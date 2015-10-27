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Motorola'dan camı kırılmayan telefon

Motorola'nın emektar DROID serisi halen beğeniliyor ve tüketici tarafından tercih ediliyor. Motorola da zaman zaman seriye yeni üyeler ekleyerek ilgiyi canlı tutmaya çalışıyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Motorola'dan camı kırılmayan telefon

Uzun süre Google çatısı altında kaldıktan sonra Çinli Lenovo'ya satılan akıllı telefon devi Motorola, yatırımlarını artırarak devam ettiriyor. Lenovo'nun daha fazla önem vereceğini ve özerklik tanıyacağını ifade ettiği marka bugün iki önemli akıllı telefon modelinin daha lansmanını yaptı.

Bunlardan birisi olan Motorola DROID Turbo 2, Moto X ile başlayan yeni tasarım çizgilerini aynen devam ettiriyor. Arka bombeli ve desenli kapak ile ön cam arasında metal bir çerçeve yerleştirilmiş. Moto Maker sayesinde kullanıcılar arka kapağı, çerçeve rengini ve ön panel rengini diledikleri gibi belirleyebiliyor. Moto Maker ilk kez bir DROID ürününe sunulmuş durumda.

Cihazda bulunan 5.4 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğündeki AMOLED ekranın en önemli özelliği kırılmaz oluşu. Motorola yeni telefonunda ShatterShield teknolojisini kullanıyor. 5 ayrı katman istiflenerek hazırlanan bu yeni koruma kalkanı için Motorola 4 yıla kadar kırılmazlık garantisi veriyor. Küçük bir ayrıntı olarak dayanıklılık için esnek bir AMOLED ekran kullanıldığını belirtelim. Darbeyi absorbe etmek için esnemek zorunda olan bu ekranın kullanıcıya yansıyan bir esnekliği tabii ki yok.

Çizilmelere karşı dayanıklı ilk katmanın altında kırılmalara karşı dayanıklı ikinci katman yer alıyor. Daha sonra dokunmatik panel, AMOLED ekran ve en altta da bir alüminyum kasa bulunuyor. Böylece 5 katman tamamlanıyor ancak bu kadar yatırım 9.2mm kalınlığında bir kasayı sonuç veriyor. Gövde su sıçramalarına karşı nano malzemeler ile kaplanmış. 

2Ghz saat hızında çalışan Snapdragon 810 yongasetinden gücünü alan Motorola DROID Turbo 2, 3GB RAM ve 32GB/64GB artırılabilir kapasite seçeneklerine sahip. Arka kısımda 21MP çözünürlüğünde çift tonlu LED flaş barındıran bir kamera yer alırken, ön tarafta ise 5MP çözünürlüğünde bir sensör bulunuyor. 3760mAh gücünde batarya ile bir günü rahatça çıkaran cihaz Android 6.0 güncellemesini önümüzdeki aylarda alacak. Motorola DROID Turbo 2 sadece Verizon operatörü için 624$ fiyat etiketi ile satılacak.  
Motorola'dan camı kırılmayan telefon
 

http://www.phonearena.com/news/Motorola-DROID-Turbo-2-is-announced-with-ShatterShield-display-Moto-Maker-customization-large-battery_id75146 Yorum Yaz
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Guest-97084050D 4 yıl en beğenilen
Kullanıcının dötüne 400-500 lira girmesin diye kırılmaz camlı telefon üreten koca yürekli marka,adam gibi adam <3
1 Yanıt Yanıtla +45
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NeroWin 4 yıl
"Motorola'dan camı kırılmayan telefon" nedir ya? "Motorola DROID Turbo 2 tanıtıldı" yada "Motorola'dan kırılmaya karşı dayanıklı yeni bir cam teknolojisi" gibi olsa.

2 gün sonra "Motorola DROID Turbo 2 camı kırıldı" diye yeni bir haber yapmak zorunda kalabilirsin.
"Motorola'dan camı kırılmayan telefon" nedir ya? "Motorola DROID Turbo 2 tanıtıldı" yada "Motorola'dan kırılmaya karşı dayanıklı yeni bir cam teknolojisi" gibi...
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ergenius 4 yıl
İstisnasız iphone ,samsung, lg yapsaydı yapılan sohbet efsane cihaz süper batarya ,dayanıklı ve muhteşem tasarım olurdu neyse ki Motorola yapmış
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1 Avatar
adv11 4 yıl
Helal be samsungmus sonymis lgmis iphonemus hikaye adamin koydugu bataryaya bak yav
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Dijitalevren 4 yıl
Motorola isterse takla atsın satacağı Türkiye de belkide 1000 'i geçmez.
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alemburda34 4 yıl
İşkence videolari çıkar yakında.
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trkarapanda123asd 4 yıl
Türkiyeye uygun fiyatla gelsen çok satış yapıcaksın ama gelmiyorsun...
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Legend_84 4 yıl
Lenovonun cihazları satılıyor belki bu ve diğer modellerde Türkiyede satılmaya başlar.
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fthkn 4 yıl
Amerikan malları hep kaliteli. Çin malları ise dökülüyor. Bütün markaları. hangi platformda üretirlerse üretsinler amerikan malları zirveye oynuyor kalitede. Blackberry motorola apple.
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Oluruna Bırak! 4 yıl
Türkiye'ye gelmez.
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Patren 4 yıl
cihazın özellikleri çok iyi olmuş fiyatı biraz daha aşağa çeksiler süper olur
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Tuthan come on 4 yıl
Ekran değişmek çok pahalı zaten. Bir de bu cihazın ekranının oldu da kırıldığını düşünün
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KoşanBalık 4 yıl
Buradan motorolanin ulkeden kacmasina sebep olan uzanlara sevgilerimi iletiyorum
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cosica 4 yıl
kırışır kırılmaz bilemem ama kırıldığında kolaylıkla dış camı değiştirilebilecek bir telefon olsa çok iyi olur. servis komple değiştiriyor fahiş fiyat istiyor. merdiven altında yaptırıyorsun adamlar tamir esnasında kırılmasına bile garanti veremiyorlar. Allah göstermesin ama dış cam kırılma olayı başıma gelirsen kendim değiştireceğim bundan sonra.
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V4LKyR 4 yıl
Onu da kırarlar hacı. Öyle bir kırarlar ki, duramazsın.
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aycibin 4 yıl
canavar gibi telefon her açıdan.verizon'a geçesim geldi :)
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