Mozilla, Android için yeni özelliklerle donattığı Firefox 45'i yayınladı

Android platformu için yayınlanmış birçok tarayıcı olsa da bugüne kadar hep en bilinir olanları popüler kalmayı başarmış durumda. Bunlardan biri hemen hemen her Android cihazda önceden yüklenmiş olarak gelen Google'ın Chrome tarayıcısı ve Mozilla Firefox'un Android sürümü. Eğer mobil cihazınızda tercih ettiğiniz ana tarayıcı Firefox ise uygulamanın birkaç şık küçük ekleme ve değişiklikler içeren 45 numaralı sürümünün yayınlandığını belirtelim.

Mozilla yeni güncellemeyle, ebeveyn veya küçük yaştaki aile üyeleri ile cihazını paylaşan herkesin dikkatini çekecek aile dostu özelliğiyle geliyor. Bu sayede kullanıcılar, yönetici arayüzünden kamera ve mikrofon paylaşımını devre dışı bırakabiliyorlar. Firefox ayrıca veri kullanımından tasarruf etmek isteyen kullanıcılara yönelik yeni bir özellik de sunuyor. Gelişmiş ayarlar bölümünde yer alan "Resimleri göster" seçeneğini kullanarak web sitelerindeki resimlerin sadece Wi-Fi bağlantısı etkinken gösterilmesini sağlayabiliyorsunuz.

Buna inanmak zor olabilir ancak hala Android Honeycomb kullanan bazı kullanıcılar var. Mozilla 45 numaralı sürümle birlikte bu kullanıcılara bir sistem bildirimiyle uyarıda bulunarak uygulamanın kullanımı için yaşam döngüsünün sonuna ulaşıldığını ve desteğin sona erdiğini bildiriyor. Son olarak Firefox 45'in about:config yapılandırması altında (network.dns.blockDotOnion) DNS seviyesinde .onion uzantılarını engelleme seçeneği de sunulduğunu belirtelim. Tüm güncelleştirmelerde olduğu gibi Firefox'un bu sürümü de hata düzeltmeleri ve iyileştirmelerle genel uygulama performansını arttırmayı hedefliyor.

http://www.androidheadlines.com/2016/03/mozilla-launches-firefox-45-with-new-family-friendly-tweaks.html