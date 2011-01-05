Motorola'nın en güçlü telefonu ATRIX 4G: Çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM ve Android 2.2

Google'ın mobil işletim sistemi Android ile yeniden yükselişe geçen cep telefonu üreticileri kervanına katılan Motorola, çift çekirdekli işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alarak pazardaki pek çok rakibi arasından sıyrılan akıllı telefonu Atrix 4G'yi sergilendi ve Motorola yetkililerince yapılan sunum Engadget kameralarına yakalandı.

AT&T aracılığıyla teknoloji meraklılarıyla buluşturulması beklenen Atrix 4G, Motorola tarafından ''dünyanın en güçlü akıllı telefonu'' olarak değerlendiriliyor, Android'in 2.2 ''Froyo'' versiyonunu kullanıyor ve 16 GB dahili flash bellekle birlikte geliyor. Akıllı telefonun kapasitesini bellek kartları aracılığıyla 48 GB'a kadar arttırabiliyoruz. HTML5 ve Adobe Flash desteği de sunan akıllı telefonla ilgili yeni detaylar açıklandıkça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.

http://www.engadget.com/2011/01/05/motorola-atrix-4g-announced-for-atandt/