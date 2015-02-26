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Motorola yeni jenerasyon Moto E modelini tanıttı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Motorola yeni jenerasyon Moto E modelini tanıttı
Motorola daha önce 25 Şubat tarihinde heyecan verici bir duyuru yapacağını açıklamıştı. Dün akşam ise duyurudan önce sızıntıları gelirken yeni jenerasyon Moto E modelinin tanıtılabileceğini bu haberde sizlerle paylaşmıştık.

Sızıntılar doğru çıktı ve Motorola yeni jenerasyon E modelini tanıttı. Bir önceki jenerasyona göre ekran boyutu büyütülen telefon 64 bit işlemci, LTE desteği, 5 MP ön kamerada HD video kaydedebilme ve ön kamera gibi geliştirmeler içeriyor.

Moto E (2015) modeli eski model gibi 540x960 piksel çözünürlük sunuyor ancak panel boyutu 4.3 inçten 4.5 inçe çıkarılmış durumda. Ayrıca yeni modelde IPS ekran teknolojisi kullanılırken panel Gorilla Glass 3 ile korunuyor.
Motorola yeni jenerasyon Moto E modelini tanıttı
Cihazın LTE versiyonu 64 bit Snapdragon 410 çipset kullanacak iken 3G'li versiyonu eski modeldeki gibi Snapdragon 200 çipsete sahip olacak. Micro SD kart slotuna yer verilen Moto E (2015) 8GB dahili depolama alanına sahip. Ayrıca Cihaz önceki jenarasyondaki gibi 1 GB sistem belleği ile gelecek. Yeni modelde yine 5MP olan arka kamera ile 30 FPS HD video kaydı yapılabilirken bir de VGA çözünürlükte ön kamera cihaza eşlik ediyor. Eski modele göre cihazın kalınlığı değişmezken(12.3 mm) ekran panelinin büyümesine bağlı olarak en ve boy az oranda artıyor ancak batarya da 2390 mAh'e çıkarılmış durumda.
Çok farklı renk seçenekleriyle gelecek cihazın LTE versiyonu için ABD fiyatı 149 dolar olarak açıklanmış durumda. 3G'li versiyonun daha düşük fiyatlı olması bekleniyor ancak 3G modeli henüz erişilebilir değil. Android 5.0 Lollipop sürümü ile gelen cihazın kısa sürede 5.1 sürümüne güncellenmesi bekleniyor. 

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doctor_bey 4 yıl
Cihazın şakası zaten güncellemeleri alması, o mtk'lı cihazların kaçı güncelleme alıyor?
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skywalker06 4 yıl
Adamlar bildiğin moto g sınıfına çıkarmış telefonu ve güncelleme almasıda cabası keşke Türkiye'de satılsaydı fiyatına göre çok iyi bakalım moto gnin 2015 versiyonu bunda s410 kullandılarsa kesin s610 kullanırlar
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BekirHan 4 yıl
Herşey güzel hoşta hala flash koymamışlar arka kameraya. Bu nasıl iştir yahu!
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XQS 4 yıl
Ballandıra ballandıra anlatıyorlar maşallah
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a_y_k_u_t 4 yıl
Giriş modeline göre gayet iyi özellikleri var ve fiyatı da güzel :) 1400 liralık a5'te dahi s410 olduğunu düşünürsek önceki tüm yorumlar cahilce yapılmış diyebilirim...
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javaprof 4 yıl
çöp discovery air daha iyidir.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Olmamış heyecan verici tarafı yok.

Hiç gelmesede olur.
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omerhakanbilici 4 yıl
heyecan verici kısmı 1 gb ramli aletin lolipopla geliyor olması. yani s2'nin bile güncellenebiliyor olması gerekirdi.
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assasin34 4 yıl
Keşke tüm Motorola cihazlar ülkemizde satılsa.
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Kulak Misafiri 4 yıl
Hiç heyecan verici değilmiş. Giriş mi orta mı nedir bu?
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Fenomenon 4 yıl
Ön kamera olmamış. 150$ olan 4g versiyonu ise bir nebze iş yapar, ama 3g'li versiyon için fiyatı çok. Zenfone 2 200$ 2gb rami olacak.
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cryzboy43 4 yıl
dedgınız 6592 lı cıhazların kacı 5.1 alma ihtimali var ve bataryası bu cıhaz kadarmı-bence bu cıhaz efsane moto g (2013) bu fıyata yazılımla beraber daha iyisi yok cıkmazda
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cryzboy43 4 yıl
dedgınız 6592 lı cıhazların kacı 5.1 alma ihtimali var ve bataryası bu cıhaz kadarmı-bence bu cıhaz efsane moto g (2013) bu fıyata yazılımla beraber daha iyisi yok cıkmazda
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