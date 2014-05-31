Motorola'nın 5.2 inçlik akıllı telefonu internete sızdırıldı

Motorola'nın bu yıl için daha büyük ekranlı bir Moto akıllı telefonu piyasaya süreceğine dair pek çok iddia ortalıkta dolaşırken, cihaza ait ilk görseller de internete düşmeye başladı.





Motorola'nın Moto X+1 şeklinde isimlendirme yapması beklenen yeni Phablet modeli Full HD çözünürlüğü ile firma açısından da bir ilki temsil edecek. Cihazın 5.2 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor.





Aynı Moto X modelinde olduğu gibi Moto X+1 modeli de 25 civarında arka kapak tasarım seçeneği ile gelecek. İlk satış bölgesinin ise ABD olacağı belirtiliyor. Benchmark skorlarından Snapdragon 800 yongasetine sahip olacağı görülen Moto X+1 modelinin 13MP çözünürlükte bir kamera taşıyacağı da iddialar arasında.





Lenovo'ya satışı ile birlikte ABD'deki tek akıllı telefon üretim tesisini kapatan Motorola'nın Moto X+1 modelini Çin'de ürettireceği tahmin ediliyor. Muhtemelen üretimi Lenovo üstlenecek. Hatırlanacağı üzere Moto X modelinin yüzde 75 civarında bileşenleri ABD'de üretilmiş ve bu açıdan bir ilke imza atmıştı. Moto X+1 modelinin bir iki ay içerisinde tanıtılması beklenirken fiyat konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.





http://www.phonearena.com/news/Moto-X1-claimed-again-to-be-Motorolas-first-phone-with-a-1080p-display-alleged-pictures-leak_id56673