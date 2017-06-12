Motorola’dan batarya odaklı Moto E4 Plus

Henüz Motorola’nın yeni amiral gemi modeli ile tanışma fırsatımız olmadı ancak firma alt seviye pazarı sürekli takviye etmeye devam ediyor. Giriş seviyesindeki Moto C serisinden sonra şimdi de Moto E serisinin dördüncü nesli resmiyet kazandı.

Moto E4 ve Moto E4 Plus modelleri metal alaşımlı kasa yapısı ile segmentinde farklılaşmayı amaçlıyor. Ayrıca büyük batarya, su sıçramalarına dayanıklı kaplama, ön kamerada LED flaş gibi ekstralar da mevcut. Seri kutudan Android 7.1 işletim sistemi ile çıkıyor.

Moto E4 Plus

Moto E4 Plus modelinde 5.5 inçlik 720p çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. 4 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 427 yonga setinden gücünü alan modele 2GB RAM ve 16GB/32GB arttırılabilir kapasite eşlik ediyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken ön kısımdaki 5MP çözünürlüğünde kamera LED flaş destekli. Ayrıca bir ön kısımda parmak izi okuyucu da unutulmamış. Modelin en büyük artısı ise 5000mAh kapasiteli bir batarya ile gelmesi. Böylece iki günü çok rahat bir şekilde çıkarabiliyor. Ne yazık ki kalınlık 10mm civarında yaklaşıyor. Modelin fiyatı 199$ olarak belirlenmiş.

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Moto E4 ise biraz daha düşük seviyede. 5 inçlik ekranda 720p çözünürlük sunan model yine Snapdragon 427 yonga setinden gücünü alıyor. 2GB RAM ve 16GB arttırılabilir depolama kapasitesinin yanında 2800mAh kapasiteli bir batarya mevcut. Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken ön kısımda da LED flaş destekli 5MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Bu modelin fiyatı ise 130$ seviyesinde.