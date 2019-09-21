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    Motorsport Manager Mobile 2 kısa süreliğine ücretsiz

    Kendi ekibinizi kurarak şampiyonluk kovaladığınız sevilen Motorsport Manager Mobile serisinin ikinci oyunu da Android tarafında kısa süreliğine ücretsiz hale getirildi.
    2 sa.
    929
    16
    4
    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Geçtiğimiz hafta Motorsport Manager Mobile 3 oyununda yapılan kampanyayı kaçırdıysanız müjdeli haberimiz var. Ekip bu kez Motorsport Manager Mobile 2 Android oyununu kısa süreliğine ücretsiz hale getirdi.

    Motorsport Manager Mobile 2 neler sunuyor?

    Daha çok menajerlik tarzında bir oyun olan Motorsport Manager Mobile 2 kendi yarış ekibinizi kurarak geliştirmenizi ve turnuvalarda şampiyonluğa ilerlemenizi konu ediniyor. Avrupa yarış serisinden başlayarak dünya motor sporları şampiyonasına kadar mücadele ediyorsunuz.

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    Sıfırdan oluşturduğunuz yarış ekibinizin yanında araç ve teknik destek sürecini de iyi yönetmeniz gerekiyor. Oyun ilerledikçe yarışçılarınız yaşlanıyor, yarış mekanları değişiyor ve kontratlar sona eriyor. Bu bakımdan sürekli takip gerektiriyor.

    Her yarıştan sonra göstergeleri inceleyerek müdahale etmeniz gerekebiliyor. İyi yarışçıları ekibinize kazandırma veya sponsorluk anlaşmaları gibi markayı ayakta tutacak stratejiler de üretmeniz gerekiyor. Uzun süreler oynayabileceğiniz başarılı grafiklere sahip oyun iOS tarafında indirime girmedi.



     


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    strathmorea 37 dk.
    Bu 3-4 sene önce çıkan oyun. 2 ya da 3 hafta önce 3.olanı ücretsizdi. 3.olan bu sene içerisinde çıkmıştı.
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    oly1786 1 sa.
    ios versiyonu ücretli, bu düpedüz ayrımcılıktır. Diyor ki "Iphone kullanıyorsan ateşleyeceksin aga,sizde para bol" . Benim yanımaki adamın Samsung'u var bedavaya oynuyor bende iphone var 13 lira. Almıyorum.
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    BekirHan 1 sa.
    Geçen de başka bir versiyonunun reklamını yapmıştınız sanki ücretsiz diye. Bu nedi hoca ya...
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    sniper23 2 sa.
    Hemen saldırıyorum.
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