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Motorola'nın 'Dinara' kod adlı telefonuna ait olduğu iddia edilen bir görüntü sızdı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,7b
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Henüz 2012 yılı amiral gemi akıllı telefonu hakkında herhangi bir duyuru gerçekleştirmeyen Motorola, yakında sessizliğini bozabilir. The Verge sitesi, tecrübeli üreticinin Dinara kod adlı cihazına ait bir görüntü ve bazı detaylar paylaştı. Amerika'nın AT&T operatörüyle birlikte satılacağı bilinen Dinara, Atrix serisinin üçüncü modeli olarak karşımıza çıkabilir. 
4.5 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel çözünürlüklü ekran ve Motorola'nın büyük beğeni toplayan 3300 mAh'lik piliyle donatılan Atrix 3, Android 4.0 Ice Cream Sandwich sürümüne sahip olacak. Ekran üzerinde dolaşım butonları ihtiva etmesi sebebiyle ön paneli tamamen tuşsuz. Ayrıca MotoBlur kullanıcı arayüzü de önceki yazılımlara göre nispeten daha sade görünüyor.
AT&T'nin 4G LTE iletişim teknolojisini destekleyecek Dinara, Atrix 3 ismiyle resmiyet kazanacak olursa daha gelişmiş bir çipsetle geleceğini düşünüyoruz. Çünkü ilk Atrix modeli NVIDIA Tegra 2, ikincisi ise; Texas Instruments'in OMAP4430 çipini taşıyordu. Üçüncü modelde Intel Atom veya Qualcomm Snapdragon S4 serisi bir yongaya yer verilmesi kuvvetle muhtemel.
Sızan görüntüdeki saat aracı, 26 Temmuz'u gösteriyor. Bu tarih Dinara'nın çıkış tarihi olabilir. Fakat kesin birşey söylemek için erken. Önümüzdeki haftalarda bir basın duyurusu ya da AT&T ile ortak hazırlanacak bir etkinlikte resmiyet kazanabilir.  

http://www.theverge.com/2012/6/8/3072771/motorola-dinara-atrix-3-att Yorum Yaz
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playmaker10 7 yıl en beğenilen
Motorola iyi işler çıkarıyor. Şıklık desen var, donanım desen var, batarya desen var, daha nolsun
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DH Misafiri 7 yıl
Ah bir de Türkiye'de bulabilsek... :(
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Sharelock 7 yıl
Tasarım ve donanım iyi.
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Bilal Akgündüz 7 yıl
psychô
4.5 inç ergonomi açısından biraz büyük değil mi?

RAZR ya da Razr Maxx'tan pek büyük değildir. Çünkü ekranın altındaki fiziksel butonlar yerine ekran 4.5 inçe çıkarılıp ekran üzerine butonlar eklenmiş, hem ekran daha büyük hem de aynı boyutta. Sonuçta 4.8 inç ekranlı Galaxy S III'ü bile Xperia S boyutlarında tasarlayabildi Samsung, 3300mAh'i 8. küsür mm'ye sığdıran Motorola daha iyisini yapar :)
1 Yanıt Yanıtla +2
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psychô 7 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz

RAZR ya da Razr Maxx'tan pek büyük değildir. Çünkü ekranın altındaki fiziksel butonlar yerine ekran 4.5 inçe çıkarılıp ekran üzerine butonlar eklenmiş, hem ekran daha büyük hem de aynı boyutta. Sonuçta 4.8 inç ekranlı Galaxy S III'ü bile Xperia S boyutlarında tasarlayabildi Samsung, 3300mAh'i 8. küsür mm'ye sığdıran Motorola daha iyisini yapar :)

4.0 inçten sonrası bana itici geldiği için 4.5 inç yazısını görünce, fiziksel tuşların olmaması o kadar dikkatimi çekmemiş :) Tamamen katılıyorum.
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` quaD. 7 yıl
Bu alınır. Batarya iyi
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psychô 7 yıl
4.5 inç ergonomi açısından biraz büyük değil mi?
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Bilal Akgündüz 7 yıl
Stanislas Xavier

3300 mah !Umarım işlemci olarak tegra 3 kullanmaz..

Henüz Tegra+ çıkmadı yani 4G LTE'nin verimli bir şekilde kullanılabileceği bir Tegra çipseti mevcut değil. Intel Atom serisinde de destekli çip piyasaya sürülmedi fakat iki şirket çok yıllı ortaklık anlaşması imzaladığı için Motorola'ya erken kullanım önceliği verilmiş olabilir.
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aziz77 7 yıl
fena olmamış...
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Şehr-i Hüzün 7 yıl
Yemin ederim Dilara diye okudum.

Neyse eski bir Motorola kullanıcısı olarak, sağlam cihazlar bekliyorum. Bu model de seriye katılmış, hoş olmuş. Cihazın ana ekranını çok beğendim, motoblur arayüzü güzel işler çıkartıyor. 3300mAh pil de bataryayı sömüren Android'e çare olacaktır.
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Stanislas Xavier 7 yıl

3300 mah !Umarım işlemci olarak tegra 3 kullanmaz..
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Lord Melkor 7 yıl
Adamlarin batarya mantigina hastayim diger tellerin iki kati batarya ne yaparsan yap bir gue bitiremezsinn
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_-_bluedragon_-_ 7 yıl
motorola sağlam geliyor ama satması için fiyatının diğerlerine göre biraz ucuz olması lazım
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