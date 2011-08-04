Motorola'dan Android 2.3 işletim sistemli ve bütçe dostu akıllı telefon: XT531

Global pazarda söz sahibi akıllı telefon üreticileri farklı segmentlerde yer alan, hemen her bütçeye yönelik Android işletim sistemli çözümler geliştirmeyi sürdürüyor. Motorola'nın 2 Ağustos tarihinde ''Domino+'' adı altında fotoğrafları internete sızdırılan akıllı telefonu XT531 en sonunda resmiyet kazandı.





Önceden tahmin edilenin aksine Avrupa pazarına Fire XT, Latin Amerika pazarına ise Spice XT adıyla giriş yapması planlanan Motorola XT531'e 800 MHz saat hızında çalışan işlemci ile 512 MB RAM eşlik ediyor; akıllı telefon Google'ın mobil işletim sistemi Android'in git gide kullanımı artan 2.3 ''Gingerbread'' sürümünüyle geliyor.



114 mm uzunluğunda, 62 mm genişliğinde ve 11.95 mm kalınlığında oldukça sade tasarımı ile dikkatleri üzerinde toplayan XT531, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile hücresel ağ üzerinden daha hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan çift band HSPA alt yapısı desteği sunuyor.

Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth ve GPS / aGPS üçlüsü ile donatılan XT531'de, 3.5-inç boyutunda ve 480 x 320 piksel çözünürlüğünde (HVGA) çoklu dokunmatik (multi-touch) kapasitif ekrana, 32 GB'a kadar microSD kart desteğine yer verildiğini görüyoruz. Akıllı telefonun ön yüzünde görüntülü konuşma için VGA (640 x 480 piksel), arka kısmında ise anı yakalamak için 5 megapiksel dijital kamera konumlandırılmış. Arkadaki kamerada otomatik odaklama ve led flaş özellikleri ise unutulmamış. Son olarak RDS'li FM radyo, istediğiniz kulaklığı kullanabilmeniz için 3.5 mm jak girişi, ivme / ışık / mesafe sensörü özelliklerine ev sahipliği yapan XT531'de 1540 mAh'lik batarya tercih edilmiş. Batarya 3G şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 28 güne varan bekleme, 8 saate varan konuşma süresi iddiası taşıyor.

Motorola'nın XT531'in tek ve çift sim kartı desteği sunan iki farklı versiyonu olacak. Çift sim kartlı versiyonun belli başlı Asya ülkelerinde pazarlanacağı ifade ediliyor. Telefonun bu aydan itibaren dünyanın en büyük pazarlarından Çin'e, sonbahar aylarından itibaren Avrupa ve Latin Amerika'ya ''Merhaba'' demesi beklenirken fiyatla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamış. Ancak Motorola, resmi internet sitesinde yayınladığı basın duyurusunda telefonun bütçe dostu olacağının altını çizmiş. Fiyatın 220$ civarında olabileceği tahmin edilmekte.





http://mediacenter.motorola.com/Press-Releases/Motorola-Mobility-Delivers-a-Sleek-Slim-and-Budget-Friendly-Smartphone-Experience-with-Motorola-XT531-3779.aspx