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Motorola'nın iPhone X tasarımlı telefonunun teknik özellikleri sızdırıldı

Geçtiğimiz ay Motorola'nın Apple iPhone X'a oldukça benzeyen yeni akıllı telefonunun görüntüsü yayınlanmıştı. Şimdi ise cihazın teknik özelliklerini açığa çıkaran bir PowerPoint sunumu sızdırıldı.
11 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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SlashLeaks adlı internet sitesi sayesinde Motorola’nın yaklaşan çentikli akıllı telefonu One Power’ın teknik özellikleri ortaya çıktı. Yayınlanan PowerPoint sunumuna göre One Power, 2280 x 1080 piksel çözünürlükte 6.2 inçlik çentikli bir ekrana sahip olacak.
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Qualcomm Snapdragon 636 yonga seti, 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı ve 3.780 mAh pille gelecek akıllı telefonun Android Oreo 8.1 işletim sistemiyle çalışacağını görüyoruz. Aynı PowerPoint sunumunda, One Power'ın f/2.2 diyaframlı 8 MP ön kameraya sahip olacağı yazıyor. Ayrıca cihazın 12 MP (f/1.8) + 5 MP (f/2.0) sensör içeren çift arka kamerayla geleceği de belirtilmiş.

iPhone X'a oldukça benziyor

Teknik özelliklerin doğru olduğunu düşünürsek, tüm bunların bir Android One cihaz için son derece yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Motorola One Power'ın ilk görüntüsü geçtiğimiz ay Android Headlines adlı internet sitesi tarafından yayınlanmıştı.
Her zaman olduğu gibi Motorola cihazı resmi olarak duyuruncaya kadar söz konusu söylentilerin ve sızıntıların doğru olup olmadığını bilemeyeceğiz.

http://www.slashleaks.com/l/motorola-one-power-specifications Yorum Yaz
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astegon 11 ay en beğenilen Rachsuchtig
Essential yaptı sonra apple kopyaladı sonrası malum.
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BurakTirpanli 11 ay
O telefona o kamera yakışmıyor ve Samsung'dan güzel telefonlar yapıyor Motorola ama tutmuyor ülkemizde maalesef. Pek rağbet olmuyor. Ben Apple iPhone 8 Plus aldım kullanıyorum. Google Android 6.0 Marshmallow sürümüne sahip Sony Xperia Z3'ten geçtim gerçekten dünya varmış iOS dışında artık farklı işletim sistemi kullanacağımı sanmıyorum. Anneme Sony Xperia XA1 Plus aldım onunda içinde Google Android 8.0 Oreo yüklü kasmıyor donmuyor fakat iOS rahatlığı yok.
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muammer816 11 ay
bu özelliklerle uygun fiyata gelirse yani f/p olmayı başarırsa ülkemizde çok satar.malum hepimizin çok parası yok :) ucuz ve parasına göre uzun ömürlü, kaliteli ürünlere ihtiyaç var.
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TearsForFears 11 ay
Adamlar birde çentiği geniş tutmuş tam iphone x çakması olsun diye. Lan koymuşsun oraya 8 mp f2.2 kamera sanarsın bir sürü sensör yüz tanıma vb var bari küçük bir çentik koyda sağda solda ikonlara yer kalsın.
Telefon güzel ama motorola bunu 399 dolardan satmaya kalkar 199 dolardan çıksa fena değil.
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astegon 11 ay Fashionality
Ben de bunu diyorum zaten. Samsung yapsa bile etkisi böyle olmazdı. 2007 de iphone çıktığı zamanı hatırlıyorum. Her yerde klavyeli cihazlar vardı sonrası malum.
Apple müthiş bir şirket. Trendleri ciddi belirliyor
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astegon 11 ay esmerbuyucu
Yaptığım espriyi bile anlayamayan biri daha. Hey gidi hey. Hadi sana kolay gelsin delikanlı
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esmerbuyucu 11 ay astegon
Ne esprisi sen komik mi olduğunu zannediyorsun. Graham Bell'in Apple'ın kurucusu olduğuna inanırlarmış, bak sen nasıl da körü körüne bağlılarmış. Hiç kimse anlayamadı emin ol

Duyuru tarihlerine göre körü körüne inanıp konuşan birinin böyle konuşabilmesi de yeterince ironik.
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stalker(1979) 11 ay
Ne çentikmiş arkadaş :( Telefonlar birbirinin aynısı oldu. Kopyaladıkları iphone x in altıda ekran orası daha ilginç aslında.
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astegon 11 ay
Apple'cı arkadaşlara önerim ne zaman cihazların duyurulduğuna baksınlar bir zahmet.
Essential PH-1 Mayıs 2017'de
Sharp Aquos S2 Ağustos 2017'de
iPhone X Eylül 2017'de
announced oldu.
Bir de @balcis iddia ediyor arka kamerayı da ilk Apple yaptı diye.
Ateşi de Apple buldu tamam. Zaten Graham Bell gizli Apple çalışanıydı. Nikola Tesla da devre tasarlardı apple'a.
Nedir bu hastalıklı yapı anlamıyorum.
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esmerbuyucu 11 ay astegon
iPhone duyuru tarihleri zaten bellidir, değişmez. Doğal olarak Essential gibi firmaların yılın herhangi bir gününde çıkıp 100 bin gibi hacimsiz üretim yapacağı cihazını erkenden duyurup strateji kasmasının şaşırılacak bir tarafı yok.
Duyuru tarihleri ürünün nihai tasarımının kamuya arzıdır. Tasarımcıların, mühendislerin protipini yarattığı, tasarım hatlarını belirlediği tarih değildir. Hala daha neyi anlamamakta ısrar ediyorsanız artık.
Hastalıklıymış, asıl sizin Apple haterlığınız bir hastalık-ki Essential fanı olamayacağınıza göre- Sizin amacınız Essential'ı ilk gösterip onun üzerinden Apple'a kopyacı muamelesi yapmak. Yerse.
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Fashionality 11 ay astegon
olay kimin once yaptigi degil kimin piyasaya yon verdigi. centikli tasarimdan nefret ediyorum fakat su bir gercek ki Apple sonrasinda tum firmalar centikli telefon uretme yarisina girdi. yani Essential Phone sonrasi hicbir buyuk firma cesaret edip amiral gemilerini bu tip bir tasarimla cikarma karari almazdi. bir cok buyuk uretici goruldugu uzere Apple cihazlarinin tasarimlarina benzer cihazlar ile donemi yakalamaya calisiyorlar
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10ff 11 ay
apple ‘cılar kendini yine belli etmiş. ilk çentikli telefonu apple yaptığını sanan arkadaşlar...

not: iphone kullanıcısıyım.
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balcis 11 ay
Şu essential geyiğini bırakın bizahmet. Şekli farklı, amacı farklı, ve çentik essential'dam sonra değil iPhone'dan sonra yaygınlaştı. Ve yapılanlar da arka kameranın trafik ışığı şekli dahil iPhone x'a benziyor essential'a değil.
Zorlamayın kardeşim iPhone'u taklit ediyorlar işte.
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12 Angry Men 11 ay
Taklitleri asıllarını yaşatır.
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