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Motorola X Phone modeline ait olduğu iddia edilen bir görsel internette paylaşıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Motorola X Phone modeline ait olduğu iddia edilen bir görsel internette paylaşıldı

Google'ın rekor bir bedelle satın aldığı ABD'li elektronik eşya devi Motorola'dan bugüne kadar büyük bir hamle gelmemiş ve Google da Motorola'nın Samsung ve Sony gibi ortaklarından bir farkının olmadığını açıklamıştı. Bununla birlikte firmanın yaz döneminde ses getirecek bir akıllı telefon modeli üzerinde çalıştığına dair pek çok söylenti gündeme gelmişti.

Samsung'un Android platformunu da aşan ve giderek büyüyen bir potansiyel haline gelmesi nedeniyle Google'ın bundan rahatsızlık duyduğu ve bu bakımdan Motorola ile iddialı bir model hazırlığına giriştiği de buna eklenmişti. Motorola X Phone adını alacak olan model bir Nexus cihazı olmasa da Android 5.0 Key Lime Pie işletim sistemi taşıyan ilk modellerden birisi olacak.

Model ile ilgili yeni bir görsel ve donanım özellikleri AndroidWorld tarafından internete sızdırıldı. İddialara göre Motorola X Phone 4.7 inçlik Full HD bir ekranla gelecek ve işlemci tarafından NVIDIA Tegra 4i çözümü bulunacak. 

NVIDIA'nın MWC 2013 etkinliğinde tanıttığı Tegra 4i çözümü, 2.3GHz saat hızına kadar çıkabilen Cortex-A9 tabanlı 4+1 çekirdeğe ve 60 işlem birimine sahip bir grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Çözüm, HDR fotoğraf ve video desteği, 2GB'a kadar LPDDR3 bellek desteği, global 3G/4G uyumu, entegre LTE birimi şeklinde diğer özelliklere sahip.

Motorola X Phone ayrıca 16MP çözünürlükte arka kameraya, 5MP çözünürlükte ön kameraya, 7.9mm kalınlığa ve göz takip teknolojilerine de yer verecek.

Görselde ise telefonun kendisinden ziyade maket çizimine yer verildiği anlaşılıyor. Telefonun ekran çerçevesinin çok ince olduğu görülüyor. Cihazın ismi ise Motorola NXT şeklinde vurgulanmış.

Bilgilerin ve görselin ne derece gerçek olduğu bilinmiyor. Ancak Motorola'nın iddialı bir model tanıtması yüksek bir ihtimal ve bunun da Android 5.0 işletim sistemi taşıyacağına dair güçlü iddialar dile getiriliyor.  

http://www.androidauthority.com/google-motorola-x-phone-specs-features-image-leaked-ahead-galaxy-s4-launch-168464/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ufocu 6 yıl
İlk Akıllı Telefonum Motorola MPX 200 idi. Özledim keratayı az uğraşmamıştım onunla :)
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aceleciburak 6 yıl
son sızıntı 4.8 inch sapphire glass ekran koruması ile dayanıklılıkta son nokta 2 Ghz Quad Qualcomm Snapdragon 800 platformu haliyle Adreno 330 GPU ve 4000 mAh pil yeni dedikodular arasına girdi ... birde Kasım 2013 te lanse edilmesi bekleniyormuş ...
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#berk 6 yıl
Türkiye'de motorlar servisi hangi firmada?

Avrupa'dan motorola alsam Sony gibi burada 2 sene garantili olur mu?

Türkiye'de resmi olarak çıkmayan telefon için Türk servisleri garanti verir mı?

Bu konuda bilgisi olan var mıdır?
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kımyasal 6 yıl
Gerçekten iddialı bir model.yalnız bahsedilen 7.9mm karşılığında Motorola umarım bataryadan taviz vermez.kasa kalitesinden şüphem yok,iyi bir malzeme kullanıcaklarına eminim.
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kımyasal 6 yıl
Gerçekten iddialı bir model.yalnız bahsedilen 7.9mm karşılığında Motorola umarım bataryadan taviz vermez.kasa kalitesinden şüphem yok,iyi bir malzeme kullanıcaklarına eminim.
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aceleciburak 6 yıl
Motorola MPx200 gibi efsane cihazı kullanmış biri olarak ve Mağazamda bolca RAZR XT910 satmış biri olarak ve hali hazırda Galaxy Nexus kullanıcısı olarak Motorola X Phone ı sabırsızlıkla bekliyorum...

bir çok kişi belki Nvidia Tegra 4i neden kullanıldı niye Cortex A15 varken Eskimeye yüz tutmuş mimarili bir SoC çözümü tercih edildi diye düşünebilir
Nvidia Tegra 4i nin LTE desteği mevcut ve Google muhtemelen Motorola X Phone u global bir cihaz yapmak istiyor bu yüzden hem maliyet hemde teknoloji anlamında en mantıklı seçimlerden biri Tegra 4i olabilir...

büyük merakla Mayıs 2. haftayı yani Google I/O 2013 etkinliğini beklemekteyim ...
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Lepanto 6 yıl
Bilgisayarla yapılmış temsili bir görsel falandır bence o, bu kadar köşeli olmaz gibime geliyor. Köşeler sivri neredeyse, telefon köşeli de olsa ucundan az bir kısmı yuvarlatılır, piyasadaki diğer modellerde böyledir bunda da böyle olur. Zaten bu tasarımı pek beğenmedim açıkçası.

Bu arada işlemci Tegra 4i yerine Tegra 4 olursa ve pili de Motorola'nın MAXX modellerindeki gibi yüksek kapasiteli olursa on numara telefon olur.

Düzenleme: Nasıl çıkarsa çıksın ülkemize ya gelmeyecektir ya da 6 ay sonra gelecektir.
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mert1907 6 yıl
Teknoloji dünyasına damga vuran birçok yeniliğin altına imza atmış bir şirket bence eski günlerine dönmeyi fazlasıyla hak ediyor. Android bana eskisi kadar cazip gelmiyor ama Motorola adam gibi bi model yaparsa ki bence piyasa ya derinden ve sessiz güçlü bir rakip geliyor, işte o zaman mükemmel olur. Millet S4 beklerken X Phone damga vurabilir. Batarya konusu zaten Motorola'nın işi anlıyor adamlar bu işten.
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Dexstz 6 yıl
Hadi bakalım bekliyoruz.
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foz54 6 yıl
Resimde birşey gözükmüyor ama motorola kalitesi ve bataryasıyla gelirse iyi iş yapar. Zaten android 3.0 da ilk xoom ile duyurulmuştu
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lj94 6 yıl
moto candır. xt 910 kullanıyorum diğer android telefonlara göre inanılmaz derecede akıcı çalışıyor.
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ardaalisahin 6 yıl
Resimden bir sey anlamadim ama google ucuz fiyat politikasiyla devam ederse cok kazanir yine gerci bizeher turlu pahali
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-Sniper- 6 yıl
Tasarım da etkileyici olursa piyasayı kavurur...
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