Motorola'nın dayanıklı telefonu Wilder, 89 Euro fiyatla İtalya'da satışa sunuluyor

Cep telefonu üreticileri zorlu koşullarda çalışanlara veya hayatı hızlı yaşayanlara özel çözümler geliştirmeye devam ediyor. Motorola, suya ve toza karşı dayanıklı tasarıma sahip Wilder'ın bu aydan itibaren, vergiler dahil 89 Euro fiyat etiketiyle İtalya pazarına giriş yapacağını resmi olarak duyurdu.



Java platformunu kullanan Wilder'ın, Motorola tarafından alt segmentte konumlandırıldığını görmekteyiz. Çift band GSM şebekesi desteği veren cep telefonu, 2.8-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde dokunmatik resistif ekran, Facebook / Myspace / Youtube / Twitter entegrasyonu, FM radyo, MP3 / AAC / AAC + / eAAC + /AMR NB / AMR WB / Midi / WAV dosyalarını oynatabilme, 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 15 FPS video kaydı, 5 MB dahili bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, 3.5 mm jak girişi, Bluetooth, microUSB portu, mini uyarı ekranı ve 910 mAh batarya gibi nitelikleri bünyesinde barındırmakta. Batarya, firmanın belirttiğine göre 255 saate varan bekleme, 575 dakikaya varan konuşma süresi sunmakta.









http://mediacenter.motorola.com/content/detail.aspx?ReleaseID=14304&NewsAreaID=2