Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola'nın en güçlü telefonu ATRIX 4G: Çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM ve Android 2.2

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
20,7b
1
18
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google'ın mobil işletim sistemi Android ile yeniden yükselişe geçen cep telefonu üreticileri kervanına katılan Motorola, çift çekirdekli işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alarak pazardaki pek çok rakibi arasından sıyrılan akıllı telefonu Atrix 4G'yi sergilendi ve Motorola yetkililerince yapılan sunum Engadget kameralarına yakalandı.

AT&T aracılığıyla teknoloji meraklılarıyla buluşturulması beklenen Atrix 4G, Motorola tarafından ''dünyanın en güçlü akıllı telefonu'' olarak değerlendiriliyor, Android'in 2.2 ''Froyo'' versiyonunu kullanıyor ve 16 GB dahili flash bellekle birlikte geliyor. Akıllı telefonun kapasitesini bellek kartları aracılığıyla 48 GB'a kadar arttırabiliyoruz. HTML5 ve Adobe Flash desteği de sunan akıllı telefonla ilgili yeni detaylar açıklandıkça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.

Motorola'nın en güçlü telefonu ATRIX 4G: Çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM ve Android 2.2
Tam Boyutta Gör
Motorola'nın en güçlü telefonu ATRIX 4G: Çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM ve Android 2.2
Tam Boyutta Gör
Motorola'nın en güçlü telefonu ATRIX 4G: Çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM ve Android 2.2
Tam Boyutta Gör
Motorola'nın en güçlü telefonu ATRIX 4G: Çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM ve Android 2.2
Tam Boyutta Gör
Motorola'nın en güçlü telefonu ATRIX 4G: Çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM ve Android 2.2
Tam Boyutta Gör
Motorola'nın en güçlü telefonu ATRIX 4G: Çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM ve Android 2.2
Tam Boyutta Gör

http://www.engadget.com/2011/01/05/motorola-atrix-4g-announced-for-atandt/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
1 ghz çift çekirdek 1 gbt ram 1930 mah pil ve 540 * 960 ekran ne demek ya..ben böyle bir hamleyi samsung dan beklerdim açıkcası her nekadar samsung'u sevmesemde donanım olarak çok yüksek ürünler çıkarıyorlar..ama görünen o ki motorola son noktayı koymuş..bu gidişle iphone 5 ,iphone 4 kadar tutulmayacak galiba..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
homebird 8 yıl
Benim Netbooktan hızlıdır bu:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Obscurus 8 yıl
Motorola yeniden uyanışa geçti herhalde.


Umarım böyle devam eder de piyasaya daha fazla hakim olur. Cidden telefonun özellikleri baş döndürücü olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Efe 8 yıl

..Knight..
Android'in 2.2 ''Eclair'' versiyonunu kullanıyor


froyo olmasın ???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
butchertheidiot 8 yıl
çok iyi telefon benim bilgisayarı geçmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bizonnn 8 yıl
pc, laptop, psp, cart curt ne varsa bi tarafa itilecek, artık tüm odak noktası akıllı telefonlara olacak kesın.
araba, bilgisayar, cep telefonu piyasası insanları sömüren bermuda üçgenidir.
çünkü, en iyi araştırmayı yapıp piyasanın en iyisini alsanda, en geç bir sene sonra ilk 3 te süper özellikli farklı ürünler olabiliyo.
o yüzden alıcan satıcan abi :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orhan azeri 8 yıl
4g destegi oldugu icin Turkiyede kullanilmayacak . motorola olympus ne zaman cikicak bilgisi olan varmi cift cekirdekli olucagi yonunde soylentiler geziyor Turkiye icin o uygun olir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 8 yıl
özellikleri bas döndürücu:-)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Skörtıl_Nimo 8 yıl
adamlar yapıyor hacı :D ama unutmayalaım 3310 larda ilk çıktıgında cok buyuk ses yarattı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şehr-i Hüzün 8 yıl
Lg Optimus 2x , Sony Ericsson Xperıa Arc ve bu cihaz arasında büyük bir rekabet olacağa benziyor.
@MEMO1 'in dediği gibi, 3310'da zamanında öyleyidi.
Telefonlar artık telefonluktan çıktı. Taşıyabileceğiniz her teknolojiyi içerisinde barındırıyorlar artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kirmizibulten 8 yıl
birkac bilgi daha:

telefonun cozunurlugu 540 x 960 ve devasa 1930mAh batarya. 10.9-millimetre kalinliginda.ayrica bu telefonda daha once belki hic gormediginiz laptop dock aksesuari destegide var.bu sayede telefonunuzu bir laptop a donusturup mouse klavye desteginin yaninda full html5 ve firefox deneyimi de yasanacakmis.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 8 yıl
Woow o ne yaa öyle çift çekirdek ve 1gb ram donanım olarak gercekten çok güçlü... Ancak yine son sözü fiyat söyler...TR de fiyatı ne kadar olur acaba???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trakya1923 8 yıl
:| 4 ay önce sıfırı 1.5oo tl'ye 2.eli 1000 tl yurtdışı 1200 tl olan htc HD 2'ler şimdi 600 tl'ye kadar düştü .
bu gidişle :D 2011 ikinci yarısının başında yeni modeller çıkmasıyla şimdi çıkan telefonları yarı fiyata alabileceğiz. akıllı telefon piyasası gerçkten baş döndürücüü bi hızla gelişiyor. aklı olan 5-6 boy akıllı bir telefon almaz bekler :p şimdi beğendiği +1000tl olan telefonlar 5-6 ay sonra yarı yarıya düşüş yaşacağı garanti gibi :D
akıllı telefonlasrın hızına şu 2 yıl içinde yetişmemiz imkansız gibi görünüyor :p
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
20663 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, motorola
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Gigabyte GA-P67A-UD7 anakart video inceleme 8 yıl DH Özel: Gigabyte Hız Aşırtmayı Anlatıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim