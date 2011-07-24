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Motorola'dan farklı tasarıma sahip QWERTY klavyeli cep telefonu: Motokey XT

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,3b
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13
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Motorola firması, üst segmentte yer alan Android işletim sistemli akıllı telefonlarını teknoloji meraklılarıyla buluşturmaya devam ederken, farklı tasarımlarıyla dikkat çeken java platformlu modeller geliştirmeyi de unutmuyor.
Brezilya pazarına 215$'dan (336 Real) merhaba diyen Motorola Motokey XT, 103 mm uzunluğunda, 60 mm genişliğinde, 9.9 mm kalınlığında tasarlanmış ve birden fazla GSM operatörü kullananlar için çift sim kart desteği sunuyor.
2.4-inç boyutunda ve 320 x 240 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip Motokey XT'nin kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Kamerasıyla 3 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen telefon, Wi-Fi ve Bluetooth gibi kablosuz bağlantı seçenekleriyle donatılmış. Bu bilgilere ek olarak 3.5 mm kulaklık girişi ile FM radyo özelliği unutulmayan Motorola Motokey XT'nin bataryası 250 dakikaya kadar konuşma, 200 saate kadar bekleme süresi sunuyor.

http://mediacenter.motorola.com/Content/Detail.aspx?ReleaseID=14166&NewsAreaID=2 Yorum Yaz
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Mühendis Kafası 8 yıl
farklı ama göz alışık olmayınca...
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Technotronic 8 yıl
tasarımı ilginç ve güzel
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jakops. 8 yıl
tasarımda fark yaratmışlar. açıkçası beğendim.
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mert1907 8 yıl
Benim hoşuma gitti şahsen tasarımı.
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SEO-Uzmanı 8 yıl
oldukça hoş ve orjinal bir tasarım görmeyeli epeyi bir zaman geçmiş doğrusu :)
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quzman 8 yıl
Dünyada hala 1100 gibi bir telefon satılabiliyorsa , bu telefon da gayet gerekli bir telefon ...
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umutarslan.com 8 yıl
sergentooo
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
ne farkı var? :D:D

renkli ekranlısı :D :D
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Duncan Idaho 8 yıl
Çok çirkin bir telefon olmuş bence. İnsan tasarımı yaparken biraz daha özenir.
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sergentooo 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

ne farkı var? :D:D
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.Predatör. 8 yıl
Haberde java platformlu bir telefon olduğu belirtiliyor. Android değil bu telefon.
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janparey 8 yıl
Orta seviye için güzel bir telefon.şimdilerde x3-02 ,5800 vb fiyat seviyesindeki telefonları düşünenler onların yanına bunu bir alternatif olarak ekleyebilirler eğer aynı fiyat seviyesinden giriş yaparsa.Ancak ekran boyutu konusunda arkadaşa katılıyorum bir android için artık o çözünürlük ve boyut yetersiz kalıyor ama fiyatı ve androidi düşünenler bu konuyu gözardı edebilir
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