Motorola'nın iPhone X tasarımlı telefonunun teknik özellikleri sızdırıldı

SlashLeaks adlı internet sitesi sayesinde Motorola’nın yaklaşan çentikli akıllı telefonu One Power’ın teknik özellikleri ortaya çıktı. Yayınlanan PowerPoint sunumuna göre One Power, 2280 x 1080 piksel çözünürlükte 6.2 inçlik çentikli bir ekrana sahip olacak.

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Qualcomm Snapdragon 636 yonga seti, 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı ve 3.780 mAh pille gelecek akıllı telefonun Android Oreo 8.1 işletim sistemiyle çalışacağını görüyoruz. Aynı PowerPoint sunumunda, One Power'ın f/2.2 diyaframlı 8 MP ön kameraya sahip olacağı yazıyor. Ayrıca cihazın 12 MP (f/1.8) + 5 MP (f/2.0) sensör içeren çift arka kamerayla geleceği de belirtilmiş.

iPhone X'a oldukça benziyor

Teknik özelliklerin doğru olduğunu düşünürsek, tüm bunların bir Android One cihaz için son derece yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Motorola One Power'ın ilk görüntüsü geçtiğimiz ay Android Headlines adlı internet sitesi tarafından yayınlanmıştı.

Her zaman olduğu gibi Motorola cihazı resmi olarak duyuruncaya kadar söz konusu söylentilerin ve sızıntıların doğru olup olmadığını bilemeyeceğiz.

http://www.slashleaks.com/l/motorola-one-power-specifications