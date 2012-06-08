Motorola'nın 'Dinara' kod adlı telefonuna ait olduğu iddia edilen bir görüntü sızdı

Henüz 2012 yılı amiral gemi akıllı telefonu hakkında herhangi bir duyuru gerçekleştirmeyen Motorola, yakında sessizliğini bozabilir. The Verge sitesi, tecrübeli üreticinin Dinara kod adlı cihazına ait bir görüntü ve bazı detaylar paylaştı. Amerika'nın AT&T operatörüyle birlikte satılacağı bilinen Dinara, Atrix serisinin üçüncü modeli olarak karşımıza çıkabilir.

4.5 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel çözünürlüklü ekran ve Motorola'nın büyük beğeni toplayan 3300 mAh'lik piliyle donatılan Atrix 3, Android 4.0 Ice Cream Sandwich sürümüne sahip olacak. Ekran üzerinde dolaşım butonları ihtiva etmesi sebebiyle ön paneli tamamen tuşsuz. Ayrıca MotoBlur kullanıcı arayüzü de önceki yazılımlara göre nispeten daha sade görünüyor.

AT&T'nin 4G LTE iletişim teknolojisini destekleyecek Dinara, Atrix 3 ismiyle resmiyet kazanacak olursa daha gelişmiş bir çipsetle geleceğini düşünüyoruz. Çünkü ilk Atrix modeli NVIDIA Tegra 2, ikincisi ise; Texas Instruments'in OMAP4430 çipini taşıyordu. Üçüncü modelde Intel Atom veya Qualcomm Snapdragon S4 serisi bir yongaya yer verilmesi kuvvetle muhtemel.

Sızan görüntüdeki saat aracı, 26 Temmuz'u gösteriyor. Bu tarih Dinara'nın çıkış tarihi olabilir. Fakat kesin birşey söylemek için erken. Önümüzdeki haftalarda bir basın duyurusu ya da AT&T ile ortak hazırlanacak bir etkinlikte resmiyet kazanabilir.

http://www.theverge.com/2012/6/8/3072771/motorola-dinara-atrix-3-att