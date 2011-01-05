Motorola'nın en güçlü telefonu ATRIX 4G: Çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM ve Android 2.2

Google'ın mobil işletim sistemi Android ile yeniden yükselişe geçen cep telefonu üreticileri kervanına katılan Motorola, çift çekirdekli işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alarak pazardaki pek çok rakibi arasından sıyrılan akıllı telefonu Atrix 4G'yi sergilendi ve Motorola yetkililerince yapılan sunum Engadget kameralarına yakalandı.
AT&T aracılığıyla teknoloji meraklılarıyla buluşturulması beklenen Atrix 4G, Motorola tarafından ''dünyanın en güçlü akıllı telefonu'' olarak değerlendiriliyor, Android'in 2.2 ''Froyo'' versiyonunu kullanıyor ve 16 GB dahili flash bellekle birlikte geliyor. Akıllı telefonun kapasitesini bellek kartları aracılığıyla 48 GB'a kadar arttırabiliyoruz. HTML5 ve Adobe Flash desteği de sunan akıllı telefonla ilgili yeni detaylar açıklandıkça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.
http://www.engadget.com/2011/01/05/motorola-atrix-4g-announced-for-atandt/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Umarım böyle devam eder de piyasaya daha fazla hakim olur. Cidden telefonun özellikleri baş döndürücü olmuş.
froyo olmasın ???
araba, bilgisayar, cep telefonu piyasası insanları sömüren bermuda üçgenidir.
çünkü, en iyi araştırmayı yapıp piyasanın en iyisini alsanda, en geç bir sene sonra ilk 3 te süper özellikli farklı ürünler olabiliyo.
o yüzden alıcan satıcan abi :D
@MEMO1 'in dediği gibi, 3310'da zamanında öyleyidi.
Telefonlar artık telefonluktan çıktı. Taşıyabileceğiniz her teknolojiyi içerisinde barındırıyorlar artık.
telefonun cozunurlugu 540 x 960 ve devasa 1930mAh batarya. 10.9-millimetre kalinliginda.ayrica bu telefonda daha once belki hic gormediginiz laptop dock aksesuari destegide var.bu sayede telefonunuzu bir laptop a donusturup mouse klavye desteginin yaninda full html5 ve firefox deneyimi de yasanacakmis.
bu gidişle :D 2011 ikinci yarısının başında yeni modeller çıkmasıyla şimdi çıkan telefonları yarı fiyata alabileceğiz. akıllı telefon piyasası gerçkten baş döndürücüü bi hızla gelişiyor. aklı olan 5-6 boy akıllı bir telefon almaz bekler :p şimdi beğendiği +1000tl olan telefonlar 5-6 ay sonra yarı yarıya düşüş yaşacağı garanti gibi :D
akıllı telefonlasrın hızına şu 2 yıl içinde yetişmemiz imkansız gibi görünüyor :p