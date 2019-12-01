Motorola Razr'ın ekran değişimi yalnızca 300 dolara mal olacak

Bir cihazı satın aldıktan sonra onunla ilgili yapmamız gereken tüm harcamalar sona ermeyebiliyor ne yazık ki. Kullanıcı hatasının var olduğu bazı talihsizlikler yaşanabiliyor ve cihazımızı ilk günkü halinde kullanabilmek için bazı harcamalar yapmamız gerekebiliyor. Takdir edersiniz ki bir cihazın maliyeti ne kadar yüksekse onarım ücretleri de o kadar pahalıya mal oluyor. Bu yüzden yedek parça fiyatları ve onarım bedelleri alıcıların fikirlerini büyük oranda şekillendiriyor.

Son günlerin en büyük mobil teknoloji trendlerinden katlanabilir telefonlarla ilgili temel problem de burada başlıyor. Malzeme kaliteleri, dayanıklıkları ve kullanım ömürleriyle ilgili hala güven toplayamamış bu cihazların bazı parçalarını yeniletmek istediğinizde bir veya iki tane amiral gemisi sınıfı akıllı telefon alabilecek kadar parayı gözden çıkarmanız gerekebiliyor.

Örneğin Huawei Mate X'in 1007 dolara tekabül eden ekran değişim fiyatı, Mate 30 Pro'dan daha pahalıyken, aynı zamanda bir iPhone 11 Pro fiyatına tekabül ediyor. Galaxy Fold'un ekran değişim ücreti ise 599 dolar olarak açıklanmıştı.

Motorola'nın geçtiğimiz günlerde tanıttığı, tasarımının aldığı beğeni ile rakiplerine fark atan ama çok da etkileyici olmayan donanımına rağmen fiyat olarak diğerlerinden çok da geride kalmayan katlanabilir telefonu Motorola Razr, görece daha mütevazı ekran değişim ücretiyle rakiplerinden bir adım öne çıkıyor.

https://www.gizchina.com/2019/11/30/motorola-will-cut-the-price-of-motorola-razr-screen-replacement-service/

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, cihazın'debir ekran değişim ücretine sahip olacağını açıkladı. Cihazın kendi fiyatınıncivarında olduğu göz önüne alınırsa ekran değişiminin fiyatının beşte birine eşit olması oldukça makul.