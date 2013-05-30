Motorola'nın yeni akıllı telefonu ABD'de üretilecek ve Moto X adıyla Ekim'e kadar satışa sunulmuş olacak





Google tarafından satın alındıktan sonra eski yenilikçi yapısına yeniden kavuşabilmek için kabuğuna çekilen Motorola, uzun süre sonra sessizliğini bozdu ve gelecek planlarını CEO'su aracılığıyla teknoloji medyasıyla paylaştı. Geçen yıl DARPA'daki görevini bırakıp Google'nin yönetim kuruluna dahil olan Regina Dugan ile birlikte AllThingsD'nin D11 konferansına katılan yeni Motorola CEO'su Dennis Woodside, efsane üreticinin yeni ürünleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ekim'e kadar yeni akıllı telefonlarını piyasaya süreceklerini ve daha önce yılda 40 modele kadar çıkan ürün yol haritalarını tamamen yenileyeceklerini müjdeleyen Woodside, donanım sektöründe yeni olmasına karşın ekibiyle birlikte Motorola'yı eski günlerine döndürmekte kararlı olduklarını belirtti.





Aylardır konuşulan kurtarıcı nitelemesinin layık görüldüğü X Phone'nin Moto X ismiyle geleceğini söyleyen şirketin CEO'su, ABD'de şimdiye kadar birçok telefonun tasarlandığı, fakat üretilmediğine dikkat çekti ve Moto X'in Motorola tarihine ABD'de üretilecek ilk Motorola telefonu olarak geçeceğini ilan etti. Bir dönem çalışan sayısı 6.000'e kadar çıkan ve Nokia telefonlarının üretiminde de kullanılan Texas eyaletine bağlı Fort Worth şehrindeki 46.500 metre karelik bir tesiste seri üretimi gerçekleştirilecek Moto X için 2.000 çalışan alınacak. Akıllı telefonun yalnızca %70'inin Amerika'da üretileceğini belirten Woodside, Moto X'te kullanılacak OLED ekranın Güney Kore'den, işlemcilerin Tayvan'dan geleceğini ekledi. Üst düzey yönetici ayrıca oturum sırasında Moto X'in cebinde olduğunu da dile getirdi; fakat aygıtın kendisini sergileyemeyeceğini beyan etti ve bol detaylı açıklamalarına kaldığı yerden devam etti.

"Endüstri bazında pil ömrü gerçekten büyük bir sorun. Motorola bu sorun üzerine yoğun çalışmalarda bulunan dünyanın en iyi mühendisleri ve sistem tasarımcılarına sahip. Moto X'teki iki farklı işlemci ile oluşturulan sistem sayesinde bu problem aşılabilecek."

Moto X'te sensörler büyük öneme sahip olacak. Cihaz kullanıcının cebinde veya elinde olduğunu anlayabilecek; arabayla seyahat gibi farklı durumları algılayıp kullanıcısına mevcut koşullara uygun şekilde hizmet vermeye çalışacak; cihaz sahibi bir işlemi gerçekleştirmeden bu durumu tahmin edebilecek. Akıllı telefonlarda algının sınırlarını zorlayacak Moto X'in mobil sektörde oyunun kurallarını değiştireceği belirtilirken; aygıtın Apple iPhone ve Samsung Galaxy S serileriyle rekabet edeceği vurgulandı. Motorola'yı yeniden büyük isimler arasına taşıyabilecek çok sayıda ismi bünyelerine katarak üreticinin geniş teknoloji yelpazesinden en iyi şekilde yararlanıp akıllı telefon yarışına dahil olmayı uman Dennis Woodside, Moto X'in yanı sıra yüksek kaliteli bütçe dostu telefon eksikliğinin Motorola için büyük bir fırsat olacağını düşünüyor.

Sensörler, OLED ekran gibi teknik detaylarla birlikte Woodside'nin değindiği bir diğer donanım ile ilgili husus, akıllı telefon pilleri oldu. MAXX modellerindeki 3300 mAh'lik güç üniteleri ile halen kullanım süresi en yüksek çözümler arasında yer alan Motorola, pil ömrü üzerine ciddi araştırmalar yapıyor ve teknolojik anlamda önemli patentleri elinde bulunduruyor. Motorola CEO'su, Moto X'in pil özelliklerini detaylandırmaktan kaçınsa da; verdiği demeçte tüketicileri kullanım ömrü konusunda tatmin edecek bir aygıt geliştirdiklerinin sinyallerini verdi. Bunu pil miktarını artırmanın dışında telefonun sahip olduğu iki farklı işlemci ile mümkün kılan üreticinin şuan için nasıl bir yongada sistem tercihi yaptığı bilinmiyor.

"Moto X dünya genelinde satışa sunulacak. Birkaç yıldır Motorola ürünlerinde görmediğimiz bir durum bu; operatörlerin Moto X'e olan ilgisi muhteşem!"

Son yıllardaki satış stratejilerinin aksine Motorola, Moto X'i dünya genelinde, birçok operatörle satışa çıkaracak. Bir Google Nexus çözümü olmayacağı kesinleşen telefonun Android ve Chrome takımlarında sorumlu Sundar Pichai ve Google CEO'su Larry Page tarafından incelendiğini belirten Dennis Woodside, buna rağmen Google ile birlikte ürün geliştirdikleri iddialarını yalanladı. Android kodlarına önceden erişemediklerini ve Google ile Android ekosistemindeki ilişkilerinin diğer üreticilerden pek farklı olmadığını ifade eden Motorola CEO'su, Google'den Motorola'ya geçiş yapan ekibin içerisindeki bir mühendis olarak arama motoru deviyle ilişkisinin tamamen sona erdiğini ve profesyonel anlamda çalışmalarını Motorola için yürüttüğünü aktardı.

Google alımından sonra ilk kez ürün yol haritasını ve ürün geliştirme stratejisini değiştirecek olan Motorola, birkaç ay içerisinde satışa sunulacak Moto X ile mobil pazarda yeniden çıkış arayacak. ABD'de üretilecek OLED ekranlı akıllı telefon, halihazırda tüketicilerin en çok dert yandığı sorun olan pil ömrüne çözüm olmaya çalışacak ve Motorola'nın yenilikçi tarihini günümüze yansıtmak için çabalayacak. Dennis Woodside'nin detaylı açıklamaları sayesinde resmi ismi bile ortaya çıkan üst düzey mobil telefon muhtemelen Ağustos-Eylül aylarında resmen tanıtılacak.

Güncelleme: Oturumun tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://allthingsd.com/20130529/live-motorolas-dennis-woodside-and-regina-dugan-at-d11/