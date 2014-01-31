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Motorola'nın modüler akıllı telefon projesi satış sonrasında Google'da kaldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
10,3b
1
17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Motorola'nın modüler akıllı telefon projesi satış sonrasında Google'da kaldı

Lenovo'nun sürpriz bir şekilde Motorola'ya talip olarak satın alması sonrasında Motorola'nın elindeki son projelerin akibeti de merak edilmeye başlanmıştı. Bunlar Moto serisi akıllı telefonlar ve Project Ara modüler telefon projesiydi.

Moto X hatırlanacağı üzere dış görünümü ve kasa alaşımı özelleştirilebilen bir cihazdı ve kullanıcılar Moto Maker platformu ile istediği değişiklikleri yapabiliyordu. Moto G ise alt seviye bir akıllı telefondu ve özelleştirme olmadan Moto X modelinin tasarımını devam ettiriyordu.

Google patronu Larry Page, Lenovo'nun Motorola'ya ait güçlü marka kimliğini korumayı istediğini belirterek bahse konu cihazların en azından bir süre daha desteklenmeye devam edeceğini işaret etmiş oldu.

Motorola'nın diğer bir önemli projesi ise modüler telefon konsepti üzerine. Bir prototip de üretilen Project Ara'nın Google'da kalacağı bizzat Lenovo tarafından açıklandı. Zira Lenovo'nun teklifi sadece mobil cihaz bölümü için. Proje bölümü ise Google'da kalıyor.

Proje bölümü başında eski DARPA yöneticisinin olduğu 100 kadar çalışandan oluşuyor ve Project Ara yanında güvenlik dövmeleri, bio teknik sensörler gibi ilginç teknolojiler üzerinde de çalışıyor. Ancak Google'ın Ara projesini hızlandırmak istediği ve tüm kaynaklarıyla destekleyeceği de gelen bilgiler arasında.  

http://www.phonearena.com/news/Project-Ara-is-staying-with-Googles-Android-team_id51977 Yorum Yaz
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dere.beyi 5 yıl en beğenilen
mekan : metrobüs
bi dk. hocam işlemcim ayağınızın yanına düştü verirmisiniz ?
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DH Misafiri 5 yıl
Aslında Google'ın Motorola'yı satın almasından sonra bayağı büyük beklentilere girmiştim, saf kan android telefonlar, anında güncellenen android sürümleri, stabil perfomans, sahip oldukları patentler ve Google markası altında olmasından dolayı inovatik telefonlar gibi şeyler bekliyordum. Ama olmadı, bakalım Lenovo ne gibi işler başarabilecek. Eğer bilgisayarlardaki gibi bir proje izlerlerse (yüksek performans ve uygun fiyat) sektörde başarılı olabilirler.
Aslında Google'ın Motorola'yı satın almasından sonra bayağı büyük beklentilere girmiştim, saf kan android telefonlar, anında güncellenen android sürümleri, stab...
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1 Avatar
okan_cehapelioglu 5 yıl
bizi heyecanlandıran bi proje vardı oda ortada kalmaz inş
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Godolphin 5 yıl
Modüler cihazlarda şekili biraz daha oturtsalar olacak aslında.
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DH Misafiri 5 yıl
Lenovo'nun çin pazarında çok güzel akıllı telefonları zaten bulunmakta . Motorolayı alarak daha büyüyecekleri aşikar . Tek beklentimiz lenovo'nun fps telefonlarını türkiyede görmek olacak
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danGerfuLL 5 yıl
2 sene sonra anakart Snapdragon 9xx desteklemez isin yok anakarti degis.
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aniceman 5 yıl
bu ne yaman çelişki, laptoplar bir yandan ultrabooklara dönüşürken ram bile değiştiremezhale getiriliyor ama mobil telefonlar parça değiştirilebilir olacak! hiç sanmıyorum...
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umutaltdag 5 yıl
Bunu en iyi Motorola yapardı,neyse artık
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umutaltdag 5 yıl
Bunu en iyi Motorola yapardı,neyse artık
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DH Misafiri 5 yıl
Aslında Google'ın Motorola'yı satın almasından sonra bayağı büyük beklentilere girmiştim, saf kan android telefonlar, anında güncellenen android sürümleri, stabil perfomans, sahip oldukları patentler ve Google markası altında olmasından dolayı inovatik telefonlar gibi şeyler bekliyordum. Ama olmadı, bakalım Lenovo ne gibi işler başarabilecek. Eğer bilgisayarlardaki gibi bir proje izlerlerse (yüksek performans ve uygun fiyat) sektörde başarılı olabilirler.
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Pi 5 yıl
Bu goglın amacı nedir anlamadıkki. Patentmiydi neydi. Niye aldın niye satıyosun arkadaş
Şöyle bişey var ki şu modüler telefon olayı çok iyi. Ama gerçekleştireceklerini sanmıyorum. Komple telefonu satmak varken neden parça satsınki adamlar
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Dr. Hannibal Lecter 5 yıl
Asus ve Lenovo gibi kaliteli firmaların telefon çıkarması çok güzel olacak.
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xxxx1 5 yıl
Lenova;Motorla'yı duşa sokup iyice bir yıkamalı,Googlenin artıklarından temizlemeli,zira Google, çok ezdi Motorala gibi bir duayeni...ne yapmaya çalıştı bence kendileri bile bilmiyor...^^arap ve yağ meselesi^^diyorum...
Orijinal logoyu koruyup, yeniden mimari etmeleri ve Motorolayı Avrupa ve Asya pazarında yüksek donanımlı FP ürünleriyle hızlıca sokmalı,Lenovada bu güç ve bütçe fazlasıyla var.
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mehmedaltair 5 yıl xxxx1
xxxx1

Lenova;Motorla'yı duşa sokup iyice bir yıkamalı,Googlenin artıklarından temizlemeli,zira Google, çok ezdi Motorala gibi bir duayeni...ne yapmaya çalıştı bence kendileri bile bilmiyor...^^arap ve yağ meselesi^^diyorum...

Orijinal logoyu koruyup, yeniden mimari etmeleri ve Motorolayı Avrupa ve Asya pazarında yüksek donanımlı FP ürünleriyle hızlıca sokmalı,Lenovada bu güç ve bütçe fazlasıyla var.

zaten geçtiğimiz sene orjinal logo korunarak yeniden tasarlandı ve gayet de güzel oldu


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