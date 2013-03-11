Motorola X Phone modeline ait olduğu iddia edilen bir görsel internette paylaşıldı





Google'ın rekor bir bedelle satın aldığı ABD'li elektronik eşya devi Motorola'dan bugüne kadar büyük bir hamle gelmemiş ve Google da Motorola'nın Samsung ve Sony gibi ortaklarından bir farkının olmadığını açıklamıştı. Bununla birlikte firmanın yaz döneminde ses getirecek bir akıllı telefon modeli üzerinde çalıştığına dair pek çok söylenti gündeme gelmişti.





Samsung'un Android platformunu da aşan ve giderek büyüyen bir potansiyel haline gelmesi nedeniyle Google'ın bundan rahatsızlık duyduğu ve bu bakımdan Motorola ile iddialı bir model hazırlığına giriştiği de buna eklenmişti. Motorola X Phone adını alacak olan model bir Nexus cihazı olmasa da Android 5.0 Key Lime Pie işletim sistemi taşıyan ilk modellerden birisi olacak.





Model ile ilgili yeni bir görsel ve donanım özellikleri AndroidWorld tarafından internete sızdırıldı. İddialara göre Motorola X Phone 4.7 inçlik Full HD bir ekranla gelecek ve işlemci tarafından NVIDIA Tegra 4i çözümü bulunacak.





NVIDIA'nın MWC 2013 etkinliğinde tanıttığı Tegra 4i çözümü, 2.3GHz saat hızına kadar çıkabilen Cortex-A9 tabanlı 4+1 çekirdeğe ve 60 işlem birimine sahip bir grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Çözüm, HDR fotoğraf ve video desteği, 2GB'a kadar LPDDR3 bellek desteği, global 3G/4G uyumu, entegre LTE birimi şeklinde diğer özelliklere sahip.





Motorola X Phone ayrıca 16MP çözünürlükte arka kameraya, 5MP çözünürlükte ön kameraya, 7.9mm kalınlığa ve göz takip teknolojilerine de yer verecek.





Görselde ise telefonun kendisinden ziyade maket çizimine yer verildiği anlaşılıyor. Telefonun ekran çerçevesinin çok ince olduğu görülüyor. Cihazın ismi ise Motorola NXT şeklinde vurgulanmış.





Bilgilerin ve görselin ne derece gerçek olduğu bilinmiyor. Ancak Motorola'nın iddialı bir model tanıtması yüksek bir ihtimal ve bunun da Android 5.0 işletim sistemi taşıyacağına dair güçlü iddialar dile getiriliyor.

http://www.androidauthority.com/google-motorola-x-phone-specs-features-image-leaked-ahead-galaxy-s4-launch-168464/