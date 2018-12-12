Mozilla Firefox 64 yayınlandı, işte yenilikler

Eğer internet tarayıcısı olarak Mozilla Firefox'u tercih ediyorsanız, 64 numaralı yeni sürümünün yayınlandığını belirtelim. Mozilla'nın açıklamalarına göre Firefox 64 güncellemesi, akıllı öneriler, tarayıcı sekme yönetimi ve sörf deneyiminde iyileştirmeler sunuyor.

Akıllı öneriler ve performans monitörü

Sekme yönetimine gelen yeniliklerle başlayacak olursak, bu güncelleme artık kullanıcıların sekmeleri taşımak, kapatmak, favorileri işaretlemek ve kolayca iğneleyebilmek için birçok sekmeyi aynı anda seçmelerine izin veriyor. Ayrıca Firefox 64, tarayıcıyı nasıl kullandığınıza bağlı olarak size hizmet veya eklenti tavsiye ederek akıllı önerilerde de bulunabilecek.

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/64.0/releasenotes/

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Ayrıca bir dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız her bir sekmenin ne kadargörebileceğiniz yeni bir görev yöneticisine de ulaşabileceksiniz. Bununla birlikte birçok hata düzeltmesinin de yapıldığı yeni güncelleme şuandurumda. Yeni sürüme geçmek için tarayıcınızıyeniden başlatmanız yeterli.