Motorola, Qualcomm Brew MP platformunu kullanan EX130 üzerinde çalışıyor

Akıllı telefonlarında Google'ın gün geçtikçe popülaritesi artan mobil işletim sistemine yer vererek önemli çıkış yakalayan Motorola'nın, Qualcomm'un Brew MP platformunu kullanan EX130 modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Hatırlatmak gerekirse Motorola, daha önce EX128 ve EX300 modellerinde bu platforma yer vermişti.

Henüz teknik özelliklerinin tümü netlik kazanmayan telefonda iki tane ekranın bulunduğu bildiriliyor. Ana ekran 2.8-inç büyüklüğünde - 240 x 320 (QVGA) çözünürlüğünde, ikinci ekran ise 96 x 16 piksel çözünürlüğünde ve OLED monochrome olacak. İkinci ekranın kullanım alanının Samsung Continuum ile benzerlik taşıyıp taşımayacağı merak konusu.

Son olarak Motorola EX130'un RAM'inin 64 MB olduğu ve dahili flash belleğinin 128 MB olduğu öne sürülürken telefonun ne zaman tanıtılacağı, hangi ülkelerin pazarlarının hedeflendiği belirsizliğini korumakta.