Motorola yeni jenerasyon Moto E modelini tanıttı

Moto E (2015) modeli eski model gibi 540x960 piksel çözünürlük sunuyor ancak panel boyutu 4.3 inçten 4.5 inçe çıkarılmış durumda. Ayrıca yeni modelde IPS ekran teknolojisi kullanılırken panel Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

Cihazın LTE versiyonu 64 bit Snapdragon 410 çipset kullanacak iken 3G'li versiyonu eski modeldeki gibi Snapdragon 200 çipsete sahip olacak. Micro SD kart slotuna yer verilen Moto E (2015) 8GB dahili depolama alanına sahip. Ayrıca Cihaz önceki jenarasyondaki gibi 1 GB sistem belleği ile gelecek. Yeni modelde yine 5MP olan arka kamera ile 30 FPS HD video kaydı yapılabilirken bir de VGA çözünürlükte ön kamera cihaza eşlik ediyor. Eski modele göre cihazın kalınlığı değişmezken(12.3 mm) ekran panelinin büyümesine bağlı olarak en ve boy az oranda artıyor ancak batarya da 2390 mAh'e çıkarılmış durumda.

Çok farklı renk seçenekleriyle gelecek cihazın LTE versiyonu için ABD fiyatı 149 dolar olarak açıklanmış durumda. 3G'li versiyonun daha düşük fiyatlı olması bekleniyor ancak 3G modeli henüz erişilebilir değil. Android 5.0 Lollipop sürümü ile gelen cihazın kısa sürede 5.1 sürümüne güncellenmesi bekleniyor.

Sızıntılar doğru çıktı ve Motorola yeni jenerasyon E modelini tanıttı. Bir önceki jenerasyona göre ekran boyutu büyütülen telefon 64 bit işlemci, LTE desteği, 5 MP ön kamerada HD video kaydedebilme ve ön kamera gibi geliştirmeler içeriyor.