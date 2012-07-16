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Motorola'dan televizyon özelliğine sahip cep telefonu: Motogo!

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Cep telefonlarında televizyon özelliğine daha çok Çinli üreticilerde rastlıyoruz. Ancak benzer bir hamle Motorola cephesinden de geldi. Cep telefonu ile televizyon fonksiyonunu bir arada toplayan Motogo! bugün itibarıyla ortaya çıktı.
Suya ve toza dayanıklı tasarıma sahip olduğu açıklanan Motogo!, bünyesinde barındırdığı televizyon alıcısıyla ve anten donanımıyla dikkat çekiyor. Çift sim kart desteği sunan cep telefonunda, 3.2-inç boyutunda dokunmatik ekrana (çözünürlük belirtilmemiş) ve 2 GB dahili flash belleğe yer verilmiş. Kapasite, microSD kartlar yardımıyla yükseltilebiliyor.
Wi-Fi özelliği ve FM radyosu bulunan cep telefonu, 3 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabiliyor. Motorola Motogo!, yaklaşık 195$ fiyat etiketiyle Brezilya pazarına giriş yapacak.

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nurettinaz 7 yıl
Motorolanin bu ozgun urun anlayisi ilk gunden beri malzeme kalitesine onem vermesi ve muhendislerini bos isler yerine gercekten kullanici odakli islere sevketmesi benim hep takdirimi kazanmistir. Seviyorum sevdirmeye calisiyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
görüntüde kesip koymuşlar. :)
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darkaura 7 yıl
daha haberin yarinsa urunun latin amerika icin tasarlandigi anlasiliyor. cift sim kart, televizyon, futbollu urun fotosu... haberin sonundada brezilya diyor keza
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Technotronic 7 yıl
NOKİA NIN c serirsi telefonlarına benzemis
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By.Tolga 7 yıl
bir an pingphone mıydu neydi zottirik bir marka vardı ona bakar gibi oldum. anten de tam çin işi olmus yalnız.
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McGhoosT 7 yıl
Sokak telefoncularinda satilan cakma iphonelara benzemis onlarinda televizyonu var
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efe7182 7 yıl
Aslında bu teknoloji çoktan akıllı telefonlarda yerini almalıydı bence..Biraz farklılık değişik özellik olsun..Şahsen android telefonumda tv izlemek isterdim..
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triplepen 7 yıl
bizim yurtta yillar evvel turkmen ogrenciler bununla dizi izlerdi. o zamanlar alay ederdik turkmenler cok geri millet diye. megersem adamlar teknolojiye yon veriyormus.
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TavaSapı 7 yıl
E hadi herşeyi geçtim telefonda tv izleyeceğiz,3.2 inç nedir ? Bide çözünürlüğü belirtmemişler kesin çözünürlükte düşüktür.
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depelerx 7 yıl
Hemen de ekrana futbol yayını koymuşlar, sanki herkes futbol izliyormuş gibi...
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SystemApps 7 yıl
çinli olacaksa okumuş çinli olsun...
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