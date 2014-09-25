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Motorola Shamu yada diğer adıyla Nexus 6'ya ait yeni detaylar gün yüzüne çıktı

4 yıl
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Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Motorola Shamu yada diğer adıyla Nexus 6'ya ait yeni detaylar gün yüzüne çıktı
Google ile Motorola ortaklığında yeni bir Nexus telefonunun üretileceği teknoloji dünyasında zaman zaman yer alan iddialar arasında göze çarpıyordu. Geçtiğimiz günlerde Motorola Shamu isimli Android L işletim sistemli bir cihazın benchmark skorlarında yer alması ise bu iddiaların güçlenmesine neden olmuştu. 
9to5Google sitesi kaynaklarına göre benchmarklarda görülenin aksine 5.92" boyutta 1440x2560 piksellik (QHD) bir ekrana sahip olacağı belirtilen modelde 4 çekirdekli Snapdragon 805 yongası, 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza bulunuyor. Önde 2MP arkada ise 4K çözünürlükte video kayıt yeteneğine sahip 13MP'lik kameraların yer aldığı telefona 3200mAh gücünde bir batarya eşlik ediyor.
Sitede yayınlanan görselde Moto X'e oldukça benzediği görülen modelin ses açma/kapama ve güç butonları ekranın büyümesi nedeniyle daha kolay ulaşılması amacıyla biraz daha alt kısma kaydırılmış. Alışıldık Nexus logosunun da da bulunmadığı görseldeki cihazın tasarımının henüz daha tamamlanmadığı belirtiliyor.
Aynı zamanda bu modelin Nexus cihazı olmayıp Motorola'nın kendi markasıyla çıkaracağı bir phablet model olması ihtimali de bulunurken, daha önceki raporlar doğrultusunda Google'ın yeni Nexus tablet ve telefonunu Ekim ortasında duyurması bekleniyor.

http://9to5google.com/2014/09/24/exclusive-this-is-shamu-motorolas-upcoming-nexus-6x/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Motorola yaparsa çok daha iyi olur.Eğer öyle olursa kalite farkını hissederiz.Bekliyoruz.
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depeche35 4 yıl DH Misafiri
Kim satacak ki motorola türkiye pazarından çıkmadı mı ? Lenovo ise zaten hep gireceğim Türkiyeye diyor ...laf olsun ......Xiaomi de geliyordu......
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sagy 4 yıl
iyi güzelde motorola olması kötü oldu artık tr. Gelmesi bir seneyi bulur :((
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cuara86 4 yıl
5.2'' ile gelirse alınası bir telefon olacak zaten one1+ geleceği yok gibi türkiye'ye artık bende bunu bekleyeyim
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KaraAy_ 4 yıl
Güzel bence
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Pit0N 4 yıl
Android telefonlarda Nexus'tan başka güven veren telefon yok. Adamlar Nexus 4'e bile Android L veriyor.
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aycibin 4 yıl
6" mi.bunun adina telefon mu diyecekler simdi?
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GenkaNuan 4 yıl
Yalan beyler nexus 6 ya en az 1 sene var
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mavzerturk 4 yıl
eylül - ekimde duyurulcak diyo. biz kasıma kadar bekleyelim. ses çıkmazsa gerçekten yalan haberdir.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Gayet iyi
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mavzerturk 4 yıl
google amcada aratma yapınca
motorola nexus 6
htc nexus 6
çıkıyor.. biz hangisine itimat edecez. ?
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alp0007 4 yıl
Ekran kenarları ince olsun, en azından yan yüzleri metal olsun, saf android olsun, pili iyi olsun, çok da pahalı olmasın, ALALIM...
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ayhankaldırım 4 yıl
nexus 6 oldugunu zannetmiyorum bende bu telefonun
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dellino 4 yıl
6" kullanınca başka ekran kullanmak istemezsiniz. 6" candır.
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Schnitter 4 yıl
Keske bu sefer htc yapsa.
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