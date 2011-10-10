Motorola'nın yeni amirali; Admiral kameralara yakalandı

Bir süre sonra Google'ın bayrağı altına girecek olan Motorola'nın, içinde bulunduğumuz çeyrekte satışa sunmaya hazırlandığı yeni QWERTY klavyeli Android'li telefonu Admiral kameralara yakalandı.

Sızan bilgilere göre Admiral, gücünü Qualcomm yapımı 1.2GHz frekansında çalışan tek çekirdekli işlemcisinden alırken; Motorola'nın arayüzü ile güçlendirilen Android 2.3 işletim sistemiyle birlikte gelecek. 3.1 inçlik ekranında 640x480 piksellik görüntü sağlayacağı belirtilen telefon, 5 megapiksellik arka kamerasıyla da 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabilmekte. Telefonun enerji ihtiyacı için ise 1860 mAh'lik bataryaya yer verilmiş.