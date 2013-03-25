Motorola X ile ilgili yeni iddialar gelmeye devam ediyor





Google'ın 12 milyar dolarlık satın alımı sonrasında iddialı ürünler ortaya koyamamakla eleştirilen Motorola'nın üst seviye bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı bir süredir dile getiriliyor.





Motorola X olarak bilinen ve bazı kaynaklar tarafından da doğrulanan akıllı telefon projesi ile ilgili donanım bilgileri pek birbirini doğrular nitelikte değil. Her yeni ortaya çıkan iddiada kafalar biraz daha karışıyor.





Dün gelen yeni iddia da karışıklığı biraz daha artıracak gibi görünüyor. İddialara göre Motorola X modelinin belirtildiği gibi tüketiciye göre kişiselleştirilebilen bir avantajı olup olmadığı henüz kesin değil. Modelin ekran boyutunun ise 4.8 inç olduğu belirtiliyor. Ekran çözünürlüğü konusunda bir bilgi yok. Endüstride 4.7 inçlik ve 5 inçlik Full HD telefon ekranlarına rastlandığı için 4.8 inçlik panelin Full HD olup olmadığı konusunda şüpheler bulunuyor. Eğer olursa da Motorola X bu açıdan bu boyuttaki ilk örnek olacak.





İşlemci iddialarında çift çekirdekli Qualcomm çözümü ve Cortex-A9 tabanlı 4 çekirdekli Tegra 4i çözümü yer almaktaydı. Bu kez listeye 2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 800 MSM8974 işlemci ve Adreno 330 grafik birimi ekleniyor. Ancak bu iddiaların hiçbirisi ağırlık kazanmadı.





Modelin en dikkat çekici tarafı ise safir ekran kullanması. Kısa süre önce size haberini verdiğimiz safir ekranlar, Gorilla Glass'a göre 3 kat daha fazla dayanıklılık sunuyor. Ancak safir ekranlar henüz hacimli üretime başlamadı ve en erken gelecek yıl ortalarında ilk örneklerin pazarda olması bekleniyor. Bu bakımdan Motorola X bu dezavantajı nasıl bertaraf edecek bilinmiyor. Modelin sınırlı bir özel üretim olması muhtemel. Veya özel bir versiyon safir panelli, diğer standart versiyon da Gorilla Glass panelli olarak karşımıza çıkabilir.





4000 mAh gücünde bir batarya sunacağı da ifade edilen modelin ise Kasım ayında tüketici ile buluşacağı vurgulanıyor.

http://www.phonearena.com/news/Latest-rumored-Motorola-X-specs-4.8-inch-screen-Qualcomm-Snapdragon-800-November-launch_id41192