Motorola P40 Power'ın tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı

Motorola'nın One Vision adlı bir Android One telefon çıkarma hazırlığında olduğunu biliyoruz. Cihazın görüntüleri kısa süre önce internete düştmüştü. Şimdi ise Motorola One Power'ın (P30 Note) devamı niteliğinde piyasaya sürüleceği tahmin edilen Motorola P40 Power'ın görselleri gün ışığına çıktı.

OnLeaks ve PriceBaba iş birliği ile paylaşılan görüntülere bakılırsa Motorola P40 Power'ın ekranında ön kamerayı barındıran bir delik olacak. Arka tarafında ise üç adet 12 megapiksel sensör ile donatılmış üçlü kamera sistemi, çift LED flaş ve parmak izi tarayıcısı var.

Kulaklık girişi ve USB Type-C portu ile geliyor

Telefonun SIM kart tepsisi solda, ses açma/kapama ve güç düğmesi sağ tarafta yer alıyor. Alt kısımda hoparlör ızgarasının yanı sıra USB Type-C bağlantı noktası mevcut. 3.5 mm kulaklık girişi ise üst kısımda kendine yer bulabilmiş.

Motorola P40 Power'ın 6.2 inç ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Boyutlarının ise 160.1 x 71.2 x 9.1 mm olduğunu belirtelim. Şu an itibariyle bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Önümüzdeki günlerde akıllı telefonun çıkış tarihi ve fiyat etiketi gibi bilgilerin de açıklığa kavuşmasını umuyoruz.

