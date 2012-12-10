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Motorola önümüzdeki yıl Güney Kore pazarından çekilecek

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Motorola, dünya genelinde popüler bir marka haline gelmesinde önemli bir rol oynayan, 1988'den beri mobil telefon satışı gerçekleştirdiği Güney Kore'den çekilmeye karar verdi. Daha önce Avrupa'daki neredeyse tüm bölgesel internet sitelerinin fişini çeken ve dünyanın birçok ülkesindeki ofislerini kapatmaya, elemanlarını işten çıkarmaya başlayan mobil sektörün tecrübeli ismi, bugün Motorola Kore'nin başkanı Jung Chul-jong aracılığıyla çalışanlarına ulaşarak yıllardır sürdürmüş oldukları çalışmalarından ötürü onları kutladı ve bu ülkedeki faaliyetlerini durduracağını bildirdi.
İlk telefonun üreticisi, Güney Kore'deki en parlak günlerini 2006'da, uluslararası pazarda toplam 200 milyon satan dünyanın en popüler kapaklı telefon serisi Razr ile yaşamıştı. Popüler kültürü etkilemeyi başaran nadir mobil telefonlardan biri olan Razr'ın ardından Samsung, LG, Pantech gibi yerel üreticilerle rekabet edemeyen Illinois merkezli teknoloji şirketi, 2007-2009 yılları arasında 4 milyar doların üzerinde zarar etmiş, yakaladığı büyüme ivmesini sürdüremeyerek istediği satış rakamlarını elde edememiş ve hızla gerilemeye başlamıştı. Firma, Open Handset Alliance'a kurucu üye olarak katılıp Android işletim sistemini kullanan Droid modelleriyle kendi ülkesinde yeniden tüketicinin beğenisini kazansa da düşüşünü engellemeyi başaramadı ve geçtiğimiz yıl Google'ın 12.5 milyar dolarlık teklifini kabul ederek mobil bölümünü arama motoru devine emanet etti.
Efsane markayı yeniden ayağı kaldırmak için Motorola'yı yeniden inşa etmeye başlayan Google, işe üst düzey yöneticileri yenilemekle başladı. Sonrasında binlerce çalışan işten çıkarılacağı, ülke ofisleri ve araştırma-geliştirme merkezlerinin kapatılacağı açıklandı. Bu mühim operasyon kapsamında Güney Kore'deki yaklaşık 600 çalışanıyla yollarını ayırmaya, ar-ge merkezini kapatıp bu alanda çalışma gösteren elemanlarının %10'unu diğer merkezlere dağıtmaya karar veren Motorola, Şubat 2013'e kadar uzak doğu ülkesindeki mobil cihaz satışlarını ve pazarlama faaliyetlerini durduracak.
Uzun süredir operasyonlarını sürdürdüğü Güney Kore'den ayrılmanın kendileri için zor, ancak gerekli bir karar olduğunu ifade eden ülke ofisinin başkanı, müşterilerinin gösterdikleri destekten memnun olduklarını dile getirdi. Yerel medyanın paylaştığı rakamlara göre; SK Telecom ve KT operatörlerinde yalnızca 40,000 aktif ürünü mevcut olan Motorola, teknik destek ve garanti hizmetlerini sürdürmeye devam edecek. Fakat yeni akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar ülkeye üretici tarafından resmen ithal edilmeyecek. Yaşanan bu son gelişme, Samsung, LG, Pantech ve Apple arasındaki her geçen gün daha da şiddetlenen rekabetin HTC, Motorola gibi diğer üreticilere geri adım attırdığını gözler önüne seriyor. 

http://www.etnews.com/news/home_mobile/information/2690028_1483.html Yorum Yaz
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deadric 6 yıl
Atrixe ics'yi gösterip vermediler. Uyuz oluyorum.
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Tony 6 yıl
Yavaş yavaş kapatıyor Google.
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
Ulen ilk defa iyi telefonlar cikarmaya basladilar ondada dukkani kapatiyorlar
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Nuvo' 6 yıl
Kuzey koreden devam ederiz
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teramit 6 yıl
ilk alındığında dedik google yazılım firması neden donanım firmasını satın alsın ki durup dururken , bir sürü donanım firması google ın yazılımına tabi çalışıyor, onlara karşı donanım üretmesi riskli bir iş olurdu.Google reklamdan para kazanan firma, yazılımım satsın reklamım gösterilsin istiyor.donanımla uğraşmak istemiyor.Motorola yı yazılımı için aldı patentleriyle ürettiği yazılım daha rahat iş yapacak.
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paradox_07 6 yıl
Off bu haber kötü oldu yav.gold stoklarına da girmiş,bi atrix alayım diyordum ama bu haberden sonra alınır mı emin değilim.sizce alınır mı?
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KaSaTuRa. 6 yıl
zamanında küçülmeyi bilmek şirket yönetiminde en önemli unsurlardan biridir, bu işlerin nasıl olduğunu bilmeyen yaşamamış en azından eğitimini almamış insanlar bilmez tabi olayın detayını
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Chromosty 6 yıl
Motorola ne zaman pazardaydaki? Bi atrix alayim dedim.Tee allahin wn guvenilmeyin sitelerinde buldum.

Google almis diye duydum.Eh samsungta daha cok prim yapiyorlar.Piyasadan cekilmesi normal
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mert1907 6 yıl
Umarım bu, markanın yok olmsası demek değildir.
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xxxx1 6 yıl
Motorola gibi bir marka Google'nin soytarısı oldu çıktı,ne hallere düşürdüler koskoca Motorolayı...
patent patent nedir ya...Motorolanın marka değerinin yanında patent dediğin nedir...sıfırladılar resmen
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Bilal Akgündüz 6 yıl
yumyjikk
Google ne yapmaya calısıyor anlamıs degilim,tam tersi olup bütün pazarlara acılması gerekmiyormu?Yoksa Google motorolayı süs diye mi aldı :S

Satış yapamıyorsa o ülkede bulunması yarar değil zarar sağlıyor. Motorola çok köklü bir şirket, ancak son dönemde eskisi gibi harcamalarını karşılayıp kar ettirebilecek cihaz satışı yapamıyor. Bu yüzden küçülmesi, kendine ve ürünlerine çeki düzen vermesi gerekiyor. Böyle birşeyi onlarca ülke ofisi ve 60 bin tane çalışanla yapmak çok zor, harcamaları kısmaları lazım. Bu tür gelişmeler de bunu yapmaya çalıştıklarını gösteriyor.
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alprkrkmz 6 yıl
yumyjikk
Google ne yapmaya calısıyor anlamıs degilim,tam tersi olup bütün pazarlara acılması gerekmiyormu?Yoksa Google motorolayı süs diye mi aldı :S

Patentler...
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