Motorola'dan televizyon özelliğine sahip cep telefonu: Motogo!

Cep telefonlarında televizyon özelliğine daha çok Çinli üreticilerde rastlıyoruz. Ancak benzer bir hamle Motorola cephesinden de geldi. Cep telefonu ile televizyon fonksiyonunu bir arada toplayan Motogo! bugün itibarıyla ortaya çıktı.



Suya ve toza dayanıklı tasarıma sahip olduğu açıklanan Motogo!, bünyesinde barındırdığı televizyon alıcısıyla ve anten donanımıyla dikkat çekiyor. Çift sim kart desteği sunan cep telefonunda, 3.2-inç boyutunda dokunmatik ekrana (çözünürlük belirtilmemiş) ve 2 GB dahili flash belleğe yer verilmiş. Kapasite, microSD kartlar yardımıyla yükseltilebiliyor.

Wi-Fi özelliği ve FM radyosu bulunan cep telefonu, 3 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabiliyor. Motorola Motogo!, yaklaşık 195$ fiyat etiketiyle Brezilya pazarına giriş yapacak.

