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Mozilla, Firefox için Google Çeviri entegrasyonu üzerinde çalışıyor

Dünya üzerinde yüz milyonlarca kullanıcıya sahip olan ve en popüler arama motorları arasında yer alan Firefox'a Google Çeviri entegrasyonu geliyor. Detaylar haberimizde.
8 ay
2,1b
1
12
Web Siteleri
Zeynep Yolcu
Yazar
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Mozilla, Firefox için Google Translate entegrasyonu üzerinde çalışıyor. Google Çeviri, Google tarafından sağlanan ve internet sayfalarını, metinleri veya yüklemiş olduğunuz belgeleri 100’den fazla dile ücretsiz çeviren oldukça faydalı bir hizmet. Ancak Firefox üzerinden erişime açık değildi ve kullanıcılar bu hizmetten yararlanabilmek adına cihazlarına çeşitli eklentiler indirmek zorunda kalıyorlardı. Artık bu durum ortadan kalkacak ve tıpkı Mozilla’nın diğer web tarayıcısı Firefox Nightly kullanıcıları gibi Firefox kullanıcıları da bu hizmetten yararlanabilecek.
Firefox Nightly’de kullanıcılar, Google Çeviri’yi kullanabilmek için yapılandırma ayarlarından varsayılan çeviri motoru olarak seçebiliyorlar. Eğer siz de Firefox Nightly kullanıcısı iseniz URL arama çubuğuna “about: config? Filter = browser.translation” yazarak varsayılan çeviri motorunuzu değiştirebilirsiniz.
Özelliğin ne zaman kullanıma açılacağı hakkında ise şu an için kesin bir bilgi yok.

https://beebom.com/mozilla-google-translate-firefox/ Yorum Yaz
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gokhans19 8 ay en beğenilen
En kısa zamanda gelir umarım. Sırf çeviri için linki alıp googleda çevirtiyorum.
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cyberfalcon 8 ay
Benim yorumum neden silindi acaba? Tekrar yazıyorum Firefox arama motoru değil web tarayıcı.
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DH Misafiri 8 ay
Google'dan haz etmeyen kullanıcılarını üzecek bir haber
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DH Misafiri 8 ay
Firefox yerine chrome tercih etmemin en büyük nedeni. Çeviri olayı olursa Firefoxa tekrar geri dönmeyi düşünüyorum.
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2PÁC 8 ay
Kaliteli eklenti yok mu? Siz galiba hiç “S3.Translator” kullanmamışsınız.
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adminia 8 ay
Eklentiler çok başarısızdı.Sırf bu yüzden Chromium kullanıyordum.Çok sevindim bu habere.
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SEO-Uzmanı 8 ay
eklenti olarak var
ama en çok kullanılan eklentileri zaten sisteme yıllar önce temel sürüm anlamında eklemeleri lazım gerekmekteydi. çok geç kalınmış bir karar !
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yorumculuklar 8 ay
Firefox'u kullanma amacım çok kolay bir şekilde Google'dan kurtulabiliyor olmaktı. Bu hamle yanlış olur.
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Chlorohydrate 8 ay
Şu çeviri işini halledemeyen zaten Firefox'u bıraksın daha basit, hazır sistemlere yönelsin. :)
Zaten Mozilla mağazası zibilyon tane eklenti ile dolu üstüne üstelik artık birçok tarayıcıya eklentiler Web Extensions API ile yazıdığından hem Chrome'un hem de Opera'nın eklentilerini Firefox'ta kullanabilirsiniz.
Ben şahsen Mozilla'nın eklenti sayfasındaki çeviri eklentilerini pratik bulmuyorum. En azından bulamadım.
Ama Google'ın, Chroma mağazasında yayınladığı eklenti çok pratik ve kullanışlı. Dolayısıyla uzun zamandır bu eklentiyi Firefox'ta kullanıyorum.
Kulanmmak isteyenler öncelikle "Chrome Store Foxified" eklentisini Firefox'a kursun ve ardından Chrome mağazasını ziyaret ederek Google Çeviri eklentisini Firefox'a imzalayarak kursunlar.
Kurduktan sonra: İster fare ile sayfadaki bir kısım metni seçip, yukarıdaki eklenti işaretine basıp,sayfadan ayrılmadan pop-up şeklinde çeviriyi görün. İsterseniz ise sağ tık menüsünde Google çeviri sayfasını açın. Veya açılan pop-up da ki "bu savfayı çevir" butonuna tıklayın. Tercih sizin.
Son derece pratik bir eklenti.
Mozilla, Chorome'daki gibi sağ tık menüsüne sayfayı çevir fonksiyonu eklese bile bu eklenti ile sayfası tamamen çevirmeden sadece seçili metni veya o anda karşılaştığınız, anlamını bilmediğiniz kelimeyi ilgili sayfadan ayrılmadan pop-up kutusu içerisine yazarak tercümesiyle birlikte görebilirsiniz.
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alaz1903 8 ay
Şu işi eklenti ile halledemeyenler Fşrefox'u boşuna kullanıyor demektir.
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gokhans19 8 ay alaz1903
Asıl bunu diyenler firefoxu boşuna kullanıyor demektir. Evet eklentiler var ama eklentiler google çeviri sitesini açıp linki çeviriyor. Chromeda sayfa değişmeden direkt metinler çevriliyor. Firefoxa gelecek özellikte aynen bu. Ayrıca bu firefoxun eksikliği değil. Bu özellik chrome dışında hiçbir tarayıcıda mevcut değil. Eklentiyle yapılanlar google çeviri sitesinde çevirim yapıyor.
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gokhans19 8 ay en beğenilen
En kısa zamanda gelir umarım. Sırf çeviri için linki alıp googleda çevirtiyorum.
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