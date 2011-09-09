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Motorola'nın dayanıklı telefonu Wilder, 89 Euro fiyatla İtalya'da satışa sunuluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,3b
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14
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Motorola'nın dayanıklı telefonu Wilder, 89 Euro fiyatla İtalya'da satışa sunuluyor
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Cep telefonu üreticileri zorlu koşullarda çalışanlara veya hayatı hızlı yaşayanlara özel çözümler geliştirmeye devam ediyor. Motorola, suya ve toza karşı dayanıklı tasarıma sahip Wilder'ın bu aydan itibaren, vergiler dahil 89 Euro fiyat etiketiyle İtalya pazarına giriş yapacağını resmi olarak duyurdu.
Java platformunu kullanan Wilder'ın, Motorola tarafından alt segmentte konumlandırıldığını görmekteyiz. Çift band GSM şebekesi desteği veren cep telefonu, 2.8-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde dokunmatik resistif ekran, Facebook / Myspace / Youtube / Twitter entegrasyonu, FM radyo, MP3 / AAC / AAC + / eAAC + /AMR NB / AMR WB / Midi / WAV dosyalarını oynatabilme, 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 15 FPS video kaydı, 5 MB dahili bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, 3.5 mm jak girişi, Bluetooth, microUSB portu, mini uyarı ekranı ve 910 mAh batarya gibi nitelikleri bünyesinde barındırmakta. Batarya, firmanın belirttiğine göre 255 saate varan bekleme, 575 dakikaya varan konuşma süresi sunmakta.
Motorola'nın dayanıklı telefonu Wilder, 89 Euro fiyatla İtalya'da satışa sunuluyor
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Motorola'nın dayanıklı telefonu Wilder, 89 Euro fiyatla İtalya'da satışa sunuluyor
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http://mediacenter.motorola.com/content/detail.aspx?ReleaseID=14304&NewsAreaID=2 Yorum Yaz
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Stanislas Xavier 8 yıl
playXr
resisitif ekranlar kapasitiflere göre daha dayanıklılar...

nasıl daha dayanıklı oluyor ciddi olarak soruyorum biri açıklarsa makbule geçer ????????????????
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Mühendis Kafası 8 yıl Stanislas Xavier
sis xvier

playXr

resisitif ekranlar kapasitiflere göre daha dayanıklılar...


nasıl daha dayanıklı oluyor ciddi olarak soruyorum biri açıklarsa makbule geçer ????????????????


dokunmatik ekran teknolojilerini araştırırken okumuştum, dış ortam koşullarına ve ağır kirlilik şartlarına dayanıklı olduğunu söylüyordu arkadaş

bilgisayarogren.com/...
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silver021 8 yıl
resistif dokunmatik birdaha hayatta almam. tasarım harikası bir telefon ancak resistif dokunmatikler 1 yıl kullanımdan at çöpe gitsin mantığına giriyor. kapasitifi ömür boyu kullanabilirsin ama resistif bir süre sonra çığırından çıkıyor algılama problemi yaşanıyor.
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Lepanto 8 yıl
Ekrandan ayrı bir şekilde telefonun ön tarafının sağ altına konumlandırılan durum göstergesi hoş olmuş, yenilikçi bir fikir en azından
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quzman 8 yıl
NeverJames
Türkiyeye 300 tl den gelir ve alternatif olarak samsung galaxy s var yani yine bamya motorola

300 TL'ye Galaxy S ?
Nerde acep toptan alalım :)
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skid_row 8 yıl
Tipi güzel ama sevmedim açıkçası farklı bi kitleye ulaşılmak istenmiş. Ucuz bi telefon aliyim uzun süre gitsin gibisinden... Defy 2 yapsalar aynı hatta daha sağlam bi şekilde buna bi dual core koysalar yine klasında tek ve ilk olsa süper olurdu...
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danGerfuLL 8 yıl quzman
quzman

NeverJames

Türkiyeye 300 tl den gelir ve alternatif olarak samsung galaxy s var yani yine bamya motorola


300 TL'ye Galaxy S ?
Nerde acep toptan alalım :)





LG P350 olsa neyse.
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JohnLord 8 yıl
Türkiyeye 300 tl den gelir ve alternatif olarak samsung galaxy s var yani yine bamya motorola
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CarLighT 8 yıl
makul fiyatta telefon arayanlar için birebir
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Mühendis Kafası 8 yıl
resisitif ekranlar kapasitiflere göre daha dayanıklılar...
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alito 8 yıl
resistif ekran mı kaldı be abi, hangi devirde yaşıyorsun sen motorola?
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fuckulteli 8 yıl
Tasarım güzel ama ekranda telefon kadar dayanıklı mı yoksa en zayıf noktası ekranı mı oluyor bu telefonun :/
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acbold 8 yıl
iyi güzelde resesif ekranı koyup millete işkence çektirmektense tuş koysaydı altına.ekranıda ufaltsaydı...
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St Batuhan 8 yıl
Motorola? :/ Nese tasarım iyi geldi bana, ek gösterge koymak gibi değişimler hoşuma gittiğinden sanırım :) Samsung kare telefon üretmektense en azından benzeyen ürünlernde böyle değişimler yapsa daha etkin kalabilir davalarda sanırsam :) bkz. Almanya yasağı :)
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