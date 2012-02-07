Motorola lisans bedeli olarak Apple satışlarının yüzde 2.25'ini istiyor

Son dönemde Apple'ın Samsung'a açtığı patent davası neticesinde Galaxy Tab 10.1 modelinin yasaklanmasıyla gündeme gelen Almanya bu kez Apple'ın cihazlarının yasaklanmasıyla gündeme geldi.





Motorola'nın 3G/UMTS mobil iletişim patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Almanya'da Apple aleyhine açtığı davada mahkeme ilk önce ihlalin konusu olan iPad ve iPhone modellerinin yasaklanmasını istedi. Kararın ardından Almanya Apple'ın resmi sitesindeki ve diğer perakende mağazalarındaki satışlar iptal edildi.





Ancak Apple'ın itirazı sonrası mahkeme bu kez karar değiştirdi ve modellerin satışını serbest bıraktı. Apple şimdi iPad ve iPhone modellerini yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor.





Apple'ın patent ihlalindeki savunması Motorola'ya ait patentleri FRAND düzenlemesi altında kullanmış olması. FRAND düzenlemesi firmaların başka bir firmaya ait patentleri adil, kabul edilebilir bir sebeple ve tarafsız olarak kullanabilmesini içeriyor. Ancak Motorola bu teknolojisini ücretsiz olarak Apple'a lisanslamak istemiyor.





Motorola'nın yaptığı Ekim ayında yaptığı dava başvurusunda ortaya çıkan bilgiye göre, firma lisanslama bedeli olarak Apple'dan sattığı her cihaz başına yüzde 2.25 komisyon istiyor. Cihaz kapsamının sadece ihlal konusu olan modellerden mi yoksa tüm iOS modellerinden mi oluştuğu belirsiz. Ancak tahminler sadece ihlalin konusu olan modelleri kapsadığı yönünde.





2007'de bu yana Apple'ın 93 milyar dolarlık iPhone sattığı düşünülürse Motorola sadece iPhone modellerinden 2.1 milyar dolar gelir elde edecek. Ve bundan sonraki yıllarda da komisyon almaya devam edecek. Ancak davanın Almanya'da görüldüğü düşünülürse sadece Almanya'da veya AB'de satılan modellerde bu komisyonun uygulanabileceği, Amerika veya Asya'da böyle bir durumun söz konusu olmadığı ihtimali olduğunu da belirtelim.





Apple ise buna karşılık olarak Motorola'nın HTC, Nokia ve diğer üreticilerle yaptığı lisans anlaşmalarının birer kopyasını talep etti. Böylece Motorola'nın çifte standart uygulayıp uygulamadığını ortaya koymaya çalışacak.