Mozilla'nın ücretsiz dosya paylaşım uygulaması Firefox Send Android kullanıcıları ile buluştu

Mozilla, geçtiğimiz haftalarda ücretsiz dosya paylaşım platformu Firefox Send'i web kullanıcıları için kullanıma açmıştı. Firefox Send, web bağlantıları yoluyla 1 GB'lık dosyaları ve üyelik açmanız durumunda 2.5 GB'lık dosyaları ücretsiz olarak paylaşabilmenize olanak tanıyor.
Firefox Send, web kullanıcılarının ardından Android kullanıcıları için de yayınlandı. Android kullanıcıları uygulamayı buradan indirebilirler. Uygulamanın iOS kullanıcıları için de yayınlanıp yayınlanmayacağı ise şu an için bir merak konusu.Firefox Send, güvenliğiniz için uçtan uca şifreleme sunuyor ve ayrıca dosyayı yalnızca belirlediğiniz alıcının aldığından emin olabilmek için dosyalarınız şifre de ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca yollamak istediğiniz dosyanın sunucu üzerinde ne kadar süre kalacağını da kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Bu süre, beş dakika kadar kısa veya yedi gün kadar uzun olabilir.
https://www.digitaltrends.com/mobile/firefox-send-file-sharing-service-is-now-an-android-app/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hala daha anlamış değilim !?
ya bunlar korsan dosya paylaşımı destekliyorlar,
yada gelişmiş ülkelerin ; 3. dünya ülkelerdeki ajanlık faaliyetlerine
güvenilir dosya transfer protokolümü geliştiriyorlar nedir !?
( genelde iyi bir şifreleme algoritması için ; için çok fazla anlamsız parazit yanıltıcı veri eklenir )
yani sen Mozilla'sın, youtube de bir çok beyaz sapkalı hacker bile
HTML standartlarındaki bir dünya açığın kapatılması için uyarı mahiyetinde videolar yayınlıyor ! ve bu açıkların düzeltilmesi isteniliyor !
bir web browser olarak bu açıkların kapatılmasında neden bu kadar yavaş davranıldığı merak konusu !?