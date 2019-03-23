Xiaomi, Google Lens’i MIUI kamera uygulamasına entegre etti

Google, yapay zekadan gücünü alan Lens teknolojisini 2017 yılındaki I/O konferansı sırasında tanıtmıştı. Arama devi geçtiğimiz yıl ise Lens'in doğrudan LG, Motorola, Xiaomi, HMD/Nokia ve OnePlus gibi önde gelen markaların telefonlarındaki stok kamera uygulaması üzerinden kullanılabileceğini duyurdu.

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Kamera ile çekilen nesnelerle ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olunmasını sağlayan Lens, Google Play Store'da zaten bağımsız bir uygulama olarak mevcut. Aynı zamanda Google Fotoğraflar'dan da erişilebiliyor. Bunun dışında OnePlus, ASUS, Nokia, Motorola ve diğer üreticiler de Google Lens'i kamera uygulamalarına entegre etmiş durumdalar.

Kademeli olarak yayılacak

Şimdi ise Çinli dev Xiaomi, MIUI kamera uygulamasını Google Lens entegrasyonu ile güncelledi. Ancak şu an için bu özellik tüm Xiaomi akıllı telefonlara ulaşmamış olabilir. Google Lens entegrasyonu şu an MIUI kamera uygulamasının 3.0 numaralı sürümünde mevcut. Xiaomi'nin bu özelliği kademeli olarak tüm cihazlara yayması bekleniyor.

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