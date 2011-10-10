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Motorola'nın yeni amirali; Admiral kameralara yakalandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,6b
1
28
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Motorola'nın yeni amirali; Admiral kameralara yakalandı
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Bir süre sonra Google'ın bayrağı altına girecek olan Motorola'nın, içinde bulunduğumuz çeyrekte satışa sunmaya hazırlandığı yeni QWERTY klavyeli Android'li telefonu Admiral kameralara yakalandı.

Sızan bilgilere göre Admiral, gücünü Qualcomm yapımı 1.2GHz frekansında çalışan tek çekirdekli işlemcisinden alırken; Motorola'nın arayüzü ile güçlendirilen Android 2.3 işletim sistemiyle birlikte gelecek. 3.1 inçlik ekranında 640x480 piksellik görüntü sağlayacağı belirtilen telefon, 5 megapiksellik arka kamerasıyla da 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabilmekte. Telefonun enerji ihtiyacı için ise 1860 mAh'lik bataryaya yer verilmiş.

Motorola'nın yeni amirali; Admiral kameralara yakalandı
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umutarslan.com 8 yıl en beğenilen
amiral battı
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Jinnet 8 yıl
Sızan bilgilere göre Admiral, gücünü Qualcomm yapımı 1.2GHz frekansında çalışan tek çekirdekli işlemcisinden alırken; Motorola'nın arayüzü ile güçlendirilen Android 2.3 işletim sistemiyle birlikte gelecek. 3.1 inçlik ekranında 640x480 piksellik görüntü sağlayacağı belirtilen telefon, 5 megapiksellik arka kamerasıyla da 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabilmekte.
ŞAKA MI BU ?
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dingo egret! 8 yıl
çin malı çakma telefonlara benziyo
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Oxeman 8 yıl
son çıkan telefonla amiral gemisi olmanın ne alakası var ? ona bakarsanız nokia x1 n8 den sonra çıktı.x1 amiral gemisi mi ? (Gerçi nokia da ha n8 ha x1 pek farkı yok :D)Neyse fiziksel qwerty, iyi bir işlemci.Güzel bir telefon.
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ZZ RAT 8 yıl
admiral yanlis isim,
millet telefonu harbi Motorolanin amirali sanacak,
baska isim biulsunlar.
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TheLoft 8 yıl
ben tasarımı beğendim..
nokia e serilerinde ve blackberry'deki sürekli tekrarlanan tasarımlara alternatif olmuş..
büyük ekran..
iş için düşünenlere iyi bir alternatif olabilir..
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JohanCruyff14 8 yıl
ilk defa android bir telefonun şarjı uzun gideceğe benziyor.
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Max payne 35 8 yıl
Kendi segmentindeki en geniş ekranlı telefon olsa gerek

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SystemApps 8 yıl
Dalga geçiyolar heralde donanım olarak tabiki amiral olamaz ama bence güzel bir tasarımı var.güzel görünmeyebilir ama fonksiyonellik bence daha önemli.QWERTY klavye ve ekranı olabilidiğince iyi birleştirmişler.Kimine göre ekran küçük gelebilir ama fiziksel klavyenin rahatlığı dokunmatiklerde yok malesef.
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innformatics 8 yıl
Admiral'in özelliklerini bilmeyen Nexus Prime ile yarışır sanacak. Amirale bak selam ver :-)
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alpa07 8 yıl
on başı olabilir
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Leto' 8 yıl
Motorola pil konusunda en cüretkar firma.
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Maximum_Carnage 8 yıl
Amirale bak.

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