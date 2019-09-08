Motorsport Manager Mobile 3 kısa süreliğine ücretsiz

Yarış değil de yarış strateji türüne ilgi duyuyorsanız önemli bir kampanya var. Mobil dünyanın en çok indirilen yarış ekibi menajerlik oyunlarından Motorsport Manager Mobile serisinin üçüncüsü kısa bir süreliğine ücretsiz hale getirildi.

Motorsport Manager Mobile 3 neler sunuyor?

Motorsport Manager Mobile 3 oyunu sıfırdan kurduğunuz motor sporları ekibinizle pistlerin en iyisi olmaya çalışıyorsunuz. Ekibinizi en iyi şekilde oluşturmaya çalışırken teknolojiye yatırım yapıyor ve aracınızı geliştiriyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Stratejiye dayalı Traps Lab erken erişime açıldı"

Ekibinizi dışarıdan izleyebildiğiniz gibi anlık olarak müdahale edip taktikler verebiliyorsunuz. Hava durumu, güvenlik aracı durumları veya kaza durumlarını sürekli takip etmeniz gerekiyor. Ayrıca en iyi pit stop stratejisini de üretmeniz lazım.

Pek çok turnuvanın olduğu oyunda aksiyon dolu GT yarışları, 3 pilotlu Endurance modu ve zamana karşı yarışlar yer alıyor.

Motorsport Manager Mobile 3: Google Play II App Store



