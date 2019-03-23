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Xiaomi, Google Lens’i MIUI kamera uygulamasına entegre etti

Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefonlarında yer alan MIUI kamera uygulamasına Google Lens özelliğini ekledi. Kamera uygulamasının yeni sürümü akıllı telefonlara kademeli olarak dağıtılıyor.
1 ay
19,7b
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9
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Google, yapay zekadan gücünü alan Lens teknolojisini 2017 yılındaki I/O konferansı sırasında tanıtmıştı. Arama devi geçtiğimiz yıl ise Lens'in doğrudan LG, Motorola, Xiaomi, HMD/Nokia ve OnePlus gibi önde gelen markaların telefonlarındaki stok kamera uygulaması üzerinden kullanılabileceğini duyurdu.
Ayrıca Bkz. "Huawei Enjoy 9e'nin teknik özellikleri ve görselleri sızdırıldı"
Kamera ile çekilen nesnelerle ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olunmasını sağlayan Lens, Google Play Store'da zaten bağımsız bir uygulama olarak mevcut. Aynı zamanda Google Fotoğraflar'dan da erişilebiliyor. Bunun dışında OnePlus, ASUS, Nokia, Motorola ve diğer üreticiler de Google Lens'i kamera uygulamalarına entegre etmiş durumdalar.

Kademeli olarak yayılacak

Şimdi ise Çinli dev Xiaomi, MIUI kamera uygulamasını Google Lens entegrasyonu ile güncelledi. Ancak şu an için bu özellik tüm Xiaomi akıllı telefonlara ulaşmamış olabilir. Google Lens entegrasyonu şu an MIUI kamera uygulamasının 3.0 numaralı sürümünde mevcut. Xiaomi'nin bu özelliği kademeli olarak tüm cihazlara yayması bekleniyor.

http://in.c.mi.com/thread-1802208-1-0.html Yorum Yaz
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vaskin77 1 ay en beğenilen
Bence Xiaomi Google camera'yı komple stok kameraya entegre etsin. Kaliteli sensörler kullansada kamera yazılımı berbat olduğu için fotoğraf kalitesi düşük kalıyor. Mi Note 3 kullanıyorum. Stok kamera ile portre ve gece çekimi kötü ama gcam ile çekince aynı fotoğraf daha iyi çıkıyor.
Bence Xiaomi Google camera'yı komple stok kameraya entegre etsin. Kaliteli sensörler kullansada kamera yazılımı berbat olduğu için fotoğraf kalitesi düşük kalıy...
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vaskin77 1 ay en beğenilen
Bence Xiaomi Google camera'yı komple stok kameraya entegre etsin. Kaliteli sensörler kullansada kamera yazılımı berbat olduğu için fotoğraf kalitesi düşük kalıyor. Mi Note 3 kullanıyorum. Stok kamera ile portre ve gece çekimi kötü ama gcam ile çekince aynı fotoğraf daha iyi çıkıyor.
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Mekhanik 1 ay
Uzun zamandir var bu ozellik ve ayrica kimine gore ise yariyor...
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Fenomenon 1 ay
play stor'dan inmiyor google lens
kullananlar var mı? kullanışlı mı?
kullanışlı ise apk mirror'dan indirelim
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intel7mix 1 ay
Kamera arayüzü değişmeli.
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Sharparrow 1 ay
Hiçbir halta yaramayan bşr özellik... Belki bir gün tanımadığım bir ülkede gezerken gördüğüm şeyin ne olduğunu sormak için kullanabilirim ama onun dışında günlük hayatta hiçbir işime yaramaz... Çok gezenler indirsin
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Askaparta 1 ay
Bekleriz.
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loradona 1 ay
ohooo bayadır var bu olay ?
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Phantom II 1 ay
Google fotoğraflardan nasıl erişebiliyoruz?
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benhuraxu 1 ay Phantom II
Play Store'dan Google Lens uygulamasını bul. İndiremiyorsan olmaz.
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