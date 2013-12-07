Motorola'nın modüler telefon prototipi hazır





Bir dönem imkansız olarak görülen değişebilen veya yükseltilebilen bileşenlere sahip akıllı telefonlar, özellikler Phonebloks projesinin dünyada yankı bulması ile gerçeğe dönüşmek üzere.





Phonebloks ekibinden yardım alarak Project Ara adlı modüler telefon projesine başlayan Motorola, CEO Dennis Woodiside tarafından yapılan açıklamaya göre bir prototip hazırlamış durumda ve çok yakın bir zamanda lanse edilecek.





Projede bir iskelet anakart üzerine kaydırmak suretiyle eklenen veya çıkarılan bileşenler ekleniyor. Gerekli arayüz ve protoller de sağlandığı için bileşenler birbiri ile sorunsuz etkileşim kurabiliyor.





Motorola, hali hazırda dış görünümü değiştirilebilen Moto X akıllı telefonunu Moto Maker platformu üzerinden kişilleştirilmesini sağlıyor. Project Ara akıllı telefonu da muhtemelen aynı platform üzerinde tüketiciye ulaşacak.





Modüler akıllı telefon projesinde en büyük engellerden birisi bileşenlerin hem işletim sistemi ile hem de birbirleri ile etkileşim kurabilmesi. Zira akıllı telefon bileşenleri cihaza özel hazırlanıyor.





Bununla birlikte Motorola önümüzdeki aylarda modül geliştirme aracını yayınlamayı da planlıyor. Böylece Google'ın Android açık kaynak projesine benzer bir işleyişle akıllı telefon bileşenleri de bir açık kaynak sistem içerisinde yer alabilecek.





Woodside bunun haricinde herhangi bir detay vermekten kaçınıyor. Bazı kaynaklar ise Woodside'nin çok iyimser düşündüğünü ve projenin önünde daha çok yolunun olduğunu belirtiyor. Eğer temenniler gerçekleşirse, teknoloji dünyası ilk kez bir modüler akıllı telefon ile karşılaşacak. Ayrıca Motorola da tarihinde ilk kez teknoloji dünyasında bu kadar büyük bir devrim yapmış olacak.

http://www.technobuffalo.com/2013/12/06/motorolas-project-ara-modular-prototype-almost-ready-ceo-says/