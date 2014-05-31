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Motorola'nın 5.2 inçlik akıllı telefonu internete sızdırıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Motorola'nın 5.2 inçlik akıllı telefonu internete sızdırıldı
Motorola'nın bu yıl için daha büyük ekranlı bir Moto akıllı telefonu piyasaya süreceğine dair pek çok iddia ortalıkta dolaşırken, cihaza ait ilk görseller de internete düşmeye başladı.

Motorola'nın Moto X+1 şeklinde isimlendirme yapması beklenen yeni Phablet modeli Full HD çözünürlüğü ile firma açısından da bir ilki temsil edecek. Cihazın 5.2 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor. 

Aynı Moto X modelinde olduğu gibi Moto X+1 modeli de 25 civarında arka kapak tasarım seçeneği ile gelecek. İlk satış bölgesinin ise ABD olacağı belirtiliyor. Benchmark skorlarından Snapdragon 800 yongasetine sahip olacağı görülen Moto X+1 modelinin 13MP çözünürlükte bir kamera taşıyacağı da iddialar arasında. 

Lenovo'ya satışı ile birlikte ABD'deki tek akıllı telefon üretim tesisini kapatan Motorola'nın Moto X+1 modelini Çin'de ürettireceği tahmin ediliyor. Muhtemelen üretimi Lenovo üstlenecek. Hatırlanacağı üzere Moto X modelinin yüzde 75 civarında bileşenleri ABD'de üretilmiş ve bu açıdan bir ilke imza atmıştı. Moto X+1 modelinin bir iki ay içerisinde tanıtılması beklenirken fiyat konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.  
Motorola'nın 5.2 inçlik akıllı telefonu internete sızdırıldı


http://www.phonearena.com/news/Moto-X1-claimed-again-to-be-Motorolas-first-phone-with-a-1080p-display-alleged-pictures-leak_id56673 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
İyi bari alt üst boşlukları gittikçe azaltıyorlar ama hiçbir cihazları bir droid maxx olamayacak gibi duruyor
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DH Misafiri 5 yıl
Samsung Galaxy terk.
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kpln04 5 yıl
s3ten bile iğrenç
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LİVERPOOLYWNA 5 yıl
Maxx modeli ciksin bu ekranla
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ouzqan 5 yıl
S3 G2 karması çıkmış telefon bakalım fiyat ve özellikler netleşsin değerlendiririz.
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matmuhendisi 5 yıl
Batarya iyi olursa motorola efsanelerinden olur
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Guaire 5 yıl
LG, G3'ü piyasaya sürdüğünde satışlarını etkilemesin diye G2'yi çekerse Motorola'nın bu modeli bir alternatif olabilir.

Yalnız Moto G 200$'lık Moto G Türkiye'ye 800TL'den girdi. G2 ile benzer özelliklerde görünen böyle bir modelin G2'nin şu anki fiyatından pahalı olmasının ne anlamı olur?
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stalker(1979) 5 yıl
Yine ergenler basmış burayı kesin beni de eksileyecekler ama düşüncelerimi yazacağım. Eksi ile gözümü korkutamazlar:)
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General. 5 yıl
Bence gayet güzel duruyor son hali dahada güzel olur.
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ens.aslan 5 yıl
biri seri - ye bağlamış ://
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CeyX_X 5 yıl
Guzel degil
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Bison 5 yıl
Çirkin duruyo baştan yapsınlar.
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inexo 5 yıl
butonsuz s3
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