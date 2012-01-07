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Motorola'nın Android işletim sistemli yeni modeli XT535 gün ışığına çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
14b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Motorola cephesinde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Amerikalı üreticinin Android işletim sistemli yeni modeli XT535 gün ışığına çıktı.
Gelen bilgilere göre 115 mm uzunluğunda, 58 mm genişliğinde ve 11.9 mm kalınlığında tasarlanan XT535'e, Qualcomm MSM7227A işlemcisi güç veriyor. İşlemcinin, Defy Mini'nin aksine 800 MHz'de çalışacağı ihtimali üzerinde duruluyor. Bu bilgilere ek olarak ekran çözünürlüğünün 480 x 854 piksel (FWVGA), kameranın ise 5 megapiksel olduğu dile getiriliyor.
Motorola XT535'in ne zaman resmiyet kazanacağı henüz belirsizliğini koruyor.

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IL EST MON COCAINE 7 yıl en beğenilen
Ortalık model çöğlüğüne döndü,bir birinden ufak tasarım detayları dışında tek farkı olmayan çöpler !
Şu tasarıma bak
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DH Misafiri 7 yıl
Ben V 360 serisini kullandım.Telefon telefon değil adeta süpermendi.HTC'nin çkmediği terde V360 çekti, hem de süper billur gibi sesiyle.yazılımındanmı yoksa başka bişeydenmi bilmem ama piyasada olsa yine alırım.Tillahi alırım.Bu XT35 deki yorumcularda piyasadaki yorumcular gibi birbirinin aynı.Tornadan çıkıp buradaki yorumlarda yerini almış hepisi.Bi de kullanın sonra konuşun.Her naneye maydanoz bulmayın.HTC bile bunun yanında hem vallahi hem billahi iyi çekmedi diyorum yaa.Tillahi de böyle.V360 süperdi.
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DH Misafiri 7 yıl
adamlar işi biliyor yine patlattılar bir model birtek biz yapamıyoruz böyle bir telefon www.rastgelefilm.com
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E_Aydin35 7 yıl
Yanlış anlamayın ama bu telefonu hangi sazan alır şimdi 2012 yılındayız motorolanın ürünü işte:(
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ErshaNKuNeRy 7 yıl
bilidiğimiz Defy debn tasarım olarak tek farkı arka klips metal
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nightsoldier 7 yıl
tasarım htcnin kopyası özelliklerde nokianin. Birde 700 ila 800 lira isterler bunun için.
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Miyamoto Musashi 7 yıl
Adamlar bıkmadı ya 600-800mhz lik telefomlardan. Kardeşim 10 çeşit modeliniz var 800 mhz lik. Aşın artık şunu 1ghz ayıp ya..
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MaSSive 7 yıl
Htc Evo 3D nin ebatlar haric neredeyse birebir kopyasi olmus.

Suan Motorola nin tek alinacak modeli benim icin Droid Razr dir.

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Recharged 7 yıl
Kopya tasarımlar yerine daha farklı tasarımlar çıkartmalı firmalar artık.Neredeyse HTC ile bire bir aynı.
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lazkopat_6144 7 yıl
Aga bu htc olmuş ya.Sanki htc çok düzgün tasarım yapıyoda bi de çakmasını yapmışlar.
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fearles46 7 yıl
İşte apple bunu yapmıyor her model ve gruplarında ayrı tasarımlar ınsanların onune aklı karısacak yada ustun ozellıklı bı cıhaz cıkarıp 1 ay sonra yenısını cıkarmıyor evet ıphone pahalı ama bırde su yandan dusunun galaxy S 600 tl cıvarına kadar dustu deger kaybettı nıye bır ust modelı cıktı dıye adam onu zamanında 1.500 alıyor sonra zarar edıyor ustunede yok guncellemeye yetmıyor yok su olmuyor cart curt en azından ıphone alındıgı zaman rahat 3 sene ınsanlara rahat rahat yetecek donanımı ve guncellemeyı verıyor. NOT:Aplle fanı degılım ama gercekten Apple bunu basarıyor
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free4200 7 yıl
Bu kadar model yapıyosunuz bari bir işe yarasın. Bir tane modeliniz olsun ama adam gibi telefon olsun. Apple haksız rekabetçi gibi gözüksede model tutundurmada en iyi olduğu kesin..
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mert1907 7 yıl
Tasarım rezalet.Hadi yapıyon bari ekranın altında o kadar boşluk bırakma.Şöyle ince çerçeveli bi cihaz yapmak çok mu zor.
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