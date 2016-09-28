Motorola’dan 1000 kişi daha gidiyor

Teknoloji dünyasının belki de en şanssız şirketlerinden birisi Motorola oldu. Yıllarca telefon ve tablet pazarında başarılı işler yapan firma, yavaş yavaş rekabetin gerisinde kalmaya başlayınca sürüklenme de kaçınılmaz oldu.

Motorola ilk önce Google tarafından satın alınmış ve Nexus programında kalıcı olarak devam edeceği düşünülmüştü. Ne yazık ki beklenen olmadı ve Lenovo’ya satıldı. Bu esnada Motorola çalışanlarının önemli bir kısmı işini kaybetti. Lenovo çatısı altında da işten çıkarmalar devam etti. Neredeyse Motorola’nın satışlardan önceki kadrosunun tamamı işsiz kalmış oldu.

Geçen yıl 3200 dolayında çalışanın görevine son veren Lenovo, bu yıl da 1100 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Firmanın global olarak 55 000 çalışanı bulunuyor ve bahse konu rakam yüzde 2 civarında bir oranı oluşturuyor. Bununla birlikte çalışanların büyük kısmının Motorola bünyesinde olması dikkat çekiyor.

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Son gelişme ile birlikte Motorola’nın neredeyse yüzde 95 civarında iş gücünün kesildiği ifade ediliyor. Google tarafından satın alınmadan önce firma bünyesinde 60 000 civarında çalışan yer alıyordu. Şimdi ise toplamda 4000-5000 civarında çalışan olduğu tahmin ediliyor.

Lenovo, Motorola markasını global olarak kullanmayı sürdüreceğini belirtmişti. Ülkemizde de yeniden faaliyetlerine başlayan Motorola, bununla birlikte Lenovo’nun mobil bölümü ile birleştiği için ister istemez bir kadro fazlası ortaya çıktı. Hali hazırda gelirlerde düşüş yaşayan Lenovo, fazlalık olduğunu düşündüğü kadroları da işten çıkarmış oldu.

Motorola’nın genel merkezi halen değişmedi ancak çalışanların yüzde 50 civarında fazla olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte Lenovo Motorola’nın genel merkezine dokunmayacağını açıklamıştı. İşten çıkarmalarla birlikte Lenovo’nun bu yıl önemli bir tasarruf yapacağı konuşuluyor.