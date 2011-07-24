Motorola'dan farklı tasarıma sahip QWERTY klavyeli cep telefonu: Motokey XT

Motorola firması, üst segmentte yer alan Android işletim sistemli akıllı telefonlarını teknoloji meraklılarıyla buluşturmaya devam ederken, farklı tasarımlarıyla dikkat çeken java platformlu modeller geliştirmeyi de unutmuyor.

Brezilya pazarına 215$'dan (336 Real) merhaba diyen Motorola Motokey XT, 103 mm uzunluğunda, 60 mm genişliğinde, 9.9 mm kalınlığında tasarlanmış ve birden fazla GSM operatörü kullananlar için çift sim kart desteği sunuyor.



2.4-inç boyutunda ve 320 x 240 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip Motokey XT'nin kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Kamerasıyla 3 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen telefon, Wi-Fi ve Bluetooth gibi kablosuz bağlantı seçenekleriyle donatılmış. Bu bilgilere ek olarak 3.5 mm kulaklık girişi ile FM radyo özelliği unutulmayan Motorola Motokey XT'nin bataryası 250 dakikaya kadar konuşma, 200 saate kadar bekleme süresi sunuyor.



http://mediacenter.motorola.com/Content/Detail.aspx?ReleaseID=14166&NewsAreaID=2