Motorola'nın 5.2 inçlik akıllı telefonu internete sızdırıldı

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Motorola'nın bu yıl için daha büyük ekranlı bir Moto akıllı telefonu piyasaya süreceğine dair pek çok iddia ortalıkta dolaşırken, cihaza ait ilk görseller de internete düşmeye başladı.
Motorola'nın Moto X+1 şeklinde isimlendirme yapması beklenen yeni Phablet modeli Full HD çözünürlüğü ile firma açısından da bir ilki temsil edecek. Cihazın 5.2 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor.
Aynı Moto X modelinde olduğu gibi Moto X+1 modeli de 25 civarında arka kapak tasarım seçeneği ile gelecek. İlk satış bölgesinin ise ABD olacağı belirtiliyor. Benchmark skorlarından Snapdragon 800 yongasetine sahip olacağı görülen Moto X+1 modelinin 13MP çözünürlükte bir kamera taşıyacağı da iddialar arasında.
Lenovo'ya satışı ile birlikte ABD'deki tek akıllı telefon üretim tesisini kapatan Motorola'nın Moto X+1 modelini Çin'de ürettireceği tahmin ediliyor. Muhtemelen üretimi Lenovo üstlenecek. Hatırlanacağı üzere Moto X modelinin yüzde 75 civarında bileşenleri ABD'de üretilmiş ve bu açıdan bir ilke imza atmıştı. Moto X+1 modelinin bir iki ay içerisinde tanıtılması beklenirken fiyat konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.
http://www.phonearena.com/news/Moto-X1-claimed-again-to-be-Motorolas-first-phone-with-a-1080p-display-alleged-pictures-leak_id56673 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yalnız Moto G 200$'lık Moto G Türkiye'ye 800TL'den girdi. G2 ile benzer özelliklerde görünen böyle bir modelin G2'nin şu anki fiyatından pahalı olmasının ne anlamı olur?
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