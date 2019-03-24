Mozilla'nın ücretsiz dosya paylaşım uygulaması Firefox Send Android kullanıcıları ile buluştu

Mozilla, geçtiğimiz haftalarda ücretsiz dosya paylaşım platformu Firefox Send'i web kullanıcıları için kullanıma açmıştı. Firefox Send, web bağlantıları yoluyla 1 GB'lık dosyaları ve üyelik açmanız durumunda 2.5 GB'lık dosyaları ücretsiz olarak paylaşabilmenize olanak tanıyor.

Firefox Send, web kullanıcılarının ardından Android kullanıcıları için de yayınlandı. Android kullanıcıları uygulamayı iOS kullanıcıları için de yayınlanıp yayınlanmayacağı ise şu an için bir merak konusu. , web kullanıcılarının ardındankullanıcıları için de yayınlandı.kullanıcıları uygulamayı buradan indirebilirler. Uygulamanınkullanıcıları için de yayınlanıp yayınlanmayacağı ise şu an için bir merak konusu.

https://www.digitaltrends.com/mobile/firefox-send-file-sharing-service-is-now-an-android-app/

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, güvenliğiniz için uçtan uca şifreleme sunuyor ve ayrıca dosyayı yalnızca belirlediğiniz alıcının aldığından emin olabilmek için dosyalarınız şifre de ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca yollamak istediğiniz dosyanın sunucu üzerinde ne kadar süre kalacağını da kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Bu süre, beş dakika kadar kısa veya yedi gün kadar uzun olabilir.