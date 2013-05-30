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Motorola'nın yeni akıllı telefonu ABD'de üretilecek ve Moto X adıyla Ekim'e kadar satışa sunulmuş olacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Motorola'nın yeni akıllı telefonu ABD'de üretilecek ve Moto X adıyla Ekim'e kadar satışa sunulmuş olacak

Google tarafından satın alındıktan sonra eski yenilikçi yapısına yeniden kavuşabilmek için kabuğuna çekilen Motorola, uzun süre sonra sessizliğini bozdu ve gelecek planlarını CEO'su aracılığıyla teknoloji medyasıyla paylaştı. Geçen yıl DARPA'daki görevini bırakıp Google'nin yönetim kuruluna dahil olan Regina Dugan ile birlikte AllThingsD'nin D11 konferansına katılan yeni Motorola CEO'su Dennis Woodside, efsane üreticinin yeni ürünleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ekim'e kadar yeni akıllı telefonlarını piyasaya süreceklerini ve daha önce yılda 40 modele kadar çıkan ürün yol haritalarını tamamen yenileyeceklerini müjdeleyen Woodside, donanım sektöründe yeni olmasına karşın ekibiyle birlikte Motorola'yı eski günlerine döndürmekte kararlı olduklarını belirtti.

Aylardır konuşulan kurtarıcı nitelemesinin layık görüldüğü X Phone'nin Moto X ismiyle geleceğini söyleyen şirketin CEO'su, ABD'de şimdiye kadar birçok telefonun tasarlandığı, fakat üretilmediğine dikkat çekti ve Moto X'in Motorola tarihine ABD'de üretilecek ilk Motorola telefonu olarak geçeceğini ilan etti. Bir dönem çalışan sayısı 6.000'e kadar çıkan ve Nokia telefonlarının üretiminde de kullanılan Texas eyaletine bağlı Fort Worth şehrindeki 46.500 metre karelik bir tesiste seri üretimi gerçekleştirilecek Moto X için 2.000 çalışan alınacak. Akıllı telefonun yalnızca %70'inin Amerika'da üretileceğini belirten Woodside, Moto X'te kullanılacak OLED ekranın Güney Kore'den, işlemcilerin Tayvan'dan geleceğini ekledi. Üst düzey yönetici ayrıca oturum sırasında Moto X'in cebinde olduğunu da dile getirdi; fakat aygıtın kendisini sergileyemeyeceğini beyan etti ve bol detaylı açıklamalarına kaldığı yerden devam etti.
"Endüstri bazında pil ömrü gerçekten büyük bir sorun. Motorola bu sorun üzerine yoğun çalışmalarda bulunan dünyanın en iyi mühendisleri ve sistem tasarımcılarına sahip. Moto X'teki iki farklı işlemci ile oluşturulan sistem sayesinde bu problem aşılabilecek." 
Moto X'te sensörler büyük öneme sahip olacak. Cihaz kullanıcının cebinde veya elinde olduğunu anlayabilecek; arabayla seyahat gibi farklı durumları algılayıp kullanıcısına mevcut koşullara uygun şekilde hizmet vermeye çalışacak; cihaz sahibi bir işlemi gerçekleştirmeden bu durumu tahmin edebilecek. Akıllı telefonlarda algının sınırlarını zorlayacak Moto X'in mobil sektörde oyunun kurallarını değiştireceği belirtilirken; aygıtın Apple iPhone ve Samsung Galaxy S serileriyle rekabet edeceği vurgulandı. Motorola'yı yeniden büyük isimler arasına taşıyabilecek çok sayıda ismi bünyelerine katarak üreticinin geniş teknoloji yelpazesinden en iyi şekilde yararlanıp akıllı telefon yarışına dahil olmayı uman Dennis Woodside, Moto X'in yanı sıra yüksek kaliteli bütçe dostu telefon eksikliğinin Motorola için büyük bir fırsat olacağını düşünüyor.  
Sensörler, OLED ekran gibi teknik detaylarla birlikte Woodside'nin değindiği bir diğer donanım ile ilgili husus, akıllı telefon pilleri oldu. MAXX modellerindeki 3300 mAh'lik güç üniteleri ile halen kullanım süresi en yüksek çözümler arasında yer alan Motorola, pil ömrü üzerine ciddi araştırmalar yapıyor ve teknolojik anlamda önemli patentleri elinde bulunduruyor. Motorola CEO'su, Moto X'in pil özelliklerini detaylandırmaktan kaçınsa da; verdiği demeçte tüketicileri kullanım ömrü konusunda tatmin edecek bir aygıt geliştirdiklerinin sinyallerini verdi. Bunu pil miktarını artırmanın dışında telefonun sahip olduğu iki farklı işlemci ile mümkün kılan üreticinin şuan için nasıl bir yongada sistem tercihi yaptığı bilinmiyor. 
"Moto X dünya genelinde satışa sunulacak. Birkaç yıldır Motorola ürünlerinde görmediğimiz bir durum bu; operatörlerin Moto X'e olan ilgisi muhteşem!"
Son yıllardaki satış stratejilerinin aksine Motorola, Moto X'i dünya genelinde, birçok operatörle satışa çıkaracak. Bir Google Nexus çözümü olmayacağı kesinleşen telefonun Android ve Chrome takımlarında sorumlu Sundar Pichai ve Google CEO'su Larry Page tarafından incelendiğini belirten Dennis Woodside, buna rağmen Google ile birlikte ürün geliştirdikleri iddialarını yalanladı. Android kodlarına önceden erişemediklerini ve Google ile Android ekosistemindeki ilişkilerinin diğer üreticilerden pek farklı olmadığını ifade eden Motorola CEO'su, Google'den Motorola'ya geçiş yapan ekibin içerisindeki bir mühendis olarak arama motoru deviyle ilişkisinin tamamen sona erdiğini ve profesyonel anlamda çalışmalarını Motorola için yürüttüğünü aktardı. 
Google alımından sonra ilk kez ürün yol haritasını ve ürün geliştirme stratejisini değiştirecek olan Motorola, birkaç ay içerisinde satışa sunulacak Moto X ile mobil pazarda yeniden çıkış arayacak. ABD'de üretilecek OLED ekranlı akıllı telefon, halihazırda tüketicilerin en çok dert yandığı sorun olan pil ömrüne çözüm olmaya çalışacak ve Motorola'nın yenilikçi tarihini günümüze yansıtmak için çabalayacak. Dennis Woodside'nin detaylı açıklamaları sayesinde resmi ismi bile ortaya çıkan üst düzey mobil telefon muhtemelen Ağustos-Eylül aylarında resmen tanıtılacak.
Güncelleme: Oturumun tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://allthingsd.com/20130529/live-motorolas-dennis-woodside-and-regina-dugan-at-d11/ Yorum Yaz
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rorschach_ 6 yıl en beğenilen
Şov başlıyor sanırım.
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Gordon Gekko 6 yıl
hello moto
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SuperSantorelli 6 yıl
moto x ve htc m8 en çok merak ettiğim mobil cihazlar,umarım beklentilere değer Z1 gibi fail bir şey çıkmaz ortaya..
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MotoDahi 6 yıl
Merhaba Motorola Kötü Telefon Yapmaz. Motorola'nın Her Telefonu'nu Beğenirim. Bence Zevk Meselesi. Motorola Seni Seviyorum.
HELLOMOTO
Hayırlı Forumlar.
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Autobus2010 6 yıl
gelse de alsak. hem motorola telefonların volvo'su. taş gibidir kesin...
(neyse emin konuşmayalım ondan sonra forumda acayip kavgalar çıkıyor)
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RaymondSerway 6 yıl
Telefonu amma gizlediler kac gun oldu baska bo haberde cikmadi
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Part Of The Nature 6 yıl
Motorola kalitesini razr satin aldigimda kesfettim. Hicbir marka saglamliga bukadar onem vermiyoe bence. Razr kevlar kapliydi ve hdmi sayesinde tv ye goruntu aktarabiliyorum. Motocast ile pc me baglaniyorum. S4 xperia z gibi telefonlarda halen hdmi yok. Arka kapaklar plastik. Sonye lafim yok ama arayuzde sony de 0. Motorola X soylendigi gibi akilli hareketozelligiyle gelirse kesin alirim.
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magicboyguccino 6 yıl
motorolanın piyasadan çekilmesi yada az ürün sürmesi gerçektende büyük bir eksiklikti.
android cihazlarda motorola atrix2,razr maxx kullanmışlığım var.
motorolanın kalitesi tartışılmaz.
moto x 'i dört gözle bekliyorum. beklentileri karşılayacak özelliklerde olursa Türkiye'de satılmassa bile bir yolunu bulup getirtiriz artık.
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darklord4 6 yıl
casper ve vestel bi çıkarsında telefonları duruma göre moto x de alınabilir. atrix den sonra motorola ya bayağı ısındım.
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1OOOOOO 6 yıl
motorolayı küçük görmeyin

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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esqhia 6 yıl
Haber için teşekkürler.Soluksuz okudum hepsini.Heyecan verici gelişmeler var.Çıtayı biraz daha yükseğe taşımalarının vakti geldi.Batarya konusuna el atan başka firma olmayacak bu gidişle.
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The Tenth Doctor 6 yıl
Fatality .
Ekimde Fight
Ocakta Finish .
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Tíara`S 6 yıl
Eğer Avrupayada çıkarsa,Atrixden bir sonraki telefonum bu cihaz olabilir.

Gerçi sorunsuz 3.1 kernel çıkarsa Atrixin 1.5 yıl daha gideri varda neyse.. ( Belkide daha fazla )


Artık 1.5 yıl sonra alırız Moto X
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Bilal Akgündüz 6 yıl
umidigo

Motorola türkiyeden çekildi değil mi ?


Yeni ürün çıkarmadığı için ve çıkarsa bile dünya genelinde satışa sunmadığı için Türkiye'de bir süredir yok. Fakat Moto X bir Galaxy S veyahut iPhone gibi uluslararası pazara sürülecek, muhtemelen Türkiye'ye de gelecektir.
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umidigo 6 yıl
Motorola türkiyeden çekildi değil mi ?
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damn2u 6 yıl
Razr XT910 ve Razr Maxx ile çok göz doldurmuştu fakat sonra ki HD serisini beğenmemiştim, gerek tasarım anlamında gerek yazılımsal anlamda pek iyi şeyler sunmadı tüketicilere, özellikle o sanal butonlar çok çirkin..


X-Phone ile istediğimiz Motorola konseptine ulaşabiliriz umarım. Galaxy Note serisinden sonra güvenerek alabileceğim tek marka/model ürünler Motorola olacaktır eskisi gibi.
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Pondera 6 yıl
X phone söylentileri doğruymuş demek ki. X Phone = Moto X. Enteresan şeyler oluyor, Goggle sanki Android desteğini kademeli olarak çekecek gibi ya da en azından böyle bedava dağıtmayacak gelecekte. Firmaların ikinci bir işletim sistemine destek vermeleri çok yerinde bir karar.
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