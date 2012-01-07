Motorola'nın Android işletim sistemli yeni modeli XT535 gün ışığına çıktı

Motorola cephesinde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Amerikalı üreticinin Android işletim sistemli yeni modeli XT535 gün ışığına çıktı.

Gelen bilgilere göre 115 mm uzunluğunda, 58 mm genişliğinde ve 11.9 mm kalınlığında tasarlanan XT535'e, Qualcomm MSM7227A işlemcisi güç veriyor. İşlemcinin, Defy Mini'nin aksine 800 MHz'de çalışacağı ihtimali üzerinde duruluyor. Bu bilgilere ek olarak ekran çözünürlüğünün 480 x 854 piksel (FWVGA), kameranın ise 5 megapiksel olduğu dile getiriliyor.



Motorola XT535'in ne zaman resmiyet kazanacağı henüz belirsizliğini koruyor.

