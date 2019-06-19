Mozilla, Firefox'un önemli bir güvenlik açığı için güncelleme yayınladı

Teknoloji Editörü
Eğer bilgisayarınızda internet tarayıcısı olarak Mozilla Firefox kullanıyorsanız, tarayıcınızı hemen güncellemeniz öneriliyor. Bunun nedeni de Firefox'ta keşfedilen ve bilgisayar korsanları tarafından kötüye kullanıldığı ortaya çıkan önemli bir güvenlik açığı.
Güncellemeyi hemen yapmanız öneriliyor
Mozilla'nın yaptığı açıklamalara göre, yeni keşfedilen bu güvenlik açığı, Firefox'un yüklü olduğu bilgisayarlarda JavaScript kodları çalıştırmaya olanak sağlıyor ve maalesef ki bilgisayar korsanları bu açığı kötüye kullanmaya başladılar bile. Güvenlik yaması Mozilla Firefox 67.0.3 ve Firefox ESR 60.7.1 sürümleri için geçerli. Bu nedenle bu iki sürümden birini veya ikisini de kullanıyorsanız güncellemeyi hemen yapmanız öneriliyor.Günümüz tarayıcılarında güncellemeler arka planda kendiliğinden de yapılabiliyor. Eğer Firefox'u açtığınızda güncelleme yapılmazsa, ya Mozilla'nın web sitesinden ya da programın ayarlarından güncelleme seçeneğini çalıştırmanız yararınıza olacaktır.
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/mozilla-firefox-6703-patches-actively-exploited-zero-day/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Haberde yazılan sürümler problemlerin giderilmiş olduğu güvenli sürümler, lütfen haber kaynağına ve oradan ulaşılan Mozilla duyurusuna tekrar bakınız. "Bu nedenle bu iki sürümden birini veya ikisini de kullanıyorsanız güncellemeyi hemen yapmanız öneriliyor." demek çok ama çok yanlış olmuş!
Bizim dünya çapında ürünlerimizin, arabalarımızın, uçaklarımızın olmamasının en büyük nedeni özensizliğimiz ve bu durumdan ancak toplumdaki büyük küçük bütün işlerde gösterilen özeni arttırarak ve kültürel olarak daha özen göstermeyi benimseyerek kurtulabiliriz.