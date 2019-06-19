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Mozilla, Firefox'un önemli bir güvenlik açığı için güncelleme yayınladı

Popüler internet tarayıcılarından Firefox'ta, kurulu olduğu bilgisayarda rastgele kodlar çalıştırmaya olanak sağlayan bir güvenlik açığı keşfedildi. İşte önemli konunun detayları.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
1,3b
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Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Eğer bilgisayarınızda internet tarayıcısı olarak Mozilla Firefox kullanıyorsanız, tarayıcınızı hemen güncellemeniz öneriliyor. Bunun nedeni de Firefox'ta keşfedilen ve bilgisayar korsanları tarafından kötüye kullanıldığı ortaya çıkan önemli bir güvenlik açığı.

Güncellemeyi hemen yapmanız öneriliyor

Mozilla'nın yaptığı açıklamalara göre, yeni keşfedilen bu güvenlik açığı, Firefox'un yüklü olduğu bilgisayarlarda JavaScript kodları çalıştırmaya olanak sağlıyor ve maalesef ki bilgisayar korsanları bu açığı kötüye kullanmaya başladılar bile. Güvenlik yaması Mozilla Firefox 67.0.3 ve Firefox ESR 60.7.1 sürümleri için geçerli. Bu nedenle bu iki sürümden birini veya ikisini de kullanıyorsanız güncellemeyi hemen yapmanız öneriliyor.
Günümüz tarayıcılarında güncellemeler arka planda kendiliğinden de yapılabiliyor. Eğer Firefox'u açtığınızda güncelleme yapılmazsa, ya Mozilla'nın web sitesinden ya da programın ayarlarından güncelleme seçeneğini çalıştırmanız yararınıza olacaktır.

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/mozilla-firefox-6703-patches-actively-exploited-zero-day/ Yorum Yaz
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raxetul 2 gün en beğenilen
Dikkat ve özen! Rakip siteler için de çok uyarı yaptım vakti zamanında, hiç bir düzelme gözlemlemedim ve takip etmeyi bıraktım.
Haberde yazılan sürümler problemlerin giderilmiş olduğu güvenli sürümler, lütfen haber kaynağına ve oradan ulaşılan Mozilla duyurusuna tekrar bakınız. "Bu nedenle bu iki sürümden birini veya ikisini de kullanıyorsanız güncellemeyi hemen yapmanız öneriliyor." demek çok ama çok yanlış olmuş!
Bizim dünya çapında ürünlerimizin, arabalarımızın, uçaklarımızın olmamasının en büyük nedeni özensizliğimiz ve bu durumdan ancak toplumdaki büyük küçük bütün işlerde gösterilen özeni arttırarak ve kültürel olarak daha özen göstermeyi benimseyerek kurtulabiliriz.
Dikkat ve özen! Rakip siteler için de çok uyarı yaptım vakti zamanında, hiç bir düzelme gözlemlemedim ve takip etmeyi bıraktım.Haberde yazılan sürümler pr...
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agent1453 2 gün
Her yeni sürümde telemetri'ler artıyor,güncelleme kapatmayı'da kaldırdılar,yeni sürüm farkını anlayamadan yeniye güncelliyor.
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SEO-Uzmanı 2 gün
eğitim şart ; sanallaştırma şart oldu gibi !
X program sistemde belli aralıklar oluşturuyor
ama bu hangi X program veya hangi eklentiye bağlı olduğu bulunana kadar bilinmezlerde arka kapı olarak ağızına kadar açık !
özetle VW yani sanallaştırmayla sınırlandırılmış bellek alanı oluşturulması bu saatten sonra 1. numaralı güvenlik standartıdır.
yoksa internette girdiğinizde çalışan her çalıştırılabilir script uygulaması bile potansiyel olarak sistem açıklarını yoklayan birer açık arayıcısından farksız !
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TearsForFears 2 gün
Mobilde firefox, pc de opera kullanıyorum tavsiyemdir
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drupal 2 gün
Firefox, Windows makineler için güncellemeyi otomatik yaptırdı. Mac ve Linux makineler içinde uygulama marketlerine güncel sürüm eklendi ve güncelleme uyarısı yapıldı. Bu hızla bir güncelleme başka hiçbir tarayıcıya nasip olmuyor...
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DH Misafiri 2 gün
67.0.3 sürümüne yükseltmemiz gerekiyor olmasın? yoksa bu sürümde mi açık var net değil. sitede bu sürüme güncelleme yapın diyor.
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raxetul 2 gün en beğenilen
Dikkat ve özen! Rakip siteler için de çok uyarı yaptım vakti zamanında, hiç bir düzelme gözlemlemedim ve takip etmeyi bıraktım.
Haberde yazılan sürümler problemlerin giderilmiş olduğu güvenli sürümler, lütfen haber kaynağına ve oradan ulaşılan Mozilla duyurusuna tekrar bakınız. "Bu nedenle bu iki sürümden birini veya ikisini de kullanıyorsanız güncellemeyi hemen yapmanız öneriliyor." demek çok ama çok yanlış olmuş!
Bizim dünya çapında ürünlerimizin, arabalarımızın, uçaklarımızın olmamasının en büyük nedeni özensizliğimiz ve bu durumdan ancak toplumdaki büyük küçük bütün işlerde gösterilen özeni arttırarak ve kültürel olarak daha özen göstermeyi benimseyerek kurtulabiliriz.
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