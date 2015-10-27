Motorola'dan camı kırılmayan telefon

Uzun süre Google çatısı altında kaldıktan sonra Çinli Lenovo'ya satılan akıllı telefon devi Motorola, yatırımlarını artırarak devam ettiriyor. Lenovo'nun daha fazla önem vereceğini ve özerklik tanıyacağını ifade ettiği marka bugün iki önemli akıllı telefon modelinin daha lansmanını yaptı.





Bunlardan birisi olan Motorola DROID Turbo 2, Moto X ile başlayan yeni tasarım çizgilerini aynen devam ettiriyor. Arka bombeli ve desenli kapak ile ön cam arasında metal bir çerçeve yerleştirilmiş. Moto Maker sayesinde kullanıcılar arka kapağı, çerçeve rengini ve ön panel rengini diledikleri gibi belirleyebiliyor. Moto Maker ilk kez bir DROID ürününe sunulmuş durumda.





Cihazda bulunan 5.4 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğündeki AMOLED ekranın en önemli özelliği kırılmaz oluşu. Motorola yeni telefonunda ShatterShield teknolojisini kullanıyor. 5 ayrı katman istiflenerek hazırlanan bu yeni koruma kalkanı için Motorola 4 yıla kadar kırılmazlık garantisi veriyor. Küçük bir ayrıntı olarak dayanıklılık için esnek bir AMOLED ekran kullanıldığını belirtelim. Darbeyi absorbe etmek için esnemek zorunda olan bu ekranın kullanıcıya yansıyan bir esnekliği tabii ki yok.





Çizilmelere karşı dayanıklı ilk katmanın altında kırılmalara karşı dayanıklı ikinci katman yer alıyor. Daha sonra dokunmatik panel, AMOLED ekran ve en altta da bir alüminyum kasa bulunuyor. Böylece 5 katman tamamlanıyor ancak bu kadar yatırım 9.2mm kalınlığında bir kasayı sonuç veriyor. Gövde su sıçramalarına karşı nano malzemeler ile kaplanmış.





2Ghz saat hızında çalışan Snapdragon 810 yongasetinden gücünü alan Motorola DROID Turbo 2, 3GB RAM ve 32GB/64GB artırılabilir kapasite seçeneklerine sahip. Arka kısımda 21MP çözünürlüğünde çift tonlu LED flaş barındıran bir kamera yer alırken, ön tarafta ise 5MP çözünürlüğünde bir sensör bulunuyor. 3760mAh gücünde batarya ile bir günü rahatça çıkaran cihaz Android 6.0 güncellemesini önümüzdeki aylarda alacak. Motorola DROID Turbo 2 sadece Verizon operatörü için 624$ fiyat etiketi ile satılacak.

http://www.phonearena.com/news/Motorola-DROID-Turbo-2-is-announced-with-ShatterShield-display-Moto-Maker-customization-large-battery_id75146