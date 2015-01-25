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Mozilla sanal gerçekliği tarayıcı ortamına taşımaya kararlı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,6b
1
9
Tarayıcılar
Oğuz Avcı
Editör
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Mozilla daha önce Firefox'un Oculus VR ile internette sanal gerçekliği destekleyen bir sürümünü deneme aşamasında çıkarmıştı.Şimdi ise Mozilla durumu bir adım da ileri götürerek WebVR özelliklerini "nightly" ve geliştirici sürümlerine ekledi.

Firefox geliştiricilerinin hazırladığı bu yeni WebVR API sayesinde sanal gerçekli cihazı ve tarayıcı arasında çok kolay bağlantı kurulabiliyor. Yayınlanan yeni sürüm yalnızca Oculust Rift cihazı desteklenirken Firefox ilerleyen sürümlerde Linux, Firefox for Android tarayıcıları ve Google'ın Cardboard cihazı için de destekleneceğini belirtti.
Google'ın da WebVR'ı Chrome tarayıcısına getirme çalışmalarının olduğu biliniyor. Ancak iki tarayıcı için de şu standart sürümlerde bu destek sunulmuyor. İlerleyen dönemlerde tarayıcılarda da sanal gerçeklik içeriklerini görmeye başlayacağımız aşikar.
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karayulun 4 yıl
Mozilla, bilgisayar işletim düzeneği çıkarmalı. Ya da kendi Linux dağıtımını hazırlamalı.
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9unkarekoku 4 yıl
Mozilla farklı alanlarda kendini geliştirmeye devam ediyor. Eski popülerliği olmasa da yine çıkış yapacak bir yer tutturacak bu gidişle :)
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Gece772 4 yıl
Flash player çöktü hatasının çözmeden sanal gerçekçilik geçmek yalan olur....
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1BilimAdamı 4 yıl
Bakalım sanal gerçeklik gözlükleri tutacak mı?
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doctor_bey 4 yıl 1BilimAdamı
Fire_67
Bakalım sanal gerçeklik gözlükleri tutacak mı?

Sanal gerçeklik gözlükleri tuttu zaten, acaba tarayıcılarda nasıl bir deneyim sunacak?
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destinati0n 4 yıl
Rekabet kızışacak gibi.
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GylR? 4 yıl
Mozilla bu denli geliştirmeler için bağışı nasıl alıyor acaba. Ayrıca uzun zamandır mail istemcisi ve web tarayıcısını da geliştiriyor.
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