Samsung gelecek ay kadın müşteriler için Galaxy A8s FE modelini çıkaracak

Samsung, Çin'de yeni Galaxy A telefon serisi ile kaybettiği pazar payını geri kazanmayı hedefliyor. Güney Koreli şirket ülkede Galaxy A6s, Galaxy A9s ve Galaxy A8s modellerini piyasaya sürmüştü. Galaxy A8s bu yılın başlarında 2.698 yuan (yaklaşık 500 dolar) fiyat etiketi ile mağazalardaki yerini aldı. Akıllı telefon henüz diğer ülkelerde satışa sunulmuş değil.

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MMDJ_ isimli Twitter hesabının paylaştığı bilgilere bakılırsa Samsung, Çin'deki kadın müşterileri cezbetmek için Galaxy A8s FE (Female Edition) modelini çıkaracak. Akıllı telefonun 14 Şubat sevgililer gününde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Paylaşılan görsellerden de anlaşılabileceği üzere Galaxy A8s FE'nin iki renkli degrade versiyonları olacak. İlk modelin açık sarı-pembe, diğerinin ise pembe-mavi tonlarında olduğu görülüyor.

Normal A8s ile aynı özelliklere sahip olacak

Akıllı telefonun fiyat etiketi henüz açıklanmadı. Bununla birlikte muhtemelen normal model ile aynı özelliklere sahip olacak. Galaxy A8s'de Full HD+ çözünürlükte 6.4 inç Infinity-O ekran yer alıyor. Snapdragon 710 yonga seti ile güçlendirilen telefonda üçlü arka kamera sistemi ve 3.400 mAh kapasiteli bir pil mevcut. Ayrıca 6 ve 8 GB RAM ile donatılmış iki farklı versiyonu var.

https://twitter.com/MMDDJ_/status/1087004535728439296