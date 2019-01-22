Motorola'nın katlanabilir telefonunun tasarımı ortaya çıktı

Motorola'nın ikonik Razr markasını yeniden canlandırmayı düşündüğü bildiriliyor. Ancak şirket kapaklı bir telefon çıkarmayacak. Son raporlar Motorola'nın Razr markası altında piyasaya sürülecek bir katlanabilir telefon geliştirdiğini ortaya koymuştu. Şimdi ise cihazın tasarımını gözler önüne seren bir patent var karşımızda.

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Şirketin yaptığı patent başvurusu cihazın nasıl görüneceği hakkında fikir veriyor. Görünüşe bakılırsa telefon katlanabilir OLED ekrana sahip olacak. Bununla birlikte kapaklı telefonlara benzer bir form faktörü ile geleceğini söyleyebiliriz. Patentteki çizimler cihazın genel görünüm anlamında Razr telefonlardan çok farklı olmayabileceğini gösteriyor.

Şubat ayında tanıtılabilir

https://www.theverge.com/2019/1/21/18191330/motorola-razr-lenovo-remake-foldable-smartphone

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Akıllı telefonun arka panelinin üst yarısında kısa mesajlara, bildirimlere ve arama kayıtlarına göz atmaya yarayacakgöze çarpıyor. Hemen üzerine ise kamera modülü var.ise panelin alt yarısında kendine yer bulabilmiş durumda. Wall Street Journal'in geçen hafta yayınladığı bir raporda Motorola'nın katlanabilir telefonunutanıtabileceği belirtilmişti.