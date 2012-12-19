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Motorola ile patent savaşında Apple'a iyi haber

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Google'ın iştiraki olan Motorola Mobility'nin ITC nezdinde Apple'a karşı açtığı patent ihlal davasında ön karar açıklandı.
Davayla ilgili hazırladığı raporu komisyona sunan yargıç Thomas Pender, davaya konu olan telefon görüşmelerinin kazara kapatılmasının önüne geçen sensör sistemiyle ilgili patentte Apple'ın ihlal ettiği iddia edilen istemin geçirsiz olduğunu belirterek Motorola Mobility'nin aleyhine karar verdi. Öte yandan bu kararın komisyonca onaylanacağı gibi reddedilme olasılığının da bulunduğunu belirtelim.
Konuyla ilgili olarak Apple cephesinden herhangi bir açıklama gelmezken, Motorola Mobility'nin basın sözcüsü Jennife Eickson ise Bloomberg'e yaptığı açıklamada sonucun kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını, fakat diğer tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi.
Hatırlanacağı gibi Apple ile Android'li üreticiler arasındaki patent savaşlarının yoğunlaştığı bir dönemde Motorola Mobility, hisse başına 40 dolar ödenerek Google tarafından toplam 12,5 milyar dolara satın alınmış ve bu hamlenin, Google'ın Apple'a karşı patent konusunda iş ortaklarının elini güçlendirmek adına gerçekleştiği yorumları yapılmıştı.

http://www.bloomberg.com/news/2012-12-18/apple-wins-ruling-in-motorola-mobility-patent-case-at-itc.html Yorum Yaz
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enaz3posta 6 yıl en beğenilen
bu patent gerçekten ihlal edilmiş..boyle bi davayi motorola kazanamazsa haksizlik olur
1 Yanıt Yanıtla +6
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Tristan Tzara 6 yıl
Motorola kadar güzel tasarımlı telefon yok piyasada. Ne Apple ne Samsung belki nexus lar
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primeer 6 yıl
Korku iyi haber!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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enaz3posta 6 yıl en beğenilen
bu patent gerçekten ihlal edilmiş..boyle bi davayi motorola kazanamazsa haksizlik olur
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Jül Sezar 6 yıl
Google tayfa adam olduda patent davası açıyor.
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