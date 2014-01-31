Motorola'nın modüler akıllı telefon projesi satış sonrasında Google'da kaldı





Lenovo'nun sürpriz bir şekilde Motorola'ya talip olarak satın alması sonrasında Motorola'nın elindeki son projelerin akibeti de merak edilmeye başlanmıştı. Bunlar Moto serisi akıllı telefonlar ve Project Ara modüler telefon projesiydi.





Moto X hatırlanacağı üzere dış görünümü ve kasa alaşımı özelleştirilebilen bir cihazdı ve kullanıcılar Moto Maker platformu ile istediği değişiklikleri yapabiliyordu. Moto G ise alt seviye bir akıllı telefondu ve özelleştirme olmadan Moto X modelinin tasarımını devam ettiriyordu.





Google patronu Larry Page, Lenovo'nun Motorola'ya ait güçlü marka kimliğini korumayı istediğini belirterek bahse konu cihazların en azından bir süre daha desteklenmeye devam edeceğini işaret etmiş oldu.





Motorola'nın diğer bir önemli projesi ise modüler telefon konsepti üzerine. Bir prototip de üretilen Project Ara'nın Google'da kalacağı bizzat Lenovo tarafından açıklandı. Zira Lenovo'nun teklifi sadece mobil cihaz bölümü için. Proje bölümü ise Google'da kalıyor.





Proje bölümü başında eski DARPA yöneticisinin olduğu 100 kadar çalışandan oluşuyor ve Project Ara yanında güvenlik dövmeleri, bio teknik sensörler gibi ilginç teknolojiler üzerinde de çalışıyor. Ancak Google'ın Ara projesini hızlandırmak istediği ve tüm kaynaklarıyla destekleyeceği de gelen bilgiler arasında.

http://www.phonearena.com/news/Project-Ara-is-staying-with-Googles-Android-team_id51977