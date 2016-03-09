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Mozilla, Android için yeni özelliklerle donattığı Firefox 45'i yayınladı

Mozilla, Android cihazlar için Firefox tarayıcısının 45 numaralı sürümünü yayınladı. Uygulama veri tasarrufu ve yeni aile dostu özellikleriyle artık daha fazla seçenek sunuyor.
3 yıl
4,5b
1
24
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Android platformu için yayınlanmış birçok tarayıcı olsa da bugüne kadar hep en bilinir olanları popüler kalmayı başarmış durumda. Bunlardan biri hemen hemen her Android cihazda önceden yüklenmiş olarak gelen Google'ın Chrome tarayıcısı ve Mozilla Firefox'un Android sürümü. Eğer mobil cihazınızda tercih ettiğiniz ana tarayıcı Firefox ise uygulamanın birkaç şık küçük ekleme ve değişiklikler içeren 45 numaralı sürümünün yayınlandığını belirtelim.
Mozilla yeni güncellemeyle, ebeveyn veya küçük yaştaki aile üyeleri ile cihazını paylaşan herkesin dikkatini çekecek aile dostu özelliğiyle geliyor. Bu sayede kullanıcılar, yönetici arayüzünden kamera ve mikrofon paylaşımını devre dışı bırakabiliyorlar. Firefox ayrıca veri kullanımından tasarruf etmek isteyen kullanıcılara yönelik yeni bir özellik de sunuyor. Gelişmiş ayarlar bölümünde yer alan "Resimleri göster" seçeneğini kullanarak web sitelerindeki resimlerin sadece Wi-Fi bağlantısı etkinken gösterilmesini sağlayabiliyorsunuz.
Buna inanmak zor olabilir ancak hala Android Honeycomb kullanan bazı kullanıcılar var. Mozilla 45 numaralı sürümle birlikte bu kullanıcılara bir sistem bildirimiyle uyarıda bulunarak uygulamanın kullanımı için yaşam döngüsünün sonuna ulaşıldığını ve desteğin sona erdiğini bildiriyor. Son olarak Firefox 45'in about:config yapılandırması altında (network.dns.blockDotOnion) DNS seviyesinde .onion uzantılarını engelleme seçeneği de sunulduğunu belirtelim. Tüm güncelleştirmelerde olduğu gibi Firefox'un bu sürümü de hata düzeltmeleri ve iyileştirmelerle genel uygulama performansını arttırmayı hedefliyor.

http://www.androidheadlines.com/2016/03/mozilla-launches-firefox-45-with-new-family-friendly-tweaks.html Yorum Yaz
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FRAPS_TR 3 yıl en beğenilen
En iyi tarayıcı firefox
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alemburda34 3 yıl
Yandex browser akicilikta ve tasarimda, uc browser reklam engellemesiyle en iyi 2 browser. Rahat 3 yildir Uc browser kullaniyorumdur.
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red01 3 yıl
Boat browser uzun suredir kullaniyorum ,pc kullanimini aratmiyor
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DH Misafiri 3 yıl
Opera mini son sürümüyle video ve veri sıkıştırmayı eklemiş hemde küçücük boyuta tabi sonuç performans ve sayfa kayış akıcılığı
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ltrg 3 yıl
Cm browser ve Uc browser hepsinden daha performansli ve hizli.Androidde

Firefox puffin hele chrome agir hantal bana gore.pirde bunlarin asiri ram ve islemci buna bagli pil tuketim yonleri var.Suan favorim UC ve CM .
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yokbeolumbe 3 yıl
Yandex Browser: Sade ve hızlı

UC Browser: Hızlı

Puffin: Flash içeriği sorunsuz açıyor. Yasaklı sitelere sorunsuzca girebiliyorsun.


Mozillayı indiriyorum editlerim.

Edit: Haber sitelerine girdim. Aşağı yukarı yaparken ekran bebmbeyaz oluyor. Ardından resimler yazılar netleşiyor. Facebook'ta da böyle oldu.

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erhanercan 3 yıl yokbeolumbe
Yeni sürüm gözükmüyor ama magazada firefoxun hala eski surumu var ?
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lansker 3 yıl
Eşitleme özelliği, pc tarafında kullanışlı ve eklenti desteği androidde de işe yarıyor
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eto83 3 yıl
O yer imlerini ana ekrana koymadığı sürece firefox bi hiçtir
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Guest-F8946C419 3 yıl
Chrome varken..
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Fenomenon 3 yıl
Opera kullanan bi tek ben varım herhalde :)
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kadirirdem 3 yıl
chrome dan başka kullanmam ben...
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DraGonS 3 yıl
firefox for android e ublock ya da adblock kurun reklamlardan kurtulun. Ben öyle yapıyorum. Yemişim chromu. Reklam engelleme yazılımı yükletmiyor android de.
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erhanercan 3 yıl DraGonS
Aynen
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erhanercan 3 yıl
Hala eski sürüm gözüküyor yahu
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