Mozilla, Firefox için Google Çeviri entegrasyonu üzerinde çalışıyor

Mozilla, Firefox için Google Translate entegrasyonu üzerinde çalışıyor. Google Çeviri, Google tarafından sağlanan ve internet sayfalarını, metinleri veya yüklemiş olduğunuz belgeleri 100’den fazla dile ücretsiz çeviren oldukça faydalı bir hizmet. Ancak Firefox üzerinden erişime açık değildi ve kullanıcılar bu hizmetten yararlanabilmek adına cihazlarına çeşitli eklentiler indirmek zorunda kalıyorlardı. Artık bu durum ortadan kalkacak ve tıpkı Mozilla’nın diğer web tarayıcısı Firefox Nightly kullanıcıları gibi Firefox kullanıcıları da bu hizmetten yararlanabilecek.

Firefox Nightly’de kullanıcılar, Google Çeviri’yi kullanabilmek için yapılandırma ayarlarından varsayılan çeviri motoru olarak seçebiliyorlar. Eğer siz de Firefox Nightly kullanıcısı iseniz URL arama çubuğuna “about: config? Filter = browser.translation” yazarak varsayılan çeviri motorunuzu değiştirebilirsiniz.

Özelliğin ne zaman kullanıma açılacağı hakkında ise şu an için kesin bir bilgi yok.

https://beebom.com/mozilla-google-translate-firefox/