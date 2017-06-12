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Motorola’dan batarya odaklı Moto E4 Plus

Giriş seviyesi yeni telefonlar tanıtmaya devam eden Motorola, bu kez Moto E serisine yeni üyeler ekledi. Moto E4 serisi metal alaşımlı kasa yapısı ile segmentinde farklılaşmayı amaçlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Motorola’dan batarya odaklı Moto E4 Plus

Henüz Motorola’nın yeni amiral gemi modeli ile tanışma fırsatımız olmadı ancak firma alt seviye pazarı sürekli takviye etmeye devam ediyor. Giriş seviyesindeki Moto C serisinden sonra şimdi de Moto E serisinin dördüncü nesli resmiyet kazandı.

Moto E4 ve Moto E4 Plus modelleri metal alaşımlı kasa yapısı ile segmentinde farklılaşmayı amaçlıyor. Ayrıca büyük batarya, su sıçramalarına dayanıklı kaplama, ön kamerada LED flaş gibi ekstralar da mevcut. Seri kutudan Android 7.1 işletim sistemi ile çıkıyor.

Moto E4 Plus

Moto E4 Plus modelinde 5.5 inçlik 720p çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. 4 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 427 yonga setinden gücünü alan modele 2GB RAM ve 16GB/32GB arttırılabilir kapasite eşlik ediyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken ön kısımdaki 5MP çözünürlüğünde kamera LED flaş destekli. Ayrıca bir ön kısımda parmak izi okuyucu da unutulmamış. Modelin en büyük artısı ise 5000mAh kapasiteli bir batarya ile gelmesi. Böylece iki günü çok rahat bir şekilde çıkarabiliyor. Ne yazık ki kalınlık 10mm civarında yaklaşıyor. Modelin fiyatı 199$ olarak belirlenmiş.

Ayrıca Bkz. "Oppo R11 Plus da duyuruldu"

Moto E4 ise biraz daha düşük seviyede. 5 inçlik ekranda 720p çözünürlük sunan model yine Snapdragon 427 yonga setinden gücünü alıyor. 2GB RAM ve 16GB arttırılabilir depolama kapasitesinin yanında 2800mAh kapasiteli bir batarya mevcut. Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken ön kısımda da LED flaş destekli 5MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Bu modelin fiyatı ise 130$ seviyesinde.

 

http://blog.motorola.com/2017/06/12/meet-new-moto-e%E2%81%B4-moto-e%E2%81%B4-plus-get-good-thing/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
Yukledigimiz mp3 leri zil sesi nasil yapiyoruz?
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huhuq 1 yıl
basit işler için kullanacaklara alınabilir bir ürün.
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ibo83 2 yıl
Haber inceleme yanlış.
E4 ile e4 plus arasında sadece pil farkı değil ram farkı var..
Yani 5000 mah+3gb ram+16gb hafiza gerisi ekran pixel E4 ile aynı
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odeon99 2 yıl
Eskiden ne kullanırdım şu motorolayı
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cosica 2 yıl
motorola Türkiye'de sıkıntılı bir marka. satışa geç çıkıyor. moto g5'ler hâlâ satışta yok face sayfalarında satışta diye duyurmalarına rağmen. yedek parça desteği yok. kapak nedeniyle servise verdiğim telefon yazılım güncellemesi yapıldı notuyla bana geri teslim edildi. piyasada kapak yok olsa kendim değiştirecektim.
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a_y_k_u_t 2 yıl
Güzel olmuş ama tasarım çok kötü.
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skywalker06 2 yıl
Aklıma ilk moto g geldi oda böyle kalındı çivi çaksan çiviyi yamultan cinstendi tasarım olarakta benziyor.
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kadirirdem 2 yıl
O işlemci ve pil ile günlerce bataryası bitmez bunun...
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nightsoldier 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
O işlemci ve pil ile günlerce bataryası bitmez bunun...

Bir de ekran oldukca dusuk tutulmus. Bu da pile olumlu yonde katki saglayacaktir.
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VioLee 2 yıl
SD 427 + 5000 mah bu cihazin pili bitmez arkadas en kotu 2 gun dayanir 12 13 saatte ekran suresi alir
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Bukalemun 2 yıl
SD 435 çok pahalı olmalı ki !
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