Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola'nın modüler telefon prototipi hazır

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
838
1
44
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Motorola'nın modüler telefon prototipi hazır

Bir dönem imkansız olarak görülen değişebilen veya yükseltilebilen bileşenlere sahip akıllı telefonlar, özellikler Phonebloks projesinin dünyada yankı bulması ile gerçeğe dönüşmek üzere.

Phonebloks ekibinden yardım alarak Project Ara adlı modüler telefon projesine başlayan Motorola, CEO Dennis Woodiside tarafından yapılan açıklamaya göre bir prototip hazırlamış durumda ve çok yakın bir zamanda lanse edilecek.

Projede bir iskelet anakart üzerine kaydırmak suretiyle eklenen veya çıkarılan bileşenler ekleniyor. Gerekli arayüz ve protoller de sağlandığı için bileşenler birbiri ile sorunsuz etkileşim kurabiliyor.

Motorola, hali hazırda dış görünümü değiştirilebilen Moto X akıllı telefonunu Moto Maker platformu üzerinden kişilleştirilmesini sağlıyor. Project Ara akıllı telefonu da muhtemelen aynı platform üzerinde tüketiciye ulaşacak.

Modüler akıllı telefon projesinde en büyük engellerden birisi bileşenlerin hem işletim sistemi ile hem de birbirleri ile etkileşim kurabilmesi. Zira akıllı telefon bileşenleri cihaza özel hazırlanıyor. 

Bununla birlikte Motorola önümüzdeki aylarda modül geliştirme aracını yayınlamayı da planlıyor. Böylece Google'ın Android açık kaynak projesine benzer bir işleyişle akıllı telefon bileşenleri de bir açık kaynak sistem içerisinde yer alabilecek. 

Woodside bunun haricinde herhangi bir detay vermekten kaçınıyor. Bazı kaynaklar ise Woodside'nin çok iyimser düşündüğünü ve projenin önünde daha çok yolunun olduğunu belirtiyor. Eğer temenniler gerçekleşirse, teknoloji dünyası ilk kez bir modüler akıllı telefon ile karşılaşacak. Ayrıca Motorola da tarihinde ilk kez teknoloji dünyasında bu kadar büyük bir devrim yapmış olacak.

http://www.technobuffalo.com/2013/12/06/motorolas-project-ara-modular-prototype-almost-ready-ceo-says/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Hadi bakalım motorola efsanesi geri dönsün artık
Yanıtla +38
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JohnMullins 5 yıl
imei kayıtlı kasayı türkiyeden alırız, donanımı yurtdışından getirt yaparız




3 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-VesselaM- 5 yıl
Ayrıca Motorola da tarihinde ilk kez teknoloji dünyasında bu kadar büyük bir devrim yapmış olacak.
Bu kısma hakikatten güldüm.Arkadaşım cep telefonunu icad eden motoroladır zaten, adamlar daha ne devrimi yapcak yüzyılın icatlarından birini yaptılar sen tarihinde ilk kez devrim yapacaklar diyorsun...
Ayrıca Motorola da tarihinde ilk kez teknoloji dünyasında bu kadar büyük bir devrim yapmış olacak.Bu kısma hakikatten güldüm.Arkadaşım cep telefonunu icad e...
Devamını Gör
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
zaten 1 yıldır üzerinde çalışıyo adamlar ces 2014 de tanıtılırsa açıkçası hiç şaşırmam ha bu arada alma imkanım olursa da ilk tercihim olur:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Miyamoto Musashi 5 yıl
Hadi bakalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
android sayesinde bişeyleri yeniden yapma yazılım hobimiz vardı zaten bide şimdi donanım olur güzel haber
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihburak95 5 yıl
1500 Tlye kadar arka kamera hariç telefon tavsiyesi :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turkeytv 5 yıl
Devrim degil devirmek bu bravo diger sirketlerde duysun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Developer lar yaşadı çok tutucak :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hi Guy 5 yıl
Çok başarılı ama samsung lg htc filan telefonlarına doğru düzgün optimasyon yapamazken biz kullanıcılar ne yapacak bir yolunu bulurlarsa dört dörtlük olur kullanmadığımız özelliklere para vermeyiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bradley Cooper 5 yıl
telefon toplarız artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Atı Radeon 5 yıl
Türkiye gibi 5.dünya ülkeleri için gereksiz işler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nightmare70 5 yıl
Bu parça Türkiye'de kimsede yok Amerika'dan özel getirttim muhabbeti olur mu acaba :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dschannel 5 yıl
android de zaten donanım yazılım uyumu ram optimizasyonu yok o yüzden kararsız çalışıyor bide böyle tak,çıkar donanım olursa iyice çöp olur sistem
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SPeaky 5 yıl
PC toplama işi gibi olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Balawitz 5 yıl dschannel
Yazilimcimiz konustu artik Google ve Motorola projeyi banlayabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
838 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, motorola ve project ara
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: Galaxy S3'e yeniden Android 4.3, Xperia Z1S, Lamborghini Veneno ve dahası... 5 yıl Creative Airwave & Airwave HD Kablosuz Hoparlör Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim