Motorola'nın 'Dinara' kod adlı telefonuna ait olduğu iddia edilen bir görüntü sızdı

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Henüz 2012 yılı amiral gemi akıllı telefonu hakkında herhangi bir duyuru gerçekleştirmeyen Motorola, yakında sessizliğini bozabilir. The Verge sitesi, tecrübeli üreticinin Dinara kod adlı cihazına ait bir görüntü ve bazı detaylar paylaştı. Amerika'nın AT&T operatörüyle birlikte satılacağı bilinen Dinara, Atrix serisinin üçüncü modeli olarak karşımıza çıkabilir.
4.5 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel çözünürlüklü ekran ve Motorola'nın büyük beğeni toplayan 3300 mAh'lik piliyle donatılan Atrix 3, Android 4.0 Ice Cream Sandwich sürümüne sahip olacak. Ekran üzerinde dolaşım butonları ihtiva etmesi sebebiyle ön paneli tamamen tuşsuz. Ayrıca MotoBlur kullanıcı arayüzü de önceki yazılımlara göre nispeten daha sade görünüyor.
AT&T'nin 4G LTE iletişim teknolojisini destekleyecek Dinara, Atrix 3 ismiyle resmiyet kazanacak olursa daha gelişmiş bir çipsetle geleceğini düşünüyoruz. Çünkü ilk Atrix modeli NVIDIA Tegra 2, ikincisi ise; Texas Instruments'in OMAP4430 çipini taşıyordu. Üçüncü modelde Intel Atom veya Qualcomm Snapdragon S4 serisi bir yongaya yer verilmesi kuvvetle muhtemel.
Sızan görüntüdeki saat aracı, 26 Temmuz'u gösteriyor. Bu tarih Dinara'nın çıkış tarihi olabilir. Fakat kesin birşey söylemek için erken. Önümüzdeki haftalarda bir basın duyurusu ya da AT&T ile ortak hazırlanacak bir etkinlikte resmiyet kazanabilir.
http://www.theverge.com/2012/6/8/3072771/motorola-dinara-atrix-3-att Yorum Yaz Paylaş Tweetle
RAZR ya da Razr Maxx'tan pek büyük değildir. Çünkü ekranın altındaki fiziksel butonlar yerine ekran 4.5 inçe çıkarılıp ekran üzerine butonlar eklenmiş, hem ekran daha büyük hem de aynı boyutta. Sonuçta 4.8 inç ekranlı Galaxy S III'ü bile Xperia S boyutlarında tasarlayabildi Samsung, 3300mAh'i 8. küsür mm'ye sığdıran Motorola daha iyisini yapar :)
4.0 inçten sonrası bana itici geldiği için 4.5 inç yazısını görünce, fiziksel tuşların olmaması o kadar dikkatimi çekmemiş :) Tamamen katılıyorum.
Henüz Tegra+ çıkmadı yani 4G LTE'nin verimli bir şekilde kullanılabileceği bir Tegra çipseti mevcut değil. Intel Atom serisinde de destekli çip piyasaya sürülmedi fakat iki şirket çok yıllı ortaklık anlaşması imzaladığı için Motorola'ya erken kullanım önceliği verilmiş olabilir.
Neyse eski bir Motorola kullanıcısı olarak, sağlam cihazlar bekliyorum. Bu model de seriye katılmış, hoş olmuş. Cihazın ana ekranını çok beğendim, motoblur arayüzü güzel işler çıkartıyor. 3300mAh pil de bataryayı sömüren Android'e çare olacaktır.
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