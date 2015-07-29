Motorola da Hindistan'da üretim planlarını değerlendiriyor

Hepimizin bildiği üzere Çin yoğun nüfusu ve düşük çalıştırma masrafları ile dünyanın fabrikası konumunda. Ancak son zamanlarda bazı üreticiler üretim yerlerini Hindistan'a taşıma fikrine oldukça olumlu bakıyor. Tıpkı Çin gibi çok büyük bir pazar olan Hindistan, "Make in India" (Hindistanda üret) adını verdiği proje ile birlikte üreticilerin de ilgisini çekiyor.

Daha önce Samsung, Tizen işletim sistemli Z1 modelini Hindistan'da üreterek bu konuda önemli bir adım atmıştı. Güney Koreli şirket daha sonrasında ise Galaxy S6 serisinin bazı partilerini de Hindistandaki tesislerde üreteceğini açıklamıştı. Bu adımın ardından HTC ve Sony de Hindistanda üretim için bazı çalışmalar başlattı.

Bu kez ise iddiaların hedefinde Motorola var. Şirketin Orta Doğu ve Avrupa pazarlama müdür Marcus Frost konuyla ilgili sorulan soruya ise "Değerlendirme aşamasındayız, yakında yeni gelişmeleri duyuracağız" yanıtını verdi. Çin'de yüzlerce teknoloji markasının ortaya çıkması ile pazar paylarının bölünmesi üreticileri diğer en büyük pazar olan Hindistan'a doğru kaydırmış gözüküyor. Çin'li bir başka dev üretici Lenovo tarafından satın alınan Motorola'nın böyle bir olasılığı değerlendirmesi ilginç bir gelişme. Sizler teknoloji sektöründeki üretimin Hindistan'a kayması hakkında ne düşünüyorsunuz?

http://www.gsmarena.com/motorola_may_set_up_production_unit_in_india-news-13290.php