Motorola önümüzdeki yıl Güney Kore pazarından çekilecek





Motorola, dünya genelinde popüler bir marka haline gelmesinde önemli bir rol oynayan, 1988'den beri mobil telefon satışı gerçekleştirdiği Güney Kore'den çekilmeye karar verdi. Daha önce Avrupa'daki neredeyse tüm bölgesel internet sitelerinin fişini çeken ve dünyanın birçok ülkesindeki ofislerini kapatmaya, elemanlarını işten çıkarmaya başlayan mobil sektörün tecrübeli ismi, bugün Motorola Kore'nin başkanı Jung Chul-jong aracılığıyla çalışanlarına ulaşarak yıllardır sürdürmüş oldukları çalışmalarından ötürü onları kutladı ve bu ülkedeki faaliyetlerini durduracağını bildirdi.

İlk telefonun üreticisi, Güney Kore'deki en parlak günlerini 2006'da, uluslararası pazarda toplam 200 milyon satan dünyanın en popüler kapaklı telefon serisi Razr ile yaşamıştı. Popüler kültürü etkilemeyi başaran nadir mobil telefonlardan biri olan Razr'ın ardından Samsung, LG, Pantech gibi yerel üreticilerle rekabet edemeyen Illinois merkezli teknoloji şirketi, 2007-2009 yılları arasında 4 milyar doların üzerinde zarar etmiş, yakaladığı büyüme ivmesini sürdüremeyerek istediği satış rakamlarını elde edememiş ve hızla gerilemeye başlamıştı. Firma, Open Handset Alliance'a kurucu üye olarak katılıp Android işletim sistemini kullanan Droid modelleriyle kendi ülkesinde yeniden tüketicinin beğenisini kazansa da düşüşünü engellemeyi başaramadı ve geçtiğimiz yıl Google'ın 12.5 milyar dolarlık teklifini kabul ederek mobil bölümünü arama motoru devine emanet etti.

Efsane markayı yeniden ayağı kaldırmak için Motorola'yı yeniden inşa etmeye başlayan Google, işe üst düzey yöneticileri yenilemekle başladı. Sonrasında binlerce çalışan işten çıkarılacağı, ülke ofisleri ve araştırma-geliştirme merkezlerinin kapatılacağı açıklandı. Bu mühim operasyon kapsamında Güney Kore'deki yaklaşık 600 çalışanıyla yollarını ayırmaya, ar-ge merkezini kapatıp bu alanda çalışma gösteren elemanlarının %10'unu diğer merkezlere dağıtmaya karar veren Motorola, Şubat 2013'e kadar uzak doğu ülkesindeki mobil cihaz satışlarını ve pazarlama faaliyetlerini durduracak.

Uzun süredir operasyonlarını sürdürdüğü Güney Kore'den ayrılmanın kendileri için zor, ancak gerekli bir karar olduğunu ifade eden ülke ofisinin başkanı, müşterilerinin gösterdikleri destekten memnun olduklarını dile getirdi. Yerel medyanın paylaştığı rakamlara göre; SK Telecom ve KT operatörlerinde yalnızca 40,000 aktif ürünü mevcut olan Motorola, teknik destek ve garanti hizmetlerini sürdürmeye devam edecek. Fakat yeni akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar ülkeye üretici tarafından resmen ithal edilmeyecek. Yaşanan bu son gelişme, Samsung, LG, Pantech ve Apple arasındaki her geçen gün daha da şiddetlenen rekabetin HTC, Motorola gibi diğer üreticilere geri adım attırdığını gözler önüne seriyor.

http://www.etnews.com/news/home_mobile/information/2690028_1483.html