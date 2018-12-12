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Mozilla Firefox 64 yayınlandı, işte yenilikler

Popüler internet tarayıcılarından Mozilla Firefox'un yeni sürümü yayınlandı. Versiyon numarası 64 olan yeni Firefox'ta akıllı öneriler ve sekme yönetimi gibi birçok iyileştirmeler mevcut.
5 ay
11,3b
1
18
Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Eğer internet tarayıcısı olarak Mozilla Firefox'u tercih ediyorsanız, 64 numaralı yeni sürümünün yayınlandığını belirtelim. Mozilla'nın açıklamalarına göre Firefox 64 güncellemesi, akıllı öneriler, tarayıcı sekme yönetimi ve sörf deneyiminde iyileştirmeler sunuyor.

Akıllı öneriler ve performans monitörü

Sekme yönetimine gelen yeniliklerle başlayacak olursak, bu güncelleme artık kullanıcıların sekmeleri taşımak, kapatmak, favorileri işaretlemek ve kolayca iğneleyebilmek için birçok sekmeyi aynı anda seçmelerine izin veriyor. Ayrıca Firefox 64, tarayıcıyı nasıl kullandığınıza bağlı olarak size hizmet veya eklenti tavsiye ederek akıllı önerilerde de bulunabilecek.
Ayrıca bir dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız her bir sekmenin ne kadar güç tükettiğini görebileceğiniz yeni bir görev yöneticisine de ulaşabileceksiniz. Bununla birlikte birçok hata düzeltmesinin de yapıldığı yeni güncelleme şuan kullanıma sunulmuş durumda. Yeni sürüme geçmek için tarayıcınızı güncelleyip yeniden başlatmanız yeterli.

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/64.0/releasenotes/ Yorum Yaz
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Rajeesh 5 ay en beğenilen Thingol
firefox sync bunları yapmıyor mu zaten ?
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Celonfix 5 ay
Opera varken nasıl okunmuyormuş "esamesi" ? Bu forum ne kadar abartmayı seviyor chromium tabanlı 2-3 eklentiyle birlikte gelen bu tarayıcıyı. Para filanmı veriyor Opera anlamıyorum,tarayıcıyla ilgili hangi haber olursa olsun illaki Opera'yı öven bir kaç yorum çıkıyor. Firefox Quantum'u hayatında denememiş insanlar gelmiş yorum yapıyor...
Opera varken nasıl okunmuyormuş "esamesi" ? Bu forum ne kadar abartmayı seviyor chromium tabanlı 2-3 eklentiyle birlikte gelen bu tarayıcıyı. Para filanmı veriy...
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funnel 5 ay
Rss desteğini kaldırmışlar, bravo yani. Zon zamanlarda işe yarar şeyleri kaldırmaktan başka yenilik yapmıyorlar.
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sniper23 5 ay
Ben Chrome ve Firefox kullanıyorum, ne yavaşlama oluyor ne de başka bir şey ama Chrome çok daha fazla RAM yiyor, bunu Firefox'tan fazla yapıyor bende.
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cem650 5 ay
şunuda haber yaptınız yaa pes doğrusu
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DH Misafiri 5 ay
chrome son zamanlarda bir bende mi yavaşladı yaa??...firefox u açılırkenki yavaşlamasından dolayı kullanmıyorum artık,zaten bir download helper ı cazip geliyordu bana ki o chrome da da var zaten!
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SEO-Uzmanı 5 ay
xp den desteğini çektiği günden beri
açık kaynak kodlu olup olmamasının artık hiç bir kıymeti yok
sonuç olarak windows api'lerine göre açık kaynak kodlu olduktan sonra java scripten hiç bir farkı olmadığını gösterdi.
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Yeşilbarış 5 ay
allahın belası ff şu eski eklentileri desteklemedi gitti hala ff56da kalanlar var.
bir gelişme yok.
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SirusBro 5 ay
Haberdeki firefox görüntüsünün Quantum sürümüyle alakası yok lütfen güncelleyin.
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Celonfix 5 ay
Opera varken nasıl okunmuyormuş "esamesi" ? Bu forum ne kadar abartmayı seviyor chromium tabanlı 2-3 eklentiyle birlikte gelen bu tarayıcıyı. Para filanmı veriyor Opera anlamıyorum,tarayıcıyla ilgili hangi haber olursa olsun illaki Opera'yı öven bir kaç yorum çıkıyor. Firefox Quantum'u hayatında denememiş insanlar gelmiş yorum yapıyor...
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aykut.. 5 ay
Açılırken hala çok bekletiyor sırf bu yüzden donmuyorum
2 Yanıt Yanıtla +2
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Celonfix 5 ay aykut..
streamable.com/...
1 saniyeden kısa sürede açılıyor 15 eklenti kurulu olmasına rağmen.
1 Yanıt Yanıtla +1
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ALBAY 5 ay aykut..
Açılırken bekletiyorsa adguard veya bu tarz reklem engelleme eklentileri buna sebep oluyor.
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jimhendrix 5 ay
Verdiği tepkiler bazen çok gecikiyor ama hantal arayüzlü ve dandik vpnli operaya da dönmem.
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funnel 5 ay
Rss desteğini kaldırmışlar, bravo yani. Zon zamanlarda işe yarar şeyleri kaldırmaktan başka yenilik yapmıyorlar.
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