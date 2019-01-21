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Samsung gelecek ay kadın müşteriler için Galaxy A8s FE modelini çıkaracak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü Galaxy A8s akıllı telefonunun kadın müşterilere özel versiyonunu çıkarıyor. Galaxy A8s FE sevgililer gününde piyasaya sürülecek
3 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung, Çin'de yeni Galaxy A telefon serisi ile kaybettiği pazar payını geri kazanmayı hedefliyor. Güney Koreli şirket ülkede Galaxy A6s, Galaxy A9s ve Galaxy A8s modellerini piyasaya sürmüştü. Galaxy A8s bu yılın başlarında 2.698 yuan (yaklaşık 500 dolar) fiyat etiketi ile mağazalardaki yerini aldı. Akıllı telefon henüz diğer ülkelerde satışa sunulmuş değil.
Ayrıca Bkz. "Vestel Venus e4 satışa çıktı! Venus e4 fiyatı:"
MMDJ_ isimli Twitter hesabının paylaştığı bilgilere bakılırsa Samsung, Çin'deki kadın müşterileri cezbetmek için Galaxy A8s FE (Female Edition) modelini çıkaracak. Akıllı telefonun 14 Şubat sevgililer gününde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Paylaşılan görsellerden de anlaşılabileceği üzere Galaxy A8s FE'nin iki renkli degrade versiyonları olacak. İlk modelin açık sarı-pembe, diğerinin ise pembe-mavi tonlarında olduğu görülüyor.

Normal A8s ile aynı özelliklere sahip olacak

Akıllı telefonun fiyat etiketi henüz açıklanmadı. Bununla birlikte muhtemelen normal model ile aynı özelliklere sahip olacak. Galaxy A8s'de Full HD+ çözünürlükte 6.4 inç Infinity-O ekran yer alıyor. Snapdragon 710 yonga seti ile güçlendirilen telefonda üçlü arka kamera sistemi ve 3.400 mAh kapasiteli bir pil mevcut. Ayrıca 6 ve 8 GB RAM ile donatılmış iki farklı versiyonu var.

https://twitter.com/MMDDJ_/status/1087004535728439296 Yorum Yaz
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mehmetgirgin 3 ay en beğenilen
samsungun bir senede çıkardığı telefonların modelini,ismini acaba ceosu falan tek seferde sayabilir mi merak ediyorum
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MatureHunter 3 ay
Feministler icin telefon ha
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Emin KOÇ 3 ay
:D Çok güzel taktik baktılar oyuncular için her ürünün önüne gamer takısı ekleyince fiyatı artıyor ve satışları da güzel şimdi de kadınlara yönelmişler. Düzgün bir reklam ile çok geniş kitlelere ulaşır bu telefon.
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__Nikolaus__ 3 ay
FE female değilde fun edition olmasın
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TheShadow 3 ay __Nikolaus__
Feminist Edition.
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khytr89 3 ay
Pozitif ayrımcılığın sebebi nedir ? O zaman mavi renk a8s me de çıkartsınlar male edition diye
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mehmetgirgin 3 ay en beğenilen
samsungun bir senede çıkardığı telefonların modelini,ismini acaba ceosu falan tek seferde sayabilir mi merak ediyorum
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