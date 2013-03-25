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Motorola X ile ilgili yeni iddialar gelmeye devam ediyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Motorola X ile ilgili yeni iddialar gelmeye devam ediyor

Google'ın 12 milyar dolarlık satın alımı sonrasında iddialı ürünler ortaya koyamamakla eleştirilen Motorola'nın üst seviye bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı bir süredir dile getiriliyor.

Motorola X olarak bilinen ve bazı kaynaklar tarafından da doğrulanan akıllı telefon projesi ile ilgili donanım bilgileri pek birbirini doğrular nitelikte değil. Her yeni ortaya çıkan iddiada kafalar biraz daha karışıyor.

Dün gelen yeni iddia da karışıklığı biraz daha artıracak gibi görünüyor. İddialara göre Motorola X modelinin belirtildiği gibi tüketiciye göre kişiselleştirilebilen bir avantajı olup olmadığı henüz kesin değil. Modelin ekran boyutunun ise 4.8 inç olduğu belirtiliyor. Ekran çözünürlüğü konusunda bir bilgi yok. Endüstride 4.7 inçlik ve 5 inçlik Full HD telefon ekranlarına rastlandığı için 4.8 inçlik panelin Full HD olup olmadığı konusunda şüpheler bulunuyor. Eğer olursa da Motorola X bu açıdan bu boyuttaki ilk örnek olacak.

İşlemci iddialarında çift çekirdekli Qualcomm çözümü ve Cortex-A9 tabanlı 4 çekirdekli Tegra 4i çözümü yer almaktaydı. Bu kez listeye 2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 800 MSM8974 işlemci ve Adreno 330 grafik birimi ekleniyor. Ancak bu iddiaların hiçbirisi ağırlık kazanmadı.

Modelin en dikkat çekici tarafı ise safir ekran kullanması. Kısa süre önce size haberini verdiğimiz safir ekranlar, Gorilla Glass'a göre 3 kat daha fazla dayanıklılık sunuyor. Ancak safir ekranlar henüz hacimli üretime başlamadı ve en erken gelecek yıl ortalarında ilk örneklerin pazarda olması bekleniyor. Bu bakımdan Motorola X bu dezavantajı nasıl bertaraf edecek bilinmiyor. Modelin sınırlı bir özel üretim olması muhtemel. Veya özel bir versiyon safir panelli, diğer standart versiyon da Gorilla Glass panelli olarak karşımıza çıkabilir. 

4000 mAh gücünde bir batarya sunacağı da ifade edilen modelin ise Kasım ayında tüketici ile buluşacağı vurgulanıyor.

http://www.phonearena.com/news/Latest-rumored-Motorola-X-specs-4.8-inch-screen-Qualcomm-Snapdragon-800-November-launch_id41192 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Lepanto 6 yıl en beğenilen
Dayanıklı safir ekran ve 4000 mAh pil tam Motorola'dan beklediğim şeyler. Önü safir arkası da kevlar olsa daha ne isterim. Ama kasım çok geç, yakında telefon alacağım keşke daha erken çıksa şu telefon. Yeni modellerin hiçbiri tam olarak içime sinmedi.
Dayanıklı safir ekran ve 4000 mAh pil tam Motorola'dan beklediğim şeyler. Önü safir arkası da kevlar olsa daha ne isterim. Ama kasım çok geç, yakında telefon a...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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Legendery 6 yıl
4000 mAh pil işte bu.
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1 Avatar
Demonel 6 yıl
Pile bak bee
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freeze-bee 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Güven* 6 yıl
Güzel olursa alirim. Bekliyoruz
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DH Misafiri 6 yıl
Bu cihaz gelsin bak diğerlerinin şansı kalır mı.
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umutkop 6 yıl
Turkiye'de satisa sunulmayacak bi telefonu bu kadar sabirsizlikla beklemek sacma. Ne yazikki :/
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K.can.tas 6 yıl
Bu bataryayla gelirse harika olur
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SS10 6 yıl umutkop
umutkop

Turkiye'de satisa sunulmayacak bi telefonu bu kadar sabirsizlikla beklemek sacma. Ne yazikki :/

Bence bu yada buna benzer özellikle bir telefon üretilirse ülkemize gelir. Firmalar farkında, ülkemizde 6 ayda bir telefon değiştiren manyakların olduğunu
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ardaalisahin 6 yıl
Safir ekran cigir acicak bi teknoloji ekran koruyucalara ihtiyac kalmaz artik 4000 mah pilde harika olmus ama fiyat her zamanki gibi onemli gerci ne kadar ucuz olursa olsun ulkemizde 1.5-2 kati fiyata satilir
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RaymondSerway 6 yıl
Ülkemize gelir umarım
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wolf silver 6 yıl
Google yine güzel bir cihaz çıkaracak.herzaman en üst seviye donanımi kullandı ve fiyati çok düşük tutu( bizim ülkemiz hariç , burda Google nin suçu yok tabi) bu telefonda Safir ekran ilgimi çekti Bide S800 kullansa mükemmel bir telefon olacak.
Batarya ya gelirsek 4.8 veya 5 inç için 4000 Mah çok iyi
Bu 4000 Mah bataryayi Htc ve Sony e gönderin biraz üzerinde uğraşsinlar kafa yorsunlar batarya nasıl yapılırmis diye öğrensinler..
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Dexstz 6 yıl
Haziran-Temmuz gibi çıksa alırdım
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xxl567 6 yıl
O bilinmiyor, bundan emin değilsiniz, şununla ilgili kesinleşen birşey yok. E ne demeye haber diye koyuyorsunuz şuraya arkadaş?
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depeche35 6 yıl
Tamam da motorola türkiye kapandı biliyorum ben. Nexus4 ü hadi LG Türkiye getirdi.Peki bu cihazı türkiye garantili kim getirecek ? Bilgisi olan arkadaşlar varsa aydınlatsın lütfen..
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LightningRaven 6 yıl
motorolada gelsin bakalım
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muhamnet 6 yıl depeche35
depeche35

Tamam da motorola türkiye kapandı biliyorum ben. Nexus4 ü hadi LG Türkiye getirdi.Peki bu cihazı türkiye garantili kim getirecek ? Bilgisi olan arkadaşlar varsa aydınlatsın lütfen..

Kapandı da yeniden açılabilir. Ölmedi ya marka


Ayrıca tr ye google markası ile gelebilir. Google Türkiye de vergi veren bir şirket.
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saltooo 6 yıl
Pil ve safir ekran çok iyi
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Ceqa 6 yıl
safir ekran,4000 mah,330 adreno google bunu kalitesiz kasa ile çıkarmaz nexus serisi ortada hey yavrum hey
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orientem 6 yıl
Motorola razr maxx da çok iyi bir telefondu ancak hacimli üretimi yapamıyor motorola en azından bu tip modellerinde
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