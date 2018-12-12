Mozilla Firefox 64 yayınlandı, işte yenilikler

Teknoloji Editörü
Eğer internet tarayıcısı olarak Mozilla Firefox'u tercih ediyorsanız, 64 numaralı yeni sürümünün yayınlandığını belirtelim. Mozilla'nın açıklamalarına göre Firefox 64 güncellemesi, akıllı öneriler, tarayıcı sekme yönetimi ve sörf deneyiminde iyileştirmeler sunuyor.
Akıllı öneriler ve performans monitörü
Sekme yönetimine gelen yeniliklerle başlayacak olursak, bu güncelleme artık kullanıcıların sekmeleri taşımak, kapatmak, favorileri işaretlemek ve kolayca iğneleyebilmek için birçok sekmeyi aynı anda seçmelerine izin veriyor. Ayrıca Firefox 64, tarayıcıyı nasıl kullandığınıza bağlı olarak size hizmet veya eklenti tavsiye ederek akıllı önerilerde de bulunabilecek.Ayrıca bir dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız her bir sekmenin ne kadar güç tükettiğini görebileceğiniz yeni bir görev yöneticisine de ulaşabileceksiniz. Bununla birlikte birçok hata düzeltmesinin de yapıldığı yeni güncelleme şuan kullanıma sunulmuş durumda. Yeni sürüme geçmek için tarayıcınızı güncelleyip yeniden başlatmanız yeterli.
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/64.0/releasenotes/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
açık kaynak kodlu olup olmamasının artık hiç bir kıymeti yok
sonuç olarak windows api'lerine göre açık kaynak kodlu olduktan sonra java scripten hiç bir farkı olmadığını gösterdi.
bir gelişme yok.
1 saniyeden kısa sürede açılıyor 15 eklenti kurulu olmasına rağmen.
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