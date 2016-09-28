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Motorola’dan 1000 kişi daha gidiyor

Hali hazırda Lenovo’nun bünyesinde faaliyet gösteren ve ülkemize de yeniden giriş yapan Motorola, son gelişmeler ile 2010 yılındaki personel sayısının neredeyse tamamını kaybetti.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Motorola’dan 1000 kişi daha gidiyor

Teknoloji dünyasının belki de en şanssız şirketlerinden birisi Motorola oldu. Yıllarca telefon ve tablet pazarında başarılı işler yapan firma, yavaş yavaş rekabetin gerisinde kalmaya başlayınca sürüklenme de kaçınılmaz oldu.

Motorola ilk önce Google tarafından satın alınmış ve Nexus programında kalıcı olarak devam edeceği düşünülmüştü. Ne yazık ki beklenen olmadı ve Lenovo’ya satıldı. Bu esnada Motorola çalışanlarının önemli bir kısmı işini kaybetti. Lenovo çatısı altında da işten çıkarmalar devam etti. Neredeyse Motorola’nın satışlardan önceki kadrosunun tamamı işsiz kalmış oldu.

Geçen yıl 3200 dolayında çalışanın görevine son veren Lenovo, bu yıl da 1100 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Firmanın global olarak 55 000 çalışanı bulunuyor ve bahse konu rakam yüzde 2 civarında bir oranı oluşturuyor. Bununla birlikte çalışanların büyük kısmının Motorola bünyesinde olması dikkat çekiyor.

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Son gelişme ile birlikte Motorola’nın neredeyse yüzde 95 civarında iş gücünün kesildiği ifade ediliyor. Google tarafından satın alınmadan önce firma bünyesinde 60 000 civarında çalışan yer alıyordu. Şimdi ise toplamda 4000-5000 civarında çalışan olduğu tahmin ediliyor.

Lenovo, Motorola markasını global olarak kullanmayı sürdüreceğini belirtmişti. Ülkemizde de yeniden faaliyetlerine başlayan Motorola, bununla birlikte Lenovo’nun mobil bölümü ile birleştiği için ister istemez bir kadro fazlası ortaya çıktı. Hali hazırda gelirlerde düşüş yaşayan Lenovo, fazlalık olduğunu düşündüğü kadroları da işten çıkarmış oldu.

Motorola’nın genel merkezi halen değişmedi ancak çalışanların yüzde 50 civarında fazla olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte Lenovo Motorola’nın genel merkezine dokunmayacağını açıklamıştı. İşten çıkarmalarla birlikte Lenovo’nun bu yıl önemli bir tasarruf yapacağı konuşuluyor. 

 

http://www.zdnet.com/article/lenovo-fires-over-1000-more-employees-mostly-from-motorola/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Part Of The Nature 3 yıl en beğenilen
Koca marka ne hallere duştu
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Portraitclub 3 yıl
Safları sık tutalım.
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onrerol 3 yıl
beyler koca marka ne hallere dusmesiyle alakasi yok. maximum kar marji yapmak icin isten cikarmalar cok normaldir. buyuk firmalarda buyuk sayida isten cikarma olur. kar marji egrisi denilen seyi en ustte tutup kari maksimize etmeye calisiyorlar. her sirket yapar bunu.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
safraları atıyor :)
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kadirirdem 3 yıl
Lenovo boşa aldı galiba bu markayı
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mcrew 3 yıl
cem uzandan sonra doğrulamadı
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Bukalemun 3 yıl
MOTO Z 999 TL satsın 60.000 kişiyi yeniden işe alması gerekir ! Ama MOTO G 'nin gelişmiş halini bir türlü sunmadı ülkemizde, servis de artık işlemiyor. MOTOROLA Türkiye için eski amerikan sineması hatırası oldu. LENOVO K3 NOTE aldım 300 TL ye çok memnunum.
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diemcizone 3 yıl
Lenovo K5, K5 Plus, K5 Note, K5 Note Plus, A7010, P1 gibi ciharlarla iyi sattı Türkiye'de LG, HTC, SONY toplamından daha fazla satıyor.
Motorola X Play'da gelsin siler süpürür bu markaları :)
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Part Of The Nature 3 yıl en beğenilen
Koca marka ne hallere duştu
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viper17 3 yıl
kimse yorum yapmayınca yeniden koyuyorlar haberi
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Das Boot 3 yıl
Lenovo sadece ismi için aldı galiba Motorola'yı.
Hiç mi kalifiye mühendis yok yoksa adamlarda.
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