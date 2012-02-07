Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola lisans bedeli olarak Apple satışlarının yüzde 2.25'ini istiyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,1b
1
46
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son dönemde Apple'ın Samsung'a açtığı patent davası neticesinde Galaxy Tab 10.1 modelinin yasaklanmasıyla gündeme gelen Almanya bu kez Apple'ın cihazlarının yasaklanmasıyla gündeme geldi.

Motorola'nın 3G/UMTS mobil iletişim patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Almanya'da Apple aleyhine açtığı davada mahkeme ilk önce ihlalin konusu olan iPad ve iPhone modellerinin yasaklanmasını istedi. Kararın ardından Almanya Apple'ın resmi sitesindeki ve diğer perakende mağazalarındaki satışlar iptal edildi. 

Ancak Apple'ın itirazı sonrası mahkeme bu kez karar değiştirdi ve modellerin satışını serbest bıraktı. Apple şimdi iPad ve iPhone modellerini yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Apple'ın patent ihlalindeki savunması Motorola'ya ait patentleri FRAND düzenlemesi altında kullanmış olması. FRAND düzenlemesi firmaların başka bir firmaya ait patentleri adil, kabul edilebilir bir sebeple ve tarafsız olarak kullanabilmesini içeriyor. Ancak Motorola bu teknolojisini ücretsiz olarak Apple'a lisanslamak istemiyor.

Motorola'nın yaptığı Ekim ayında yaptığı dava başvurusunda ortaya çıkan bilgiye göre, firma lisanslama bedeli olarak Apple'dan sattığı her cihaz başına yüzde 2.25 komisyon istiyor. Cihaz kapsamının sadece ihlal konusu olan modellerden mi yoksa tüm iOS modellerinden  mi oluştuğu belirsiz. Ancak tahminler sadece ihlalin konusu olan modelleri kapsadığı yönünde.

2007'de bu yana Apple'ın 93 milyar dolarlık iPhone sattığı düşünülürse Motorola sadece iPhone modellerinden 2.1 milyar dolar gelir elde edecek. Ve bundan sonraki yıllarda da komisyon almaya devam edecek. Ancak davanın Almanya'da görüldüğü düşünülürse sadece Almanya'da veya AB'de satılan modellerde bu komisyonun uygulanabileceği, Amerika veya Asya'da böyle bir durumun söz konusu olmadığı ihtimali olduğunu da belirtelim.

Apple ise buna karşılık olarak Motorola'nın HTC, Nokia ve diğer üreticilerle yaptığı lisans anlaşmalarının birer kopyasını talep etti. Böylece Motorola'nın çifte standart uygulayıp uygulamadığını ortaya koymaya çalışacak.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
erci501 7 yıl en beğenilen
dava haberlerinden bıktım
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Afyonteam 7 yıl
Nedir bu elma dusmanligi nedir bu android sevdaligi apple olmasa suan ne android olurdu nede baska bir sey nokiadan kurtulamazdiniz bence apple urunu kullanamayanlar veya kullanmaya calisip o beyni cakmadiklari icin bu kdr nefret ediyorlar

Dipnot: cvp verenler dikkate alinmayacak
Nedir bu elma dusmanligi nedir bu android sevdaligi apple olmasa suan ne android olurdu nede baska bir sey nokiadan kurtulamazdiniz bence apple urunu kullanama...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Oh iyi olmuş :D [Mr.Legend]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Python 7 yıl
Afyonteam

Nedir bu elma dusmanligi nedir bu android sevdaligi apple olmasa suan ne android olurdu nede baska bir sey nokiadan kurtulamazdiniz bence apple urunu kullanamayanlar veya kullanmaya calisip o beyni cakmadiklari icin bu kdr nefret ediyorlar Dipnot: cvp verenler dikkate alinmayacak


Sene yanılmıyorsam 2008 sonları tüm büyük mobil cihaz üreticilerinin çıkarttıkları cep telefonu modellerine bakılsın lg,samsung,nokia,htc vb. markalar apple daha iphone ile rekabet ortamı oluşturmadıgından ozamanlar rakipleride symbian,java,wm 6.x li sürümler ile cebelleşiyorlardı,milletin senelerce kanlarını emdiler,yalansa gelsen birisi yalan desin bana burada,sorunlarını yazmıyorum bile forumlarda belki binlerce sorun dile getiriliyordu,millet buna alıştı,apple iphone olayına girdi,rakiplerinden bir şekilde sıyrıldı,neden sıyrıldı kendine has işletim sistemi var diye desteği veriyor diye az sorun çıkartıyor uğraştırmıyor diye,üzerindeki özellik ne ise sonuna kadar kullandırtıyor diye,2009-2010-2011 yıllarında iphone ürünü hep gelişti,rakipleri bu sefer ona benzer cihazlar yapmaya başladılar,gerek cihazı bire bir kopyaladılar gerekse BENZERİ cihazlar yaptılar,2008 den öncesinde 2002 yılından bu yana akıllı cihaz üretilmekteydi 6 sene boyunca apple mobil cihaz üretmeden önce milletin anasından emdiği sütü burundan getirdiler,apple olmasaydı şuan hala yukarıda yazdıgım sorunlar ile cebelleşeceklerdi,yukarıda yazanların çogunu takip edin,android savunucuları araştırın apple bölümüne attıkları mesajlar android bölümüne attıkları mesajlardan daha fazladır,neden fazla ? çünkü yediremediği çekemediği için bir insanı yargılamak kolay aşağılamakta kolayda o yüzden.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
legolas4121 7 yıl
O sana bayılıyor kardes
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Google boşuna almadı Motorola'yı.
İşte böyle adamın g....... kan alırlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Afyonteam 7 yıl
Nedir bu elma dusmanligi nedir bu android sevdaligi apple olmasa suan ne android olurdu nede baska bir sey nokiadan kurtulamazdiniz bence apple urunu kullanamayanlar veya kullanmaya calisip o beyni cakmadiklari icin bu kdr nefret ediyorlar

Dipnot: cvp verenler dikkate alinmayacak
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ekabirr 7 yıl
slayshot




Anlaşılmayacak şekilde yazmıştın,sonra mesajını düzelttin bir tek semsung'u bıraktın.Çocuk mu var karşında ya bi de kalkmış cevap yazıyosun.Hadi kolay gelsin.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Psycna 7 yıl Ekabirr
nomenestomen

Anlasilmayacak sekilde yazilmisti.semsung,nariyor acaba falan.ondan yazma geregi duydum.Sadece samsung'u yanlis yazsaydin alinti yapmazdin,sıkıntı yapmayin Turkcesi bozuk arkadaslar.

insanlarin turkcesine forum sitelerindeki yazilarina bakarak karar veriyorsaniz boyle devam edin siz zaten size soylenecek birsey yok.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
legolas4121 7 yıl
Samsungcu arkadas parami alıyorsun da savunuyorsun tercih meselesi sende Samsung var bizde Apple var bitti sanki babasının firması Apple hırsız kabul ettik ne kazanıcan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Hakkı tabi ister.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
4Crumby 7 yıl
Sanki apple o kaybettigi parayi kendi cebinden odicek o zarari kullanicilara yansiticak olan masum halka oluyo :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Statistik 7 yıl
artik Apple icin, insanlik tarihinin en buyuk dolandirici, hirsiz, sahtekar firma diyebiliriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
slayshot 7 yıl
semsung bebeleri konuda ne ariyor acaba
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ekabirr 7 yıl slayshot
slayshot
semsung bebeleri konuda ne ariyor acaba

Ah bi de yazabilsen.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4113 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, Apple ve
2 etiket daha motorola patent
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Corsair Force GT 60GB Sata3 SSD video inceleme 7 yıl PowerColor HD7950 PCS+ ekran kartı video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim