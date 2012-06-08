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Motorola'dan çift çekirdekli işlemcili ve 4.0-inç qHD ekranlı model: XT760

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
10,3b
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10
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Motorola'dan çift çekirdekli işlemcili ve 4.0-inç qHD ekranlı model: XT760
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Motorola cephesinde akıllı telefon tanıtım trafiği sürüyor. Firma, yeni modeli XT760'ın basın duyurusunu Pekin'de gerçekleştirdi.
1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci (işlemcinin hangi mimariyi kullandığı belirtilmemiş), 768 MB RAM ve Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi üçlüsü desteğini arkasına alan XT760, 120.8 mm uzunluğunda, 64 mm genişliğinde, 9.88 mm kalınlığında ve 125 gram ağırlığında tasarıma sahip.

Ön yüzünde 4.0-inç boyutunda, 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana, dört adet dokunmaya duyarlı menü tuşuna ve VGA çözünürlüğünde kameraya yer verilen akıllı telefonun dahili depolama kapasitesi 2 GB. Kapasite microSD kartlarla yükseltilebiliyor.

Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS, Bluetooth 2.1, HDMI portu ve 3.5 mm'lik kulaklık girişine ev sahipliği yapan akıllı telefonun kamerası 8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor, 1080p video kaydı yapabiliyor. Kameraya loş mekanlarda çekim için LED flaş ve otomatik odaklama özellikleri eşlik ediyor.

Son olarak 1650 mAh'lik bataryanın yeterli görüldüğü Motorola XT760'ın hedefi Çin pazarı. İleri vadede XT760'ın Çin dışındaki pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı açıklanmamış.
Motorola'dan çift çekirdekli işlemcili ve 4.0-inç qHD ekranlı model: XT760
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http://mediacenter.motorola.com/Press-Releases/Motorola-Mobility-Introduces-Unmatched-Control-to-China-with-Motorola-XT760-3b15.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
bluetooth yavaş - NFC yok , İŞLEMCİ belli değil. Android 4.0 için bilgi bile paylaşmamışlar.
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_-_bluedragon_-_ 7 yıl
tasarım güzel
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DARTH_BLACK 7 yıl
orta sınıf için güzel bir ürün olur ama 700tl üstü fazla gelir bence.donanım özellikleri üst sınıf için kesinlikle uygun değil ama tasarımdan kurtarıyor işte.
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necros76 7 yıl
buna ICS gelmez kş zaten MOTOROLA AÇIKLAMIŞTI ıcs her telefona geç gelecek diye
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Miyamoto Musashi 7 yıl
şaka?
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MK* 7 yıl
çift çekirdekler standart hale geldi sayılır ama şu pil kapasitesini hala yükseltemediler
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xxxx1 7 yıl
Google, Motorola ile ne yapmaya çalışıyor anlaşılır gibi değil,hep üvey evlat muamele yapılırmı Motorola gibi firmaya...

yıl olmuş 2012 hala 2.3 versiyon...sanırım en sorunsuz ve stabil olduğu için geliyor çünkü 4.versiyonda hali hazırda çok sorun var denilmekte( yabancı forumlarda)...
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Pardus Linux 7 yıl
Motorola'da kendini tekrar etmeye başladı tasarımlar yinede güzel fakat donanım artık eski kalıyor üstüne yazılımda eski olunca alınabilirliği azalıyor...
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yuksek 7 yıl
Görünüm olarak bana Atrix'i çağrıştırdı. Donanımı da muhakkak hedef alınan fiyat, cihaz ve müşteri segmentine göredir. Fakat bu tarihte tanıtılan böyle bir telefonun Android 4.x ile çıkması daha mantıklı olurdu gibi geliyor bana. Güzel cihaz
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35fatih 7 yıl
böyle bir donanıma neden 2.3 ????
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