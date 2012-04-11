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Motorola'dan Android 2.3 işletim sistemli alt segment akıllı telefon: XT390

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
13,1b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Motorola, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 Gingerbread versiyonunu kullanan akıllı telefonu XT390'ı tanıttı. Alt segmentte konumlandırılan XT390, 116 mm uzunluğunda, 63.5 mm genişliğinde, 11 mm kalınlığında ve 110 gram ağırlığında tasarlanmış. GSM şebekesi ve 3G alt yapısı desteği sunan akıllı telefon, 800 MHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyor.
3.5-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde dokunmatik TFT ekrana yer verilen XT390'ın kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla arttırılabiliyor. 3 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen akıllı telefon, Wi-Fi bağlantısı, Bluetooth ve GPS ile donatılmış durumda.
Motorola, XT390'ı China Unicom aracılığıyla dünyanın en büyük pazarlarından Çin'de satışa sunmayı planlıyor. 160$ fiyat etiketine sahip olması beklenen akıllı telefonun, diğer ülkelere gelip gelmeyeceği ise henüz belirtilmedi.

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acmtncy 7 yıl en beğenilen
3,5" ekranda 240x320 çözünürlük nedir? tamam alt segment fakat en azından 320x480 olsaymış
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E_Aydin35 7 yıl
Motorola, her zaman olduğu gibi tasarım konusunda farklılığını konuşturmuş.. Fark ettimde galiba Motorola bu sektörde eski gücüne kavuşmak istiyor.. İnşallah..:) Hello Moto..
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DH Misafiri 7 yıl
her gördüğün çekik gözlüyü japon sandığından olmasın?
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Dark Shade 7 yıl
tanıtım resimlerinde mutlaka bitane japon resmi oluyor nedense...
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Boragungoren 7 yıl
Arkadaşlar tartışmanıza anlam veremiyorum çünkü açıklamada yazıldığı gibi dar gelirliler için yapılmış,adam alırken ulan ekran çözünürlüğü yok 480-800 yok nHD diye almıyo ucuz fiyata kendini idare edicek şekilde telefon istiyo ki siz kendi açınızdan değerlendiriyorsunuz.
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snow-leopard 7 yıl
alt segment olsa bile 240*320 çözünürlüğü abes kaçmış, pikselleri sayarız artık
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VenomS 7 yıl
benim aradığım özelliklerde büyük ekranlı ve numarik tuş takımlı olursa babama ve anneme alırım
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sertacarslan 7 yıl
Çok güzel fiyat, ama ekranı 480x800, fiyatı da 200 usd olsaymış keşke. Satış rekoru kırardı...
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DH Misafiri 7 yıl
benim tel. de 256 bile değil 174 mb (optimus me) ram var nasıl oluyor peki ???
ucuz diyede donmadan işlem yapmayan telefon yapılmasın bence motorola gayet yetarli bi cihaz yapmış uygun bence
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Lepanto 7 yıl
Telefonun reklamında "Gözünüzü piksellerden ayıramayacaksınız" sloganı kullanılmalı bence
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vidoko 7 yıl
hakkaten ekran çözünürlü birazdaha iyi olabilirdi. ancak donanım özellikleri o fiyata gayet tatminkar.
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