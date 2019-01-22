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Motorola'nın katlanabilir telefonunun tasarımı ortaya çıktı

Motorola'nın önümüzdeki ay katlanabilir telefonunu tanıtacağı iddia ediyor. İkonik Razr markası altında piyasaya sürülmesi beklenen cihazın nasıl bir tasarıma sahip olacağı ortaya çıktı.
3 ay
5,5b
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29
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Motorola'nın ikonik Razr markasını yeniden canlandırmayı düşündüğü bildiriliyor. Ancak şirket kapaklı bir telefon çıkarmayacak. Son raporlar Motorola'nın Razr markası altında piyasaya sürülecek bir katlanabilir telefon geliştirdiğini ortaya koymuştu. Şimdi ise cihazın tasarımını gözler önüne seren bir patent var karşımızda.
Ayrıca Bkz. "Samsung gelecek ay kadın müşteriler için Galaxy A8s FE modelini çıkaracak"
Şirketin yaptığı patent başvurusu cihazın nasıl görüneceği hakkında fikir veriyor. Görünüşe bakılırsa telefon katlanabilir OLED ekrana sahip olacak. Bununla birlikte kapaklı telefonlara benzer bir form faktörü ile geleceğini söyleyebiliriz. Patentteki çizimler cihazın genel görünüm anlamında Razr telefonlardan çok farklı olmayabileceğini gösteriyor.

Şubat ayında tanıtılabilir

Akıllı telefonun arka panelinin üst yarısında kısa mesajlara, bildirimlere ve arama kayıtlarına göz atmaya yarayacak küçük bir ekran göze çarpıyor. Hemen üzerine ise kamera modülü var. Parmak izi sensörü ise panelin alt yarısında kendine yer bulabilmiş durumda. Wall Street Journal'in geçen hafta yayınladığı bir raporda Motorola'nın katlanabilir telefonunu önümüzdeki ayın başlarında tanıtabileceği belirtilmişti.

https://www.theverge.com/2019/1/21/18191330/motorola-razr-lenovo-remake-foldable-smartphone Yorum Yaz
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ceo-tr 3 ay en beğenilen
Katlanan ekran tasarımları çıktığından beri en iyi tasarım olmuş bence. efsane motorolalara benzemiş.
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Bloodin 3 ay
Bir kapaklı telefonda gördüğüm en iyi tasarıma imza atılmış, umarım gerçek olur
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surfcasting 2 ay
Tasarım güzel olmuş beğendim. Bu tip ekranlarda ileriki zamamlarda aç kapadan dolayı malzeme yorgunluğundan dolayı çatlaklar oluşacağı kanaatindeyim. Hele soğuk havalarda.
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hamza5806 2 ay
Ben de gördüm bunu da yüzde 99 yapamazlar
Yapsalar zamaninin efsanesi degil adeta firtinası tayfunu razr etkisi yapar
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Askaparta 3 ay
Kapaklıyı bırak, katlanana geç. Cep telefonunu katla cebe sok.
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Seyrim 3 ay
Efsane geri dönüyor demek..
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irish 3 ay
Zamanında v3 modelini hep almak istemiştim.
Bir türlü olmamıştı. Görseldeki gibi gelirse müthiş olur.
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cumur 3 ay
şimdi katlanan telefonun amacı katliykende kullanmak degilmi açınca tablet gibi olması beklenmeli bu telefon kapalıyken küçük bi ekran olacak sanırım yani kapalı kullanımı nasıl olacak acaba
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turker03 3 ay
Efsane olabilir. Umarım gelir. Çünkü tüm firmalar giderek standart bir tasarım ortaya koymaya başladı.
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-MoDeStUs- 3 ay
Off off offf.Efsane budur işte.Mükemmel olmuş cidden.Uzun zamandır ilk defa bir modele bu kadar hasta oldum.
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Johan Elmander 3 ay
Gerçekten razr olmuş bu, çok güzel.
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Emin KOÇ 3 ay
Videodaki gibi ise gerçekten güzel bir tasarım olmuş. Diğer tasarımlardaki işlevselsizlik burada ortadan kalmış.
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