Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola'dan Android 2.3 işletim sistemli ve bütçe dostu akıllı telefon: XT531

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,2b
1
29
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Motorola'dan Android 2.3 işletim sistemli ve bütçe dostu akıllı telefon: XT531
Tam Boyutta Gör
Global pazarda söz sahibi akıllı telefon üreticileri farklı segmentlerde yer alan, hemen her bütçeye yönelik Android işletim sistemli çözümler geliştirmeyi sürdürüyor. Motorola'nın 2 Ağustos tarihinde ''Domino+'' adı altında fotoğrafları internete sızdırılan akıllı telefonu XT531 en sonunda resmiyet kazandı.

Önceden tahmin edilenin aksine Avrupa pazarına Fire XT, Latin Amerika pazarına ise Spice XT adıyla giriş yapması planlanan Motorola XT531'e 800 MHz saat hızında çalışan işlemci ile 512 MB RAM eşlik ediyor; akıllı telefon Google'ın mobil işletim sistemi Android'in git gide kullanımı artan 2.3 ''Gingerbread'' sürümünüyle geliyor.
114 mm uzunluğunda, 62 mm genişliğinde ve 11.95 mm kalınlığında oldukça sade tasarımı ile dikkatleri üzerinde toplayan XT531, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile hücresel ağ üzerinden daha hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan çift band HSPA alt yapısı desteği sunuyor.
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth ve GPS / aGPS üçlüsü ile donatılan XT531'de, 3.5-inç boyutunda ve 480 x 320 piksel çözünürlüğünde (HVGA) çoklu dokunmatik (multi-touch) kapasitif ekrana, 32 GB'a kadar microSD kart desteğine yer verildiğini görüyoruz. Akıllı telefonun ön yüzünde görüntülü konuşma için VGA (640 x 480 piksel), arka kısmında ise anı yakalamak için 5 megapiksel dijital kamera konumlandırılmış. Arkadaki kamerada otomatik odaklama ve led flaş özellikleri ise unutulmamış. Son olarak RDS'li FM radyo, istediğiniz kulaklığı kullanabilmeniz için 3.5 mm jak girişi, ivme / ışık / mesafe sensörü özelliklerine ev sahipliği yapan XT531'de 1540 mAh'lik batarya tercih edilmiş. Batarya 3G şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 28 güne varan bekleme, 8 saate varan konuşma süresi iddiası taşıyor.
Motorola'nın XT531'in tek ve çift sim kartı desteği sunan iki farklı versiyonu olacak. Çift sim kartlı versiyonun belli başlı Asya ülkelerinde pazarlanacağı ifade ediliyor. Telefonun bu aydan itibaren dünyanın en büyük pazarlarından Çin'e, sonbahar aylarından itibaren Avrupa ve Latin Amerika'ya ''Merhaba'' demesi beklenirken  fiyatla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamış. Ancak Motorola, resmi internet sitesinde yayınladığı basın duyurusunda telefonun bütçe dostu olacağının altını çizmiş. Fiyatın 220$ civarında olabileceği tahmin edilmekte.

Motorola'dan Android 2.3 işletim sistemli ve bütçe dostu akıllı telefon: XT531
Tam Boyutta Gör

http://mediacenter.motorola.com/Press-Releases/Motorola-Mobility-Delivers-a-Sleek-Slim-and-Budget-Friendly-Smartphone-Experience-with-Motorola-XT531-3779.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dr_divx 8 yıl
ha şöyle gelsin orta halli akıllı telefonlar...600 tl verebilirim ..ama 800 tl vermek istemem o aradaki 200 tl bana 2000 tl gibi geliyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ölümüne çArşı ulan 8 yıl
Turkıyede satmaz bu arkadas . MOTOROLA'nın TR'de reklamı mı var satsın?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 8 yıl
Tasarımı bilmemde Motorola Defy ülkemize gelmiş sar değerine baktım 1.52 yazıyor.Eğer böyle sar değeri varsa istediği kadar özellik olsun.Son teknoloji kullanacağım diye sağlığımı riske atamam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0yuncu 8 yıl
Telefonun gideri var satılır gelirse eger tasarımı biraz daha iyi olabilirdi ama tasarım ekran cokta önemli degil ben anlamıyorum insanlar telefonla napıyolarda acaba ekran cözünürlügü yeterli degil diyebiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 8 yıl
Segmentine göre çok daha iyi telefon samsung gio ya tercih ediliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turanhan 8 yıl
türkiyede 220 dolara falan alamazsın bu cihazı. tahminim 600 civarı satılır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sewger 8 yıl
bu fiyata görüntülü görüşme sunan android telefon yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acmtncy 8 yıl
selcuk20
Çift hatlı sürümü fiyatı 600 TLyi aşmayacak şekilde Türkiyeye gelse çok güzel olur. Şöyle adam akıllı çift hatlı telefon yok. Ekran çözünürlüğü konusundaki eleştrileri de yersiz buluyorum. Hala çoğu kişinin cebinde olan iPhone 3GS bile 320x240 ekran çözünürlüğüne sahip. İnsan çok açgözlü, bir şeyin daha üstü varsa onu artık beğenmiyor. Halbuki 3.5 bir ekran için 320x480 çözünürlük de hayli yeterli bir değer. Tabi ki 480x800 daha hoş olurdu ama biraz daha keskin gösterme dışında telefonun diğer özelliklerine faydası olmayacaktı. 2-3 yıl öncesine kadar kullandığımız cihazları düşünerek biraz şükretmeliyiz bence.

iphone 3gs 3,5" ekranda 480x320 çözünürlük sunuyor yani bu telefon ile aynı. çözünürlük konusunda pek problem olmayacaktır bu gözler htc wildfire gördü:D
360x640 çözünürlük bundan nasıl daha iyi olabiliyor ?
Anlayan beri gelsin .

360x640 480x320'den iyidir arkadaşım :D sanırım vga kameranın çözünürlüğüyle karıştırdın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MOM94 8 yıl
bencde fiyat\performans olmuş ama bide 720p desteği olsaymış tadından yenmezdi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selcuk20 8 yıl
Çift hatlı sürümü fiyatı 600 TL'yi aşmayacak şekilde Türkiye'ye gelse çok güzel olur. Şöyle adam akıllı çift hatlı telefon yok. Ekran çözünürlüğü konusundaki eleştrileri de yersiz buluyorum. Hala çoğu kişinin cebinde olan iPhone 3GS bile 320x240 ekran çözünürlüğüne sahip. İnsan çok açgözlü, bir şeyin daha üstü varsa onu artık beğenmiyor. Halbuki 3.5" bir ekran için 320x480 çözünürlük de hayli yeterli bir değer. Tabi ki 480x800 daha hoş olurdu ama biraz daha keskin gösterme dışında telefonun diğer özelliklerine faydası olmayacaktı. 2-3 yıl öncesine kadar kullandığımız cihazları düşünerek biraz şükretmeliyiz bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
paylas 8 yıl
Arkadaşlar Motorolayı kullanan bilir. Ben 8 yılı aşkındır motorola kulanıyorum en son E8 var gerçek soylüyorum çok sağlam ve kaliteli üretiyor.. yanlız kendini duyuramıyor malesef..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
batuta 8 yıl
motorola piyasaya girene kadar ideos x5 her türlü bitirir işi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şahi_13 8 yıl
Çözünürlük düşük evet ama giriş-orta seviye bi makine için güzel özellikler,fiyatıda uygun olursa canavar gibi cihaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5190 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, bluetooth ve gps
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Gigabyte'ın tek GPU'lu en hızlı ekran kartı GTX 580 Super Overclock test masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim