Motorola'dan çift çekirdekli işlemcili ve 4.0-inç qHD ekranlı model: XT760

Motorola cephesinde akıllı telefon tanıtım trafiği sürüyor. Firma, yeni modeli XT760'ın basın duyurusunu Pekin'de gerçekleştirdi.

1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci (işlemcinin hangi mimariyi kullandığı belirtilmemiş), 768 MB RAM ve Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi üçlüsü desteğini arkasına alan XT760, 120.8 mm uzunluğunda, 64 mm genişliğinde, 9.88 mm kalınlığında ve 125 gram ağırlığında tasarıma sahip.





Ön yüzünde 4.0-inç boyutunda, 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana, dört adet dokunmaya duyarlı menü tuşuna ve VGA çözünürlüğünde kameraya yer verilen akıllı telefonun dahili depolama kapasitesi 2 GB. Kapasite microSD kartlarla yükseltilebiliyor.





Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS, Bluetooth 2.1, HDMI portu ve 3.5 mm'lik kulaklık girişine ev sahipliği yapan akıllı telefonun kamerası 8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor, 1080p video kaydı yapabiliyor. Kameraya loş mekanlarda çekim için LED flaş ve otomatik odaklama özellikleri eşlik ediyor.





Son olarak 1650 mAh'lik bataryanın yeterli görüldüğü Motorola XT760'ın hedefi Çin pazarı. İleri vadede XT760'ın Çin dışındaki pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı açıklanmamış.



http://mediacenter.motorola.com/Press-Releases/Motorola-Mobility-Introduces-Unmatched-Control-to-China-with-Motorola-XT760-3b15.aspx