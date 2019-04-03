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Motorola P40 Power'ın tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı

Motorola geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü One Power'ın devamı niteliğinde bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Motorola P40 Power olarak adlandırılan cihazın görselleri yayınlandı.
1 ay
2,6b
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6
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Motorola'nın One Vision adlı bir Android One telefon çıkarma hazırlığında olduğunu biliyoruz. Cihazın görüntüleri kısa süre önce internete düştmüştü. Şimdi ise Motorola One Power'ın (P30 Note) devamı niteliğinde piyasaya sürüleceği tahmin edilen Motorola P40 Power'ın görselleri gün ışığına çıktı.
Ayrıca Bkz. "Helio P35 ve 16 MP ön kameralı Oppo A7n resmen tanıtıldı"
OnLeaks ve PriceBaba iş birliği ile paylaşılan görüntülere bakılırsa Motorola P40 Power'ın ekranında ön kamerayı barındıran bir delik olacak. Arka tarafında ise üç adet 12 megapiksel sensör ile donatılmış üçlü kamera sistemi, çift LED flaş ve parmak izi tarayıcısı var.

Kulaklık girişi ve USB Type-C portu ile geliyor

Telefonun SIM kart tepsisi solda, ses açma/kapama ve güç düğmesi sağ tarafta yer alıyor. Alt kısımda hoparlör ızgarasının yanı sıra USB Type-C bağlantı noktası mevcut. 3.5 mm kulaklık girişi ise üst kısımda kendine yer bulabilmiş.
Motorola P40 Power'ın 6.2 inç ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Boyutlarının ise 160.1 x 71.2 x 9.1 mm olduğunu belirtelim. Şu an itibariyle bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Önümüzdeki günlerde akıllı telefonun çıkış tarihi ve fiyat etiketi gibi bilgilerin de açıklığa kavuşmasını umuyoruz.

https://pricebaba.com/blog/moto-g8-renders-360-degree-video-exclusive Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 ay
Huawei den önce p40 çıkartmışlar ne kadar korkar oldular şu Huawei den...
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Amd64x2 1 ay
Motorola yazısı daha büyük puntolarla fosforlu kabartmalı RGB ledli olsa alınırmış, olamamış.
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DH Misafiri 1 ay
eger allta o motorola yazisi (ufacik bir alana neden zorlama seklinde yazi eklenir???) varsa bedava verseler kullanmam :)
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yorumculuklar 1 ay
Çinli bir fabrika çıksa şu kasayı bir üretse de marklar sadece logo basmakla uğraşsalar, hepsi birbirine benzemeye başladı bu kadar tasarım vb. efor sarfetmeye gerek yok.
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damn2u 1 ay
9.1mm olduğuna göre batarya 6000mAh herhalde?!
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The.Mafia 1 ay
Mavi yakışmış
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