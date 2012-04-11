Motorola'dan Android 2.3 işletim sistemli alt segment akıllı telefon: XT390

Motorola, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 Gingerbread versiyonunu kullanan akıllı telefonu XT390'ı tanıttı. Alt segmentte konumlandırılan XT390, 116 mm uzunluğunda, 63.5 mm genişliğinde, 11 mm kalınlığında ve 110 gram ağırlığında tasarlanmış. GSM şebekesi ve 3G alt yapısı desteği sunan akıllı telefon, 800 MHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyor.



3.5-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde dokunmatik TFT ekrana yer verilen XT390'ın kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla arttırılabiliyor. 3 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen akıllı telefon, Wi-Fi bağlantısı, Bluetooth ve GPS ile donatılmış durumda.

Motorola, XT390'ı China Unicom aracılığıyla dünyanın en büyük pazarlarından Çin'de satışa sunmayı planlıyor. 160$ fiyat etiketine sahip olması beklenen akıllı telefonun, diğer ülkelere gelip gelmeyeceği ise henüz belirtilmedi.

