision'ın yeni bir görseli ortaya çıktı. Görünüşe bakılırsa cihaz Samsung ve Huawei gibi şirketlerin son çıkardığı telefonlar gibi delikli ekran tasarımına sahip olacak.
Ayrıca Bkz. "iPad Pro'lara uygun fiyatlı Logitech Crayon kalem desteği geliyor"
Yayınlanan görsel One Vision'ın çift arka kamera ve tek ön kamera ile geleceğini gösteriyor. Ayrıca bakır rengindeki arka panelinin dikkat çektiğini belirtmek gerekir. Akıllı telefonun Çin gibi bazı pazarlarda P40 olarak adlandırılacağı söyleniyor. ‘One’ ismi cihazın uluslararası varyantı için kullanılıyor.

Bazı özellikleri belli oldu

Bu arada telefonda kullanılan pilin görseli de internete düştü. Bataryanın üzerindeki etiket 3.290 mAh kapasiteli olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte cihazın kısa süre önce Geekbench'te ortaya çıktığını hatırlatalım.
Geekbench listesi One Vision'ın Exynos 9610 yonga seti ve 6 GB RAM ile güçlendirildiğini ortaya koydu. Ayrıca akıllı telefonun 48 megapiksel kamera, 6.2 inç ekran, arka panele yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, USB Type-C portu ve 3.5 mm kulaklık girişine sahip olması bekleniyor.

http://www.slashleaks.com/l/motorola-one-vision-render Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Manhunt Three 1 ay en beğenilen The.Mafia
Apple mı aldı başını gidiyor ?
3 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
damn2u 1 ay
Oha o kadar kalın gözüküyor ki 6000mAh ile gelir falan sanmıştım. =]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 1 ay
Çentik belasından sonra şimdi de delikli ekran saçmalığı çıktı. Azalarak bitmesi umuduyla...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The.Mafia 1 ay
Motorola yarıştan çok geç kaldı Apple Samsung başını aldı gidiyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Manhunt Three 1 ay The.Mafia
Apple mı aldı başını gidiyor ?
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Xiaomi Mi 9 SE yakında tüm dünyada satışa sunulabilir 1 ay BNB kripto parası müthiş bir sıçrama yaptı 1 ay 1 milyondan fazla Mac cihazı sahte Flash Player kurbanı oldu 1 ay Google, yeni oyun servisi Stadia için olması gereken internet hızı gereksinimlerini açıkladı 1 ay Netflix’in Beren Saat’li dizisinin ismi “Atiye” olarak açıklandı 1 ay Apple bugün neler tanıtacak? 1 ay Efsane Supernatural dizisi 15 sezon sonra bitiyor 1 ay Apple'ın bugün tanıtacağı yeni hizmetlerinin fiyatlandırması ortaya çıktı 1 ay Huawei MateBook X Pro (2018) Türkiye’de satışa sunuldu 1 ay NASA'nın Mars'a göndereceği helikopter büyük potansiyel taşıyor 1 ay Microsoft Telefonunuz uygulaması ile Android cihazlara link paylaşın 1 ay NASA, izleyenleri Samanyolu galaksisinin merkezine götüren 360 derecelik video yayınladı 1 ay Nokia 5.1 Plus mercek altında | Nokia yeniden Türkiye'de 1 ay Mozilla'nın ücretsiz dosya paylaşım uygulaması Firefox Send Android kullanıcıları ile buluştu 1 ay İnsanlığın neden olduğu iklim değişikliği, bir memeli türünün soyunu tüketti 1 ay ASELSAN, F-16'lar için AESA radarı üretecek 1 ay Bakan Turhan açıkladı: 5G 2020'de ülkemize geliyor 1 ay Tesla, ticari sırlarını çaldıkları gerekçesiyle dört eski çalışanına dava açtı 1 ay Huawei P30 Pro bu kez ürün kutusuyla birlikte ortaya çıktı 1 ay Canon'un yeni EOS R fotoğraf makineleri bu yıl piyasaya sürülmeyebilir 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Motorola One Vision delikli ekran ve 3.290 mAh pille gelecek Sonraki The Division 2 İlk İzlenim 1 ay Mozilla, Firefox tarayıcısını iPad için optimize etti 1 ay iPad Pro'lara uygun fiyatlı Logitech Crayon kalem desteği geliyor 1 ay Gözleri ve bağırsakları bile korunan 518 milyon yıllık fosiller 1 ay Sikorsky ve Boeing'in yüksek hızlı, çift pervaneli helikopteri ilk kez uçtu 1 ay Yeni AirPods’un rakibi Apple’dan gelecek 1 ay Yeni bir Safari açığı tüm Mac sistemini riske sokuyor 1 ay TP-Link fiyat-performansa oynayan yeni yönlendiricisini duyurdu 1 ay Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls ve Heavy Rain oyunlarının sistem gereksinimleri açıklandı 1 ay Tesla’nın araç içi internet tarayıcısı Chromium tabanlı oluyor 1 ay Hafifliğiyle iddialı Xiaomi Mi Notebook Air, 26 Mart tarihinde tanıtılacak 1 ay Xiaomi, Google Lens’i MIUI kamera uygulamasına entegre etti 1 ay PUBG mobilden günlük 6 saatlik oyun sınırı 1 ay Türk oyun firmalarında staj imkanı! 1 ay Huawei Enjoy 9e'nin teknik özellikleri ve görselleri sızdırıldı 1 ay 2si1 Özel | Editör, Meditör, Keditör 1 ay Selüloz kullanılarak roket yakıtı geliştirildi 1 ay Elektrikli Vespa Türkiye’de satışa sunuldu 1 ay BitMEX CEO'su:"Bitcoin 2019 yılı sonunda 10,000 dolar olacak." 1 ay Corsair Carbide SPEC-06 RGB Kasa Detaylı İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
BINALI YILDIRIM 26 MILYAR $ lik SERVETI
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim