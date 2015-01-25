Mozilla sanal gerçekliği tarayıcı ortamına taşımaya kararlı





Firefox geliştiricilerinin hazırladığı bu yeni WebVR API sayesinde sanal gerçekli cihazı ve tarayıcı arasında çok kolay bağlantı kurulabiliyor. Yayınlanan yeni sürüm yalnızca Oculust Rift cihazı desteklenirken Firefox ilerleyen sürümlerde Linux, Firefox for Android tarayıcıları ve Google'ın Cardboard cihazı için de destekleneceğini belirtti.

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Mozilla daha önce Firefox'un Oculus VR ile internette sanal gerçekliği destekleyen bir sürümünü deneme aşamasında çıkarmıştı.Şimdi ise Mozilla durumu bir adım da ileri götürerek WebVR özelliklerini "nightly" ve geliştirici sürümlerine ekledi.Google'ın da WebVR'ı Chrome tarayıcısına getirme çalışmalarının olduğu biliniyor. Ancak iki tarayıcı için de şu standart sürümlerde bu destek sunulmuyor. İlerleyen dönemlerde tarayıcılarda da sanal gerçeklik içeriklerini görmeye başlayacağımız aşikar.