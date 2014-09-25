Motorola Shamu yada diğer adıyla Nexus 6'ya ait yeni detaylar gün yüzüne çıktı

Google ile Motorola ortaklığında yeni bir Nexus telefonunun üretileceği teknoloji dünyasında zaman zaman yer alan iddialar arasında göze çarpıyordu. Geçtiğimiz günlerde Motorola Shamu isimli Android L işletim sistemli bir cihazın benchmark skorlarında yer alması ise bu iddiaların güçlenmesine neden olmuştu.

9to5Google sitesi kaynaklarına göre benchmarklarda görülenin aksine 5.92" boyutta 1440x2560 piksellik (QHD) bir ekrana sahip olacağı belirtilen modelde 4 çekirdekli Snapdragon 805 yongası, 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza bulunuyor. Önde 2MP arkada ise 4K çözünürlükte video kayıt yeteneğine sahip 13MP'lik kameraların yer aldığı telefona 3200mAh gücünde bir batarya eşlik ediyor.

Sitede yayınlanan görselde Moto X'e oldukça benzediği görülen modelin ses açma/kapama ve güç butonları ekranın büyümesi nedeniyle daha kolay ulaşılması amacıyla biraz daha alt kısma kaydırılmış. Alışıldık Nexus logosunun da da bulunmadığı görseldeki cihazın tasarımının henüz daha tamamlanmadığı belirtiliyor.

Aynı zamanda bu modelin Nexus cihazı olmayıp Motorola'nın kendi markasıyla çıkaracağı bir phablet model olması ihtimali de bulunurken, daha önceki raporlar doğrultusunda Google'ın yeni Nexus tablet ve telefonunu Ekim ortasında duyurması bekleniyor.

http://9to5google.com/2014/09/24/exclusive-this-is-shamu-motorolas-upcoming-nexus-6x/