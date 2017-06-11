Oppo R11 Plus da duyuruldu

Akıllı telefon pazarının ilk 5 oyuncularından olan Çinli Oppo, arka arkaya önemli modellerin duyurusunu yaptı. İlk olarak R11 modelini duyuran Oppo şimdi de R11 Plus modelini görücüye çıkarıyor.

Yeni R11 serisinin en önemli tarafı Snapdragon 660 yonga seti ile gelmesi. 4 adet özelleştirilmiş performans çekirdeği ve 4 adet enerji verimli çekirdek ile Snapdragon 660 yonga seti neredeyse Snapdragon 820 kadar performans veriyor.

Ayrıca Bkz.

"iOS 11 ile NFC yongası üçüncü taraf geliştiricilere de açılabilir"

Diğer taraftan seride çift arka kamera mevcut. 20MP ve 16MP çözünürlüğündeki sensörler, daha iyi karanlık ortam performansı, daha iyi bulanıklık efekti gibi değerler katıyor. Ön kamera ise 20MP çözünürlük ile ilgi çekecek gibi görünüyor.

Oppo R11

5.5 inçlik Full HD AMOLED ekran barındıran modelde 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi yer alıyor. Tamamen metal alaşımdan imal edilen kasada 2900mAh çözünürlüğünde bir batarya tercih edilmiş. Ayrıca hızlı şarj desteği de sunuluyor. Android 7.1 ile gelecek modelin fiyatının 485$ civarında olacağı ifade ediliyor.

Oppo R11 Plus

6 inçlik Full HD AMOLED ekrana sahip model haliyle daha büyük bir bataryaya sahip. 4000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile desteklenmiş. 6GB RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite barındıran modelin diğer özellikleri aynı. Fiyatı şimdilik bilinmiyor.