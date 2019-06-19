Mozilla, Firefox'un önemli bir güvenlik açığı için güncelleme yayınladı

Eğer bilgisayarınızda internet tarayıcısı olarak Mozilla Firefox kullanıyorsanız, tarayıcınızı hemen güncellemeniz öneriliyor. Bunun nedeni de Firefox'ta keşfedilen ve bilgisayar korsanları tarafından kötüye kullanıldığı ortaya çıkan önemli bir güvenlik açığı.

Güncellemeyi hemen yapmanız öneriliyor

Mozilla'nın yaptığı açıklamalara göre, yeni keşfedilen bu güvenlik açığı, Firefox'un yüklü olduğu bilgisayarlarda JavaScript kodları çalıştırmaya olanak sağlıyor ve maalesef ki bilgisayar korsanları bu açığı kötüye kullanmaya başladılar bile. Güvenlik yaması Mozilla Firefox 67.0.3 ve Firefox ESR 60.7.1 sürümleri için geçerli. Bu nedenle bu iki sürümden birini veya ikisini de kullanıyorsanız güncellemeyi hemen yapmanız öneriliyor.

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/mozilla-firefox-6703-patches-actively-exploited-zero-day/

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Günümüz tarayıcılarında güncellemelerkendiliğinden de yapılabiliyor. Eğer Firefox'u açtığınızda güncelleme yapılmazsa, ya Mozilla'nın web sitesinden ya da programın ayarlarındançalıştırmanız yararınıza olacaktır.