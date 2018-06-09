Motorola'nın iPhone X tasarımlı telefonunun teknik özellikleri sızdırıldı

Haber Editörü
SlashLeaks adlı internet sitesi sayesinde Motorola’nın yaklaşan çentikli akıllı telefonu One Power’ın teknik özellikleri ortaya çıktı. Yayınlanan PowerPoint sunumuna göre One Power, 2280 x 1080 piksel çözünürlükte 6.2 inçlik çentikli bir ekrana sahip olacak.Ayrıca Bkz. "Uygun fiyatlı Surface Pro'nun Lex kod adıyla geliştirildiği ortaya çıktı"
Qualcomm Snapdragon 636 yonga seti, 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı ve 3.780 mAh pille gelecek akıllı telefonun Android Oreo 8.1 işletim sistemiyle çalışacağını görüyoruz. Aynı PowerPoint sunumunda, One Power'ın f/2.2 diyaframlı 8 MP ön kameraya sahip olacağı yazıyor. Ayrıca cihazın 12 MP (f/1.8) + 5 MP (f/2.0) sensör içeren çift arka kamerayla geleceği de belirtilmiş.
iPhone X'a oldukça benziyor
Teknik özelliklerin doğru olduğunu düşünürsek, tüm bunların bir Android One cihaz için son derece yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Motorola One Power'ın ilk görüntüsü geçtiğimiz ay Android Headlines adlı internet sitesi tarafından yayınlanmıştı.
Her zaman olduğu gibi Motorola cihazı resmi olarak duyuruncaya kadar söz konusu söylentilerin ve sızıntıların doğru olup olmadığını bilemeyeceğiz.
http://www.slashleaks.com/l/motorola-one-power-specifications Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Telefon güzel ama motorola bunu 399 dolardan satmaya kalkar 199 dolardan çıksa fena değil.
Apple müthiş bir şirket. Trendleri ciddi belirliyor
Duyuru tarihlerine göre körü körüne inanıp konuşan birinin böyle konuşabilmesi de yeterince ironik.
Essential PH-1 Mayıs 2017'de
Sharp Aquos S2 Ağustos 2017'de
iPhone X Eylül 2017'de
announced oldu.
Bir de @balcis iddia ediyor arka kamerayı da ilk Apple yaptı diye.
Ateşi de Apple buldu tamam. Zaten Graham Bell gizli Apple çalışanıydı. Nikola Tesla da devre tasarlardı apple'a.
Nedir bu hastalıklı yapı anlamıyorum.
Duyuru tarihleri ürünün nihai tasarımının kamuya arzıdır. Tasarımcıların, mühendislerin protipini yarattığı, tasarım hatlarını belirlediği tarih değildir. Hala daha neyi anlamamakta ısrar ediyorsanız artık.
Hastalıklıymış, asıl sizin Apple haterlığınız bir hastalık-ki Essential fanı olamayacağınıza göre- Sizin amacınız Essential'ı ilk gösterip onun üzerinden Apple'a kopyacı muamelesi yapmak. Yerse.
not: iphone kullanıcısıyım.
Zorlamayın kardeşim iPhone'u taklit ediyorlar işte.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3043 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, teknik özellikler ve